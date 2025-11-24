Sau thời gian ở ẩn kéo dài, mãi cho đến gần đây, nam diễn viên Trần Hiểu mới chính thức tái xuất để quảng bá cho bộ phim mới Đại Sinh Ý Nhân. Sự xuất hiện của anh đã ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội.

Trần Hiểu xuất hiện với vẻ ngoài gầy đến khó nhận ra, khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và không thể tin được đây chính là chàng Thẩm Tinh Di lãng tử trong Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn hay Dương Quá đình đám ngày nào.

Tại sự kiện, trong mái tóc dài và trang phục đen, Trần Hiểu khiến khán giả giật mình vì tình trạng suy kiệt lộ rõ. Dù đã chọn áo khoác độn vai, nam diễn viên vẫn không thể che được vẻ gầy gò hốc hác. Khi ngồi xuống, anh còn tạo cảm giác mất cân đối với tỷ lệ "đầu to, thân nhỏ".

Khoảnh khắc cầm micro, nụ cười của Trần Hiểu cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi chất chứa. Cộng đồng mạng bày tỏ sự lo lắng cực độ: "Trần Hiểu không chỉ gầy trơ xương, da còn hơi ngả vàng và đôi mắt thì trầm đục. Anh ấy trông thật sự quá tải và mệt mỏi". Nhiều người còn mỉa mai đặt câu hỏi: "Ly hôn rồi sao 'ánh sáng' vẫn chưa trở lại? Mọi người nói ánh mắt sẽ sáng lại cơ mà, sao giờ lại càng thêm u buồn, trầm đục thế này?".

Tình trạng sa sút của Trần Hiểu hoàn toàn không bất ngờ. Sau vụ ly hôn đầy sóng gió, nam diễn viên đã vắng bóng nhiều tháng và từng có tin đồn về quê nhà tĩnh dưỡng. Dấu hiệu sụt cân rõ rệt đã xuất hiện từ bộ ảnh tóc vàng giữa năm, nhưng dù đã nửa năm trôi qua, Trần Hiểu vẫn chưa thể hồi phục và lấy lại phong độ đỉnh cao.

Trái ngược với chồng cũ, Trần Nghiên Hy lại nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối hậu ly hôn. Cô lao vào công việc với tốc độ cực nhanh: tích cực tham gia show giải trí, chạy sự kiện thương mại không ngừng nghỉ. Cô liên tục chia sẻ và nhấn mạnh quan điểm phụ nữ phải độc lập kinh tế, không nên dành trọn thời gian cho gia đình, đây được xem là kinh nghiệm xương máu của chính cô.

Nhan sắc từng làm say đắm khán giả của Trần Hiểu

Bộ phim Đại Sinh Ý Nhân (tạm dịch: Người Làm Ăn Lớn) do Trần Hiểu đóng chính là tác phẩm truyền hình mới do IQIYI sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triệu Chi Vũ. Phim được thực hiện bởi đạo diễn kiêm biên kịch Trương Đĩnh (người từng làm nên thành công của Đại Minh Phong Hoa, Thiên Hạ Trường Hà). Dàn diễn viên chính gồm Trần Hiểu cùng với các diễn viên phụ là Tôn Thiên và La Nhất Châu.

Nội dung chính của phim kể về hành trình đầy sóng gió của thiếu niên nhiệt huyết Cố Bình Nguyên vào cuối triều Thanh. Cậu bị kẻ bí ẩn hãm hại trong kỳ thi, từ một người có tiền đồ đã trở thành tù nhân và phải chịu cảnh lưu đày đến vùng đất khắc nghiệt.

Mới đây, Trần Nghiên Hy còn công bố dự án nữ chính (nhất phiên) đầu tiên mang tên Thư Kích Hồ Điệp, hợp tác với một nam diễn viên trẻ hơn cô đến 19 tuổi. Điều kịch tính là phim này dự kiến lên sóng tháng 12, chạm trán trực tiếp với bộ phim mới của Trần Hiểu là Đại Sinh Ý Nhân chỉ cách nhau chưa đầy mười ngày.

Việc hai tác phẩm mới nhất của vợ chồng cũ, đặc biệt là bộ phim đầu tiên của Trần Hiểu sau ly hôn, lên sóng sát nhau đã biến cuộc cạnh tranh này thành một màn so tài sự nghiệp đầy kịch tính. Khán giả và truyền thông đang cực kỳ mong chờ kết quả của cuộc "đối đầu" đầy duyên nợ này.

Phản hồi cư dân mạng: - Mắt anh ấy u tối thật mọi người, bình thường mắt anh sáng như sao trên trời. - Anh ấy thay đổi hẳn phong cách luôn. Mong là anh thay đổi để quay phim mới chứ đừng có vấn đề gì về tâm lý hoặc cuộc sống. - Hãy trở lại lúc đóng phim với Tôn Lệ đi (phim Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn)! - Nét đẹp kiểu đàn ông phong trần mặn mà này, chứ không hề xấu đâu. - Có nét lãng tử giống Tạ Đình Phong nhỉ.



