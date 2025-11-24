Kết phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết phim Gió ngang khoảng trời xanh sẽ kết thúc ở tập 48. Dù còn 3 tập phát sóng, nhiều khán giả đã dự đoán được cái kết của các nhân vật.

Theo preview của tập 46, phim có hướng phát triển khác so với bản gốc 30 chưa phải là hết .

Thay đổi lớn nhất là ở cặp đôi Mỹ Anh - Đăng do Phương Oanh và Doãn Quốc Đam thủ vai. Ở bản gốc, nhân vật Đăng có kết cục bi thảm, vợ quyết định ly hôn do ngoại tình và ngồi tù vì sai phạm trong kinh doanh.

Với bản Việt, Đăng nhanh chóng nhận ra sai lầm sau chuyện tình một đêm và luôn tìm cách hàn gắn với vợ. Dù nhận kết cục gia đình ly tán, Đăng có nhiều cơ hội sửa sai. Ở những tập gần đây, Đăng tuyên bố sẽ yêu Mỹ Anh theo cách của mình, thậm chí chăm sóc cô lúc đau ốm.

Mới đây, hình ảnh Phương Oanh ôm bó hoa hồng bên cạnh người đàn ông lan truyền trên mạng xã hội được là bối cảnh của phim. Nhiều khán giả dự đoán nhân vật Mỹ Anh và Đăng có hành trình yêu lại từ đầu hoặc nếu không tái hợp, cả hai có cái kết mở.

So với bản gốc, tình tiết này được cho nhân văn. Đăng phải trả giá cho sai lầm của mình và có cơ hội làm lại nếu anh thực sự yêu thương vợ con, trân trọng gia đình.

Chuyện tình của Ngân và Dũng là diễn biến được chờ đợi nhất ở tập cuối Gió ngang khoảng trời xanh.

Khác biệt nữa của Gió ngang khoảng trời xanh ở cách xây dựng câu chuyện cho nhân vật Ngân (Việt Hoa). Sau cú sốc với gã tổng tài đểu cáng, Ngân có chuyện tình đầy thú vị với chàng trà sư tên Dũng (Đức Hiếu).

Nhiều khán giả tuyên bố lý do họ theo dõi phim đến cùng chỉ vì muốn thấy cái kết giữa Ngân và Dũng. Dũng được xây dựng duyên dáng và thi vị khác hẳn bản gốc, kèm diễn xuất tròn vai của Đức Hiếu mang đến cho người xem những rung động nhẹ nhàng, sâu lắng.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, câu chuyện của cặp đôi Lam - Toàn cũng đầy màu sắc. Nếu ở bản gốc, Lam (Quỳnh Kool) có khoảng thời gian yêu đồng nghiệp kém tuổi trước khi quay lại với chồng thì bản Việt lại hoàn toàn khác.

Lam thẳng thừng từ chối tình cảm mà chàng phi công trẻ dành cho mình, một lòng chung thủy với Toàn. Trong diễn biến tập mới nhất, Lam - Toàn đã hóa giải mọi hiểu lầm để quay về bên nhau, từ bỏ ý định ly hôn. Đây là kết cục được nhiều khán giả chờ đợi, phù hợp với văn hóa của người Việt.

“Người chồng như Đăng cũng đáng được tha thứ chứ nhỉ. Đã biết sai và cố gắng sửa chữa. Càng về cuối càng thấy hấp dẫn”, “Không cần drama mà phim vẫn hay đó thôi, cứ xem đến cặp Dũng - Ngân, Lam - Toàn là cười nội thương”, “Vai diễn của Đức Hiếu và Tô Dũng là điểm sáng của cả bộ phim, thêm nhân vật Đồng Văn Tiền nữa. Gió ngang khoảng trời xanh là phim Việt hiếm hoi không rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột”, “Khen đạo diễn, biên kịch có sự thay đổi ngoạn mục, khiến phim hấp dẫn hơn ở những tập cuối, không phụ thuộc vào bản gốc”, “Những tập cuối khác nhiều so với bản gốc nhưng khá hấp dẫn”… là một số bình luận của khán giả.

Khi được hỏi về nguyên nhân Gió ngang khoảng trời xanh càng về chặng cuối càng khác xa bản gốc, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh chia sẻ anh mong muốn khán giả tiếp nhận phim với tư cách tác phẩm độc lập, có sức sống riêng.

"Trong suốt quá trình làm phim, Gió ngang khoảng trời xanh được Việt hóa đúng nghĩa, không phải sao chép lại. Tôi và ê-kíp nội dung bàn luận rất nhiều, quyết định không chạy theo cách khai thác drama tận cùng mà chọn góc nhìn về những sai lầm”, anh nói.