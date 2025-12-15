Thấy Trường Giang mà giật cả mình

Mới đây, hình ảnh Trường Giang già nua, khuôn mặt ám sương gió khiến MXH không khỏi xôn xao. Chỉ vừa vài tuần trước, nam nghệ sĩ còn đi sự kiện thảm đỏ với ngoại hình chỉnh chu và bảnh bao, song hiện tại lại khác một trời một vực. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Trường Giang mà trông anh kham khổ đi trông thấy.

Hoá ra, đây là tạo hình của Trường Giang trong Nhà Ba Tôi Một Phòng. Qua đoạn video hậu trường, Trường Giang phải đội tóc giả, quần áo có phần giản dị và xộc xệch. Để giúp tăng thêm phần cơ cực, Trường Giang chuẩn bị thêm loạt sàng tre đựng nông sản, mang đậm chất hồn quê. Netizen có một phen hú vía, cảm thấy nhẹ người khi biết được sự thật đằng sau hình ảnh này.

Hậu trường hoá trang của Trường Giang cho bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng

Một số bình luận của netizen: - Trường Giang trông giống Mười Khó thật đấy. - Ổng lam lũ, cơ cực dễ sợ. - Nhã Phương ơi, chị bỏ bê anh Giang quá rồi đó haha. - Cứ tưởng Trường Giang già đi 10 tuổi sau khi tham gia gameshow ngoài trời quá nhiều cơ. - Lướt qua giật cả mình, tưởng bác của Trường Giang.

Vài ngày trước, Trường Giang đã tung ra poster đầu tiên cho dự án phim sắp tới, đánh dấu sự trở lại của anh với lĩnh vực điện ảnh. 5 năm kể từ 30 Chưa Phải Là Tết, Nhà Bà Tôi Một Phòng nhận được sự kỳ vọng từ đông đảo khán giả yêu quý nam nghệ sĩ. Theo đúng dự kiến, bộ phim này sẽ đổ bộ phòng vé vào mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, gia nhập đường đua phim Tết đang vô cùng sôi động.

Trên bìa poster, Trường Giang xuất hiện với tạo hình hoàn toàn khác lạ: một người cha miền Trung có làn da rám nắng, gương mặt khắc khổ, đậm dấu ấn của cuộc sống lao động lam lũ. Ánh mắt nhân vật ánh lên sự chất chứa khi hướng về hình ảnh ôm chặt cô con gái, gợi mở một mối quan hệ ruột thịt gắn bó, đầy yêu thương và cũng không ít day dứt.

Hình ảnh này dễ khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng Mười Khó từng gắn liền với tên tuổi Trường Giang, nhưng ở một sắc thái trầm lắng và đời hơn. Không còn tiếng cười cường điệu, nhân vật lần này mang dáng dấp của một người đàn ông từng trải, để lại cảm giác quen mà lạ, khơi gợi sự tò mò về hướng đi mới của nam diễn viên trên màn ảnh.

Không dừng lại ở câu chuyện cha con, phim Nhà Ba Tôi Một Phòng còn có lát cắt đặc trưng của đời sống miền Trung: nghề làm mắm truyền thống. Việc đưa nghề mắm lên phim thể hiện sự trân trọng của Trường Giang với văn hóa quê nhà, một "mảng màu" mà anh nghiên cứu kỹ lưỡng để khắc họa.