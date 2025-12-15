Ngày 14/12, loạt hình ảnh hậu trường bị rò rỉ từ phim trường Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi do Trương Tịnh Nghi đóng chính tiếp tục gây xôn xao dư luận, khi tạo hình của nữ diễn viên một lần nữa khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu và thất vọng.

Trong nguyên tác, nữ chính Nhậm Đông Tuyết được xây dựng là một nữ sinh trường nghề yêu cái đẹp, có ý thức chăm chút ngoại hình dù xuất thân nghèo khó. Tuy nhiên, khi được chuyển thể lên màn ảnh, nhân vật này lại thường xuyên xuất hiện với áo phông rộng thùng thình, quần jeans rách và phong cách bị đánh giá là quê mùa, khiến nhiều khán giả cho rằng hình tượng nhân vật bị “dìm” làm giảm đáng kể sức hút và chiều sâu tâm lý.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi bộ phim lấy bối cảnh năm 2006, nhưng tạo hình của nữ chính lại bị nhận xét là lệch pha so với thời đại. Trong khi các vai nữ phụ được xây dựng thậm chí còn đẹp và chau chuốt hơn, thì Nhậm Đông Tuyết lại mang phong cách bị cho là quê mùa, lạc quẻ, thiếu dấu ấn thời trang đặc trưng của giai đoạn này, tạo cảm giác thiếu đồng bộ trong tổng thể hình ảnh của tác phẩm.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề tạo hình, cách phản hồi của đoàn phim cũng góp phần khiến làn sóng bất mãn lan rộng. Đội ngũ tạo hình bị cho là đã đáp trả ý kiến của người hâm mộ bằng phát ngôn gây tranh cãi: “Thấy xấu là do chúng tôi năng lực có hạn”, trong khi đạo diễn chỉ đưa ra phản hồi ngắn gọn rằng “tin tưởng đội ngũ”, khiến nhiều fan cảm thấy ý kiến của mình không được lắng nghe hay tôn trọng.

Trước tình hình này, người hâm mộ Trương Tịnh Nghi liên tục kêu gọi đoàn phim chỉnh sửa lại tạo hình, quay lại một số phân cảnh quan trọng và công khai lý do thay đổi ê-kíp tạo hình so với giai đoạn đầu. Dẫu vậy, vẫn có một bộ phận khán giả cho rằng phong cách hiện tại giúp làm nổi bật sự mộc mạc, bền bỉ và sức sống mạnh mẽ của một cô gái lớn lên từ khu chợ, từ đó tạo nên hai luồng quan điểm đối lập rõ rệt trong dư luận.

Trên mạng xã hội, fan tích cực đăng tải bài viết, mở các chủ đề thảo luận trên Weibo và nhiều nền tảng khác, trực tiếp yêu cầu đoàn phim điều chỉnh tạo hình sao cho sát với nguyên tác. Một số ý kiến còn đặt nghi vấn ê-kíp không tôn trọng khán giả, hình ảnh định trang phục ban đầu khác biệt rõ rệt so với tạo hình được sử dụng trong quá trình quay. Các hashtag liên quan nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu bảng tìm kiếm, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Song song đó, nhiều bài phân tích dài được đăng tải, chỉ ra rằng những chi tiết như áo phông, quần jeans rách hay kiểu tóc buộc dựng đứng hoàn toàn đi ngược với hình tượng trong nguyên tác, đồng thời không phù hợp với phong cách thời trang của bối cảnh phim. Không ít người nhấn mạnh rằng: nghèo không đồng nghĩa với xuề xòa hay kém thẩm mỹ.

Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi do Trương Tịnh Nghi đảm nhận vai nữ chính và Trần Tĩnh Khả đóng nam chính. Nhân vật Nhậm Đông Tuyết là cô gái học trường nghề, lớn lên từ việc nhặt phế liệu ở chợ, gia đình tan vỡ nhưng mang trong mình sức sống bẩm sinh mạnh mẽ. Để theo đuổi nam thần học bá Trình Độ, cô từ một công nhân xưởng dây chuyền, tự luyện thi ngành xây dựng dân dụng, chấp nhận ngủ container suốt sáu năm tại công trường châu Phi, từng bước lột xác trở thành giám đốc dự án. Bề ngoài là kẻ theo đuổi, nhưng thực chất lại là hình mẫu đại nữ chủ vô cùng tỉnh táo, yêu trong vị thế thấp hơn nhưng chưa từng đánh mất bản thân.

Trương Tịnh Nghi sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng lên phim bị dìm thảm thương

Nam chính Trình Độ là công tử xuất thân từ gia đình cán bộ cấp cao, kiến trúc sư học bá lịch lãm. Ở giai đoạn đầu, anh mang hình ảnh “bạch nguyệt quang” hoàn hảo, nhưng về sau lại rơi vào trạng thái lệch lạc, ám ảnh bệnh lý. Dù bị thu hút bởi nữ chính, Trình Độ lại vì tự ti mà trốn tránh, rơi vào trầm cảm nặng nề sau chia tay, thậm chí có ý định tự sát. Khi tái ngộ, mối quan hệ mở ra với những hành vi cực đoan, khiến nhân vật vừa đáng thương vừa gây tranh cãi.