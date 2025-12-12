Dù diễn xuất gây nhiều tranh cãi và liên tục bị gán mác "bình hoa di động", những mỹ nhân hàng đầu Cbiz này vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "mặt còn, giang sơn còn", khi nhan sắc kinh diễm của họ đủ sức làm lu mờ mọi thước đo về tài năng.

Lưu Diệc Phi

Được tung hô là “thần tiên tỷ tỷ” ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi sở hữu nhan sắc thanh thuần đến mức không ai không trầm trồ. Nhưng càng đẹp bao nhiêu thì diễn xuất của cô lại gây tranh cãi bấy nhiêu. Suốt nhiều năm, cô và Cảnh Điềm bị gắn mác “thuốc độc phòng vé” khi hết lần này đến lần khác tạo ra những bộ phim điện ảnh doanh thu kém, khiến khán giả thất vọng.

Ngay cả khi trở lại màn ảnh nhỏ với Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió, tranh cãi vẫn bủa vây. Bộ phim Mộng Hoa Lục đã tạo nên cơn sốt lớn trên mọi nền tảng khi đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm, dù diễn xuất của cô vẫn gây nhiều tranh cãi.

Trong khi Đi Đến Nơi Có Gió được khen về cảnh đẹp nhưng nội dung rời rạc, giống một vlog du lịch hơn là một bộ phim truyền hình hoàn chỉnh. Nhân vật thiếu chiều sâu, câu chuyện nhiều đoạn đứt mạch khiến khán giả chán nản. QQ nhận xét phim giống như “show theo chân Lưu Diệc Phi đi du lịch” hơn là một hành trình cảm xúc.

Diễn xuất của cô tiếp tục là tâm điểm tranh luận: cảnh khóc thiếu cảm xúc, lối diễn lặp lại với những hành động quen tay như che miệng, thở dài, gãi mũi… khiến nhân vật thiếu tính đời sống. Sohu còn cho rằng phía nữ diễn viên liên tục chia sẻ hình ảnh thời kỳ đỉnh cao trong quá khứ để “níu giữ” sự yêu thích, vô tình càng làm lộ ra việc các vai diễn hiện tại không đủ sức hút. Đài từ của cô và bạn diễn cũng bị đánh giá yếu, ngắt nghỉ câu chưa chính xác.

Dù vậy, Câu Chuyện Hoa Hồng mới lên sóng lại chứng minh một điều quen thuộc: chỉ cần Lưu Diệc Phi xuất hiện, khung hình lập tức sáng bừng. Vai Hoàng Diệc Mai không quá xuất sắc nhưng đủ tròn trịa, và chính nhan sắc, khí chất sang trọng của cô mới là thứ khiến khán giả say mê. Bộ phim nhanh chóng lập thành tích cao, củng cố vị thế khó thay thế của cô trong giới giải trí.

Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi vì diễn xuất mà liên tục gây tranh cãi, thậm chí bị gắn mác “thuốc độc phòng vé”. Nhưng nói gì thì nói cô vẫn còn “tài nguyên” bởi điều mà khán giả và các nhà sản xuất không bao giờ cưỡng lại được: một nhan sắc quá đẹp để bỏ qua.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ và được mệnh danh là "mỹ nhân Tân Cương" với vẻ đẹp lai Tây sắc sảo, nhưng suốt hơn một thập kỷ đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng "đẹp nhưng đơ".

Là một trong những tiểu hoa 9X nổi bật nhất hiện nay, cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Liệt Hỏa Như Ca, Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, An Lạc Truyện, và gần đây là Lợi Kiếm Hoa Hồng hay Công Tố. Tuy nhiên, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thực sự thuyết phục được số đông khán giả, cô thường bị nhận xét là biểu cảm gượng gạo và diễn nội tâm thiếu cảm xúc.

Năm 2018, chiến thắng gây tranh cãi tại giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng với vai chính trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp từng khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích, làm dấy lên hàng loạt nghi ngờ về năng lực thật sự. Sau hơn một thập kỷ làm nghề, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là cái tên hot, có sức hút truyền thông và giá trị thương mại cao. Tuy nhiên, chỉ nhan sắc là chưa đủ để trở thành diễn viên thực lực. Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời dám thử sức với những vai gai góc, kịch bản nặng đô, lựa chọn của cô vẫn an toàn và thiếu đột phá.

Angelababy

Kể từ khi hẹn hò rồi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, danh tiếng và tài nguyên của Angelababy tăng vọt. Cô xuất hiện trong loạt dự án lớn, được đóng cùng cả dàn minh tinh như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Chung Hán Lương điều mà không phải diễn viên trẻ nào cũng chạm tới.

Nhưng sự thật phũ phàng là diễn xuất của Angelababy chưa từng được đánh giá cao. Từ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Vân Trung Ca, Thời Đại Lập Nghiệp, Phong Khởi Lũng Tây đến Mộ Sắc Tâm Ước, cô luôn bị chê “mặt đơ”, “diễn như không diễn”. Mỗi lần tuyên bố sẽ cải thiện năng lực, cô lại khiến khán giả thất vọng thêm, kéo theo số lượng antifan tăng đều.

Nhiều dân mạng thẳng thắn cho rằng Angelababy hợp với chụp hình, catwalk hay quay show giải trí hơn là cầm kịch bản đóng phim nơi kỹ năng diễn xuất luôn là yếu tố quyết định. Dù vậy, không thể phủ nhận Angelababy từng là biểu tượng nhan sắc thời trang hàng đầu Trung Quốc. Và chính visual đỉnh cao ấy là “vũ khí” giúp cô giữ vững tài nguyên trong giới, kể cả khi diễn xuất mãi không thể bứt lên.

Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát được xem là một trong những mỹ nhân Tân Cương sở hữu nhan sắc nổi bật bậc nhất Cbiz, thường được giao các vai mỹ nhân cổ trang trong hàng loạt dự án như Trạch Thiên Ký, Đại Đường Minh Nguyệt, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, hay Thập Nhị Đàm.

Tuy nhiên, dù có lượng người hâm mộ ổn định và xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá, Cổ Lực Na Trát vẫn bị giới chuyên môn và khán giả phê bình nặng nề. Sau nhiều năm theo nghiệp diễn và đảm nhận hàng chục vai diễn, cô vẫn chưa có vai diễn nào thực sự bứt phá và bị nhận xét là "đơ vẫn hoàn đơ" với biểu cảm cứng, thoại đều và đài từ yếu.

Chú thích ảnh

Sự thất vọng này được thể hiện rõ qua bộ phim Thập Nhị Đàm, vốn có kết quả không khả quan do kỹ xảo "3 xu" và diễn xuất bị chê tơi tả của nữ chính. Netizen xứ Trung thậm chí còn đào lại cảnh ngủ của cô trong Hiên Viên Kiếm từ 10 năm trước để nhận định rằng diễn xuất của Na Trát hoàn toàn không hề tiến bộ, dù cô vẫn rất xinh đẹp trong những bộ sườn xám tinh tế.

Cảnh Điềm

Cảnh Điềm được ca ngợi là “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” với vẻ đẹp thanh tú, cổ điển, sở hữu nguồn tài nguyên và chống lưng mạnh mẽ hơn nhiều so với Angelababy. Cô dễ dàng xuất hiện trong các bom tấn Hollywood như Tử Chiến Trường Thành, Kong: Skull Island, đóng phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và sánh vai cùng các siêu sao như Thành Long, Châu Nhuận Phát.

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Điềm lại không tương xứng với tài nguyên khủng này. Cô liên tục bị chỉ trích là “bình hoa di động” và bị gắn với danh xưng “thuốc độc phòng vé” bởi các tác phẩm điện ảnh tham gia đều có chất lượng kém, doanh thu ế ẩm, khiến khán giả thất vọng vì biểu cảm hạn hẹp và một màu. Dù đã chuyển sang đóng phim truyền hình trong vài năm trở lại đây, diễn xuất của cô vẫn không có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Dù vậy, khi bộ phim Tư Đằng lên sóng, với tạo hình nhân vật Tư Đằng, cô nhận được cơn mưa lời khen bởi vẻ đẹp kiêu sa, sang chảnh, quá hợp với nguyên tác, khiến khán giả không thể rời mắt, diễn xuất của cô trong Tư Đằng cũng được khen ngợi là tiến bộ rõ rệt, lột tả được tính cách nhân vật.

Đáng tiếc, phong độ này lại không được Cảnh Điềm giữ vững. Những bộ phim sau đó như Lạc Du Nguyên, Chước Chước Phong Lưu hay Tự Cẩm lại không giữ được chất lượng tương đương, khiến khán giả tiếp tục nghi ngờ về sự ổn định trong diễn xuất của cô.