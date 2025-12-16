Sau hình ảnh đầu tiên đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng, Trường Giang tiếp tục hé lộ đoạn clip "cái nhìn đầu tiên" về phim Tết Nhà Ba Tôi Một Phòng, đánh dấu vai trò mới của nam nghệ sĩ bao gồm NSX, đạo diễn bên cạnh diễn xuất trong mùa phim Tết sắp tới.

First Look phim Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang

Bên cạnh nhân vật trung tâm là Trường Giang, nữ chính Nhà Bà Tôi Một Phòng cũng chính thức hé lộ danh tính là tân binh Đoàn Minh Anh. Sau thành công từ Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, nàng thơ mới của điện ảnh Việt thể hiện một hình tượng khác - trẻ trung, tươi sáng và tinh nghịch, đồng thời dám mơ ước và liều lĩnh theo đuổi hoài bão riêng dù rằng điều đó đi trái với ước mong của cha.

Đoàn Minh Anh trong First Look

Ngoài Đoàn Minh Anh, danh tính của nam diễn viên chính Nhà Ba Tôi Một Phòng cũng khiến khán giả tranh luận sôi nổi. Đã có nhiều cái tên đình đám được nhắc đến trên mạng xã hội, từ HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm đến HURRYKNG, NEGAV và thậm chí là J97. Hiện tại ngoài hai cha con, danh tính của dàn nhân vật còn lại vẫn đang được ekip giấu kín.

Khán giả bình luận: - HIEUTHUHAI chắc luôn, ảnh share bài nhanh lắm. - Dạo này anh Giang cũng cưng NEGAV với Hai Khang nữa, có thể là gây bất ngờ hơn Hiếu. - Hay Chú Sáu ta, lâu rồi không thấy chú đóng phim. - Tui mạnh dạn đoán J97, năm 2025 gì cũng có thể xảy ra...

Khán giả dự đoán một trong bộ ba GERDNANG sẽ đóng phim cùng Trường Giang

Thậm chí J97 cũng được nhắc đến

Những hình ảnh đầu tiên của Nhà Ba Tôi Một Phòng đưa khán giả bước vào không gian chật hẹp của một căn hộ chung cư cũ, nơi có hai cha con sống chen chúc nhau. Trường Giang vào vai người cha có vẻ ngoài già nua, xuề xòa, hằng ngày tự làm mắm và đi bán để tiết kiệm tiền, lo cho con gái là Tít. Ngay từ đầu video, hình ảnh một Trường Giang hối hả chạy đi giao mắm đã khiến người xem phải chú ý.

Không những vậy, Trường Giang còn gây ấn tượng với hóa trang thành người cha trung niên, làm nghề buôn gánh bán bưng và có nét truyền thống. Làn da rám nắng, mái tóc muối tiêu cùng gương mặt khắc khổ của nam nghệ sĩ gợi nhớ hình tượng Mười Khó kinh điển nhưng lược đi sự nhí nhố, hài hước năm xưa. Nhân vật chính trong Nhà Ba Tôi Một Phòng nỗ lực từng ngày, hy sinh thầm lặng giữa cuộc sống xô bồ để lo cho con.

Tạo hình người cha già của Trường Giang lần này

Chia sẻ về dự án, Trường Giang bày tỏ mong muốn mang đến câu chuyện được đúc kết từ chính trải nghiệm làm cha của mình, như một món quà dành cho gia đình và khán giả. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, sự trở lại đa vai này của anh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cộng đồng mạng. Chỉ trong 24 giờ công bố, Nhà Ba Tôi Một Phòng đã trở thành chủ đề phim ảnh nóng nhất trên mạng xã hội với vô số dự đoán về dàn diễn viên tham gia, hứa hẹn "khuấy đảo" màn ảnh dịp Tết sắp tới.

Nhà Ba Tôi Một Phòng dự kiến khởi chiếu đúng Mùng 1 Tết 2026 trên toàn quốc.