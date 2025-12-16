Dòng phim hài lãng mạn Hàn Quốc từ lâu đã quen thuộc với công thức: nam chính giàu có, bảnh bao vướng vào mối tình định mệnh với cô gái nghèo nhưng lương thiện. Ra mắt vào giữa tháng 11, Dynamite Kiss cũng không bước ra ngoài lối mòn ấy khi mở đầu bằng một thiết lập tưởng chừng “xem là đoán được kết”.

Chính vì vậy, trước giờ lên sóng, bộ phim gần như không tạo được tiếng vang. Kịch bản bị đánh giá là cũ kỹ, thiếu đột phá; cặp đôi Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin tuy có thực lực nhưng chưa đủ sức hút để khiến khán giả đại chúng phải trông đợi. Nhiều người thậm chí còn cho rằng Dynamite Kiss sẽ chỉ là một tác phẩm “xem cho có” giữa rừng rom-com na ná nhau.

Thế nhưng, mọi dự đoán ban đầu nhanh chóng bị đảo ngược. Ngay sau khi phát hành, Dynamite Kiss bất ngờ tạo hiệu ứng tích cực, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều thị trường quốc tế. Phim lọt top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix, sau đó vươn lên vị trí số 1 vào ngày 30/11 và duy trì thứ hạng ấn tượng cho đến ngày 7/12 (theo số liệu mới nhất được công bố).

Câu chuyện xoay quanh Ji Hyuk (Jang Ki Yong) - người thừa kế của một tập đoàn lớn, và Da Rim (Ahn Eun Jin) - cô gái đã qua tuổi thanh xuân, vật lộn với áp lực tài chính. Một lần gặp gỡ tình cờ trên đảo Jeju kéo hai con người ở hai thế giới khác biệt vào mối quan hệ “giả yêu thật lòng”. Qua những lần tiếp xúc, cảm xúc nảy sinh tự nhiên, được đẩy lên cao trào bằng nụ hôn đầy bùng nổ khiến chàng thiếu gia lạnh lùng dần rung động trước cô gái bình thường lúc nào không hay.

Khi tình cảm vừa chớm nở, biến cố ập đến. Da Rim buộc phải rời đi vì mẹ gặp tai nạn. Để tìm việc làm, cô làm giả giấy tờ, từ người độc thân thành phụ nữ đã có gia đình. Trớ trêu thay, người cô tái ngộ trong buổi phỏng vấn xin việc lại chính là Ji Hyuk.

Một lời nói dối kéo theo hàng loạt lời nói dối khác. Da Rim tiếp tục giả vờ đã kết hôn và có con, đẩy Ji Hyuk vào cú sốc tinh thần khi anh tin rằng mình vô tình trở thành “kẻ thứ ba”. Trong quá trình làm việc chung, nam chính rơi vào trạng thái giằng co giữa tình cảm cá nhân và ranh giới đạo đức mà anh không cho phép bản thân vượt qua.

Xét về tổng thể, Dynamite Kiss không phải là tác phẩm sở hữu cốt truyện mới mẻ. Mô típ “Tổng tài - Lọ Lem” được lặp lại gần như nguyên vẹn. Tuy nhiên, điểm khiến bộ phim tạo khác biệt nằm ở cách xây dựng hình tượng nam chính. Ji Hyuk không phải kiểu tài phiệt áp đảo mọi thứ bằng tiền bạc và quyền lực. Anh nhạy cảm, tinh tế, biết lắng nghe và đặt cảm xúc của người mình yêu lên trước cái tôi cá nhân - hình ảnh phản ánh rõ sự chuyển dịch trong tư duy xây dựng nhân vật nam của phim truyền hình Hàn Quốc hiện đại.

Nhà phê bình Yun Suk Jin nhận định trên The Korea Times rằng, trong Dynamite Kiss, nam chính không dùng địa vị để chinh phục nữ chính mà lựa chọn sự quan tâm và tôn trọng. Anh sẵn sàng chịu tổn thương, thậm chí đẩy bản thân vào những tình huống khó xử để bảo vệ hạnh phúc của người mình yêu - điều hiếm thấy ở các rom-com Hàn Quốc trước đây.

Theo ông Yun, chính sự tử tế và thấu cảm của Ji Hyuk đã chạm đến khán giả, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề về bất bình đẳng giới và định kiến xã hội ngày càng được quan tâm tại Hàn Quốc trong thập niên 2020.

Bên cạnh đó, Dynamite Kiss vẫn hội tụ đủ những “gia vị” quen thuộc của thể loại hài lãng mạn: từ yêu giả thành thật, thân phận che giấu đến các màn hòa giải giàu cảm xúc. Điểm cộng nằm ở cách bộ phim tập trung khai thác cảm xúc và phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính, khiến nhịp phim trôi chảy và không gây nhàm chán.

ScreenRant nhận xét rằng phản ứng hóa học tự nhiên giữa Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin chính là yếu tố giữ chân người xem. Những khoảnh khắc nhỏ, lặng lẽ nhưng chân thật đã giúp câu chuyện hôn nhân giả - vốn dễ trở nên lố bịch được đặt vào đúng điểm rơi cảm xúc, biến điều quen thuộc thành thứ đủ sức gây rung động.

Trên mạng xã hội, khán giả Việt Nam cũng bày tỏ sự thích thú trước loạt phản ứng vừa hài hước vừa đáng thương của Ji Hyuk khi anh tin rằng mình đang yêu một người phụ nữ đã có gia đình. Nhân vật này thậm chí còn được cư dân mạng ưu ái gọi bằng biệt danh nửa đùa nửa thật: “tiểu tam hiểu chuyện nhất màn ảnh Hàn”.