Kể từ ngày chính thức khởi quay, bộ phim Bất Nhị Chi Thần với sự tham gia của Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết đã làm sôi sục mạng xã hội. Ngay từ ngày ghi hình đầu tiên, tạo hình của cả hai diễn viên đã nhận được sự tán thưởng lớn từ người hâm mộ nguyên tác lẫn khán giả ngóng chờ phim, đặc biệt là khi loạt ảnh hậu trường của Thẩm Vũ Khiết được tung ra. Cộng đồng mạng đồng loạt khẳng định: Quý Minh Thư chính là nữ diễn viên thế hệ 2000 này.

Theo nguyên tác, câu chuyện xoay quanh tổng tài lạnh lùng Sầm Sâm (Ngao Thụy Bằng) và nàng tiểu thư xuất thân hào môn Quý Minh Thư (Thẩm Vũ Khiết), khiến khán giả kỳ vọng vào những khung hình toát lên sự sang trọng, giàu có. Tuy nhiên, bản chuyển thể đã có sự thay đổi thông minh khi biến Quý Minh Thư từ "chim hoàng yến dựa dẫm chồng" thành nàng tiểu thư tự lập, tự mở xưởng thiết kế. Sự thay đổi này được đánh giá cao, đặc biệt là cảnh cô nàng dứt khoát đặt hợp đồng ly hôn lên bàn, khác biệt hoàn toàn với nhân vật trong tiểu thuyết từng phải nhìn sắc mặt Sầm Sâm khi mua túi xách. Có lẽ, trong thời đại hiện nay, khán giả đã không còn ưa chuộng kiểu nữ chính ngốc ngơ đáng yêu nữa.

Thẩm Vũ Khiết đã chứng minh sự cộng hưởng cao độ với nhân vật thông qua tạo hình và kỹ năng diễn xuất. Với vóc dáng chuẩn mực 1m70, cô xuất hiện đầy ấn tượng với phong cách cổ điển Hồng Kông.

Tạo hình đại tiểu thư của cô được chăm chút tỉ mỉ: ở một phân cảnh, cô xuất hiện trong trang phục Dior Resort 2026, tay cầm túi xách Hermès, mái tóc uốn xoăn sóng nước nhẹ đài các, vừa đủ để tôn nét đẹp thanh khiết của một thành viên gia tộc thượng lưu. Điều này thể hiện sự đầu tư cao cấp, bởi chỉ người thật sự giàu có mới ưa chuộng những thiết kế ready-to-wear từ các thương hiệu xa xỉ. Trong bộ vest công sở, thần thái cô toát lên vẻ quyền lực, sắc sảo, thể hiện sự tỉnh táo và quyết đoán của một nhà thiết kế chuyên nghiệp, lột tả trọn vẹn sự chuyển mình từ mỏng manh sang độc lập.

Sự đầu tư của đoàn phim cũng ở mức "không tưởng". Kịch bản chuẩn bị tới 97 bộ tạo hình cho Quý Minh Thư, riêng váy dạ hội cao cấp Haute Couture đã hơn 20 bộ. Trong một cảnh đấu giá, cô ấy đeo một chiếc vòng cổ đá quý thật, được cho là một món đồ cổ mượn từ một thương hiệu trang sức và có giá trị lên đến hàng triệu USD. Đoàn phim còn thuê máy bay riêng, sử dụng đồng hồ cổ đắt tiền và mượn tranh thật làm phông nền cho cảnh dạ tiệc. Đặc biệt, nữ diễn viên thể hiện khả năng thích ứng tạo hình hiếm có, khắc họa Quý Minh Thư với nhiều tầng lớp tâm lý rõ rệt từ giai đoạn đầu được nuông chiều, đến giai đoạn tỉnh thức và cuối cùng là nắm quyền chủ động, điềm tĩnh. Chỉ một góc nghiêng trong ảnh hậu trường đã nói lên nội tâm đấu tranh và sự trưởng thành của nhân vật.

Chỉ qua những hình ảnh hậu trường, Thẩm Vũ Khiết đã hoàn thành bước đầu định hình nhân vật, mang đến một cách diễn giải hoàn toàn mới về hình tượng phụ nữ độc lập trong phim Trung Quốc hiện đại. Cộng đồng mạng đang đặt kỳ vọng lớn và nóng lòng chờ đợi nữ diễn viên chứng minh thực lực diễn xuất của mình khi bộ phim chính thức lên sóng.