Hòn đảo nằm ở cực Nam Tổ quốc, không khách sạn, không nhà hàng, du khách nhận xét: "Chưa hề nghe tên"

Nhắc tới những địa điểm mang yếu tố biển có cảnh quan đẹp ở Việt Nam, không thể không nhắc tới những hòn đảo xa bờ. Sở hữu vị trí đặc biệt, những hòn đảo này được đánh giá mang vẻ đẹp hoang sơ hơn, giữ được đa phần những nét đẹp tự nhiên mà tạo hoá ban tặng.

Những hòn đảo nổi tiếng với du khách được đánh giá tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung. Thế nhưng ở Cực Nam Tổ quốc, cũng có những nơi độc đáo không kém. Sau đây là một ví dụ. Hòn đảo mang tên Hòn Chuối - nằm biệt lập giữa biển Tây Nam, mang vẻ trầm lặng, khác xa với Phú Quốc rực rỡ ánh đèn hay Nam Du đầy sắc màu nhiệt đới gần đó. Thậm chí có du khách nhận xét, chưa hề nghe tên, hay không hề biết có hòn đảo mang tên thế này.

Ảnh Du lịch Miền Tây

Hòn Chuối nguyên sơ, được ví như một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Không có resort cao cấp, không quán xá nhộn nhịp, thậm chí chưa được phép đón khách du lịch tự do, Hòn Chuối vẫn hiện hữu lặng lẽ như một biểu tượng của sự hoang sơ và kiêu hãnh ở cực Nam Tổ quốc.

Đời sống trên đảo Hòn Chuối

Nằm cách thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) khoảng 32km, Hòn Chuối được bao quanh bởi đại dương xanh ngắt, với rừng cây nguyên sinh phủ kín, địa hình đồi dốc hiểm trở, điểm cao nhất lên đến gần 170m. Theo Báo Nhân Dân, đảo có diện tích khoảng 7km², là nơi sinh sống của khoảng 46 hộ dân cùng lực lượng biên phòng, hải quân và cán bộ làm nhiệm vụ. Cuộc sống trên đảo có phần thiếu thốn so với nhiều nơi khác, như điện chạy bằng máy nổ, nước ngọt khan hiếm, sóng điện thoại chập chờn, không có chợ, không có trạm y tế hay trường học chính quy.

Tuy vậy, Hòn Chuối không hề cô lập về mặt con người. Trẻ em nơi đây vẫn đến lớp học tình thương do bộ đội biên phòng trực tiếp giảng dạy. Người dân sống bằng nghề đánh bắt cá và nuôi hải sản lồng bè ven đảo. Các chiến sĩ bộ đội vừa làm công tác quốc phòng, vừa kiêm nhiệm y tế, vận chuyển, thậm chí cả sửa điện, sửa nước. Báo Thanh Niên ghi nhận, chính trong điều kiện khắc nghiệt ấy, một cộng đồng nhỏ gắn bó đã hình thành – nơi mọi người xem nhau như gia đình, chia sẻ từng can nước ngọt, từng cơn gió lặng, từng tia nắng chiều trên đỉnh đảo.

Ảnh Du lịch Miền Tây

Ảnh Trí Thức Trẻ

Đến Hòn Chuối, nếu có dịp, không phải để nghỉ dưỡng, càng không phải để tận hưởng tiện nghi – mà là để hiểu về một lối sống khác. Một nhịp sống chậm, hòa vào thiên nhiên, nơi con người sống cùng biển trời như một phần không thể tách rời.

Vai trò đặc biệt của một hòn đảo chưa mở cửa du lịch

Dù mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên đầy mê hoặc, Hòn Chuối hiện chưa mở cửa cho khách du lịch đại trà. Đây là một trong những đảo tiền tiêu của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh. Theo Báo Tin Tức – TTXVN, hòn đảo nằm gần tuyến hàng hải quốc tế, tiếp giáp vùng bảo tồn thủy sinh quý hiếm và được xem là “mắt thần” canh giữ biển Tây Nam.

Trên đỉnh đảo, các trạm quan sát, hệ thống radar và các đơn vị biên phòng, hải quân phối hợp bảo vệ chủ quyền vùng biển. Việc kiểm soát người ra vào đảo được thực hiện nghiêm ngặt. Du khách nếu muốn đặt chân lên đảo, bắt buộc phải đi theo đoàn công tác đặc biệt và có sự cho phép của cơ quan chức năng. Chính điều này đã góp phần bảo vệ Hòn Chuối khỏi những tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch không kiểm soát.

Ảnh Báo Cà Mau

Song điều đó không có nghĩa hòn đảo này nằm ngoài mọi kế hoạch phát triển. Trong chuyến thăm đảo năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đầu tư các công trình thiết yếu như điện, nước, lớp học, hệ thống phòng thủ và kè bảo vệ, đồng thời hướng đến khai thác hợp lý tiềm năng Hòn Chuối trong tương lai – trên nguyên tắc bảo vệ nguyên trạng thiên nhiên và an ninh quốc phòng.

Dưới góc nhìn du lịch, Hòn Chuối là một “ẩn số” thú vị. Với những ai mê khám phá, yêu thiên nhiên nguyên bản, khát khao trải nghiệm một không gian sống biệt lập và chân thực, nơi đây hứa hẹn là điểm đến đặc biệt – dù có thể chưa phải hôm nay. Vẻ đẹp của Hòn Chuối không nằm ở những điều hào nhoáng, mà ở chính sự lặng lẽ và kiên cường của con người đang sống và gìn giữ nơi này.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Hòn Chuối vẫn đang lặng lẽ giữa biển khơi, chưa sẵn sàng đón khách, nhưng lại hiện hữu như một “lời mời không lời” dành cho những ai trân trọng thiên nhiên, yêu mến những vùng đất chưa dấu chân người. Trong tương lai, nếu được mở cửa đúng cách, hòn đảo này có thể trở thành một hình mẫu cho du lịch sinh thái bền vững gắn với quốc phòng – nơi không chỉ thu hút du khách, mà còn giữ vững vai trò bảo vệ chủ quyền nơi tận cùng đất nước.