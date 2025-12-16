Dự án kinh dị tâm linh Nhà Hai Chủ đang khiến khán giả Việt không khỏi rùng mình khi bên cạnh cốt truyện ám ảnh, những tập hậu trường mới nhất từ ekip còn hé lộ chi tiết chân thực đến lạnh gáy. Hóa ra không hoàn toàn là tác phẩm hư cấu, Nhà Hai Chủ còn được xây dựng dựa trên bối cảnh có thật 100% cùng nhiều câu chuyện kỳ bí xoay quanh.

Bối cảnh rùng rợn của Nhà Hai Chủ được đồn đoán là "nhà ma" ngoài đời

Ngôi nhà được tận dụng làm bối cảnh Nhà Hai Chủ đã tồn tại từ năm 1981, với chủ nhân là ông Sáu và cũng là cha của anh Nam Ra, hậu duệ trực tiếp của chủ nhân cũ. Trong tập hậu trường mới nhất, anh Nam Ra đã trực tiếp xuất hiện và xác nhận rằng sau khi cha mình qua đời, ông đã rời khỏi ngôi nhà và để lại cho bà con. Thế nhưng, bất kỳ ai đến ở đều gặp phải những hiện tượng kỳ lạ, như nhìn thấy một người đàn ông giống hệt ông Sáu xuất hiện trong nhà. Chính vì vậy, ngôi nhà dần bị bỏ hoang vì không ai dám ở lâu.

Anh Nam Ra - con trai chủ nhân gốc của ngôi nhà

Những lời đồn đại này càng được củng cố qua chia sẻ của người dân sống quanh khu vực. Một nhân chứng khẳng định rằng "Ông chủ nhà này linh lắm", còn chia sẻ câu chuyện từng có cậu bé dắt trâu đi ngang qua và vô tình ở lại trong nhà một lúc nhưng rồi hoảng hồn bỏ chạy, thậm chí bỏ lại cả con trâu. Một người khác khẳng định ai vào nhà này cũng thấy được chú Sáu nên chẳng ai ở lại lâu. Nhiều gia đình từng tạm trú vài ngày nhưng đều phải bỏ đi vì không chịu nổi.

Chính những giai thoại rùng rợn này đã thôi thúc ekip Nhà Hai Chủ chọn ngôi nhà làm bối cảnh chính, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Cả hai chia sẻ rằng ban đầu cả ekip rất lo lắng khi biết những đồn đại về địa điểm. Tuy nhiên, với quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", đoàn phim đã rất cẩn trọng trong việc "xin phép" một cách chân thành và kính trọng. "Mình là những người khách lạ đến đây, tất nhiên chủ nhà có thể đồng ý hoặc không nên mình cần phải xin phép họ cho đúng đạo", Trần Duy Linh cho biết.

Không chỉ có đạo diễn mà nữ chính Trâm Anh của phim cũng không giấu nổi sự hồi hộp khi ghi hình. Vì là phim tâm linh nên hầu hết cảnh quay diễn ra từ chiều đến tối muộn. Cô kể: "Tôi đã cảm nhận được năng lượng rất mạnh khi bước vào ngôi nhà. Những cảnh quay về các hiện tượng quỷ dị, ai cũng hơi căng thẳng, bầu không khí có chút nghẹt thở. Ekip phải nhắc nhau rất nhiều về việc bày tỏ sự tôn trọng. Đôi lúc tôi cũng sợ thật, ám ảnh một chút nhưng may là mọi phân cảnh đều hoàn thành trọn vẹn".

Trâm Anh trong phim

Điều khiến khán giả càng thêm sởn gai ốc là câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải) trong phim được lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân chứng có thật. Đó là chú Long và cô Tân, những người từng sinh sống tại ngôi nhà này vào năm 1985. Chú Long chọn mua nhà vì giá rẻ và vị trí thuận tiện cho con cái đi học dù đã nghe lời đồn về chuyện ngôi nhà được động thổ vào ngày Tam Nương kỵ sát chủ. Cô Tân thì kể rằng khi mới dọn đến, bà chủ bán than đã cảnh báo "nhà này đã chết 2 chủ rồi". Đặc biệt, con trai cô thường xuyên kể thấy những cục lửa đỏ lăn lóc giữa nhà vô cùng bất thường. Đây cũng chính là những tình tiết được lồng ghép vào cốt truyện chính thức của Nhà Hai Chủ, hứa hẹn khiến người xem phải giật mình và bị cuốn hút.

Nguyên mẫu nam nữ chính của Nhà Hai Chủ

Nhà Hai Chủ chính thức công chiếu vào ngày 26/12/2025.