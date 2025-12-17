Mưa Đỏ trượt Oscar

Ngày 16/12 (giờ địa phương), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn đề cử Giải Oscar lần thứ 98 ở 12 hạng mục.

Theo Variety , các thành viên thuộc nhiều nhánh khác nhau của AMPAS đã tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ ở nhiều hạng mục, gồm: phim hoạt hình ngắn, phim tài liệu dài, phim tài liệu ngắn, phim quốc tế, phim live action (người đóng) ngắn, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, ca khúc gốc, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện hai hạng mục đề cử mới: thành tựu trong công tác tuyển vai (casting) và quay phim xuất sắc nhất.

Sinners của đạo diễn Ryan Coogler nổi lên là một trong những cái tên sáng giá nhất, khi được vinh danh ở bảy hạng mục: casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và hai đề cử ở hạng mục ca khúc gốc.

Wicked: For Good theo sát với các vị trí trong danh sách rút gọn ở các hạng mục casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và hai ca khúc gốc do Stephen Schwartz sáng tác.

Frankenstein của Netflix cũng có màn thể hiện ấn tượng, với sáu lượt góp mặt ở các hạng mục casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh.

Hạng mục phim quốc tế chứng kiến sự thống trị của nhà phát hành Neon, khi có đến 5 vị trí trong tổng số 15 suất. Đó là It Was Just an Accident của France, Sentimental Value của Na Uy, No Other Choice của Hàn Quốc, Sirât của Tây Ban Nha và The Secret Agent của Brazil.

Mưa đỏ dừng chân sớm tại cuộc đua Oscar 2026

Đại diện của Việt Nam, Mưa đỏ , buộc phải dừng chân trong cuộc đua Oscar.

Trước đó, vào ngày 21/11, Mưa đỏ được AMPAS xác định đủ điều kiện xét giải ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất và có mặt trong danh sách dài gồm 86 tác phẩm.

Tuy nhiên, bộ phim 700 tỷ đồng của Việt Nam bị loại khỏi danh sách rút gọn gồm 15 cái tên, trước khi công bố đề cử chính thức. Những đại diện khác trong khu vực Đông Nam Á cũng không có tên.

Những tác phẩm còn lại trong danh sách là Belén của Argentina, Sound of Falling của Đức, Homebound của Ấn Độ, The President’s Cake của Iraq, Kokuho của Nhật Bản, All That’s Left of You của Jordan, Palestine 36 của Palestine, Late Shift của Thụy Sĩ, Left-Handed Girl của Đài Loan (Trung Quốc) và The Voice of Hind Rajab của Tunisia.

Danh sách rút gọn đầu tiên của hạng mục casting bao gồm chín bộ phim có giám đốc tuyển vai là nữ. Đây được xem là bước tiến đáng ghi nhận về đại diện giới.

Những tác phẩm nổi bật khác góp mặt ở nhiều hạng mục gồm Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value và ứng viên phim quốc tế Sirât, cho thấy thế mạnh kỹ thuật trên nhiều phương diện.

Các nữ đạo diễn cũng để lại dấu ấn rõ nét trong mùa tuyển chọn năm nay: 7 trong số 15 phim quốc tế do nữ đạo diễn thực hiện và 10 trong 15 ứng viên phim tài liệu dài được cầm trịch bởi các nhà làm phim nữ.

Ba bộ phim từng đoạt giải Oscar Sinh viên (Student Academy Awards) năm 2025 cũng lọt vào danh sách rút gọn: The Shyness of Trees (phim hoạt hình ngắn), Butcher’s Stain (phim live action ngắn) và Dad’s Not Home (phim live action ngắn).

Danh sách đề cử chính thức ở những hạng mục trên được quyết định trong những tuần tới. Việc bỏ phiếu Oscar bắt đầu từ ngày 12/1/2026 và kết thúc vào ngày 16/1/2026. Danh sách đề cử dự kiến được công bố vào ngày 22/1.

Danh hài Conan O’Brien trở lại vai trò người dẫn chương trình Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026.