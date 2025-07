Từng là những hình tượng nữ sinh vạn người mê trên màn ảnh, 5 mỹ nhân Hàn Quốc dưới đây khiến công chúng sốc nặng khi bị tố bạo lực học đường. Từ những lời kể chi tiết, bằng chứng cụ thể đến sự im lặng hay phủ nhận thiếu thuyết phục của người trong cuộc, tất cả đều góp phần khiến hình ảnh của họ không thể phục hồi như trước. Danh tiếng lao dốc, phim đóng bị hủy hoặc flop thảm, đó là cái giá đắt đỏ cho quá khứ từng gây tổn thương người khác.

1. Go Min Si - Love Alarm

Go Min Si từng nhận nhiều lời khen khi vào vai nữ sinh kiêu kỳ, xinh đẹp trong Love Alarm - một trong những phim thanh xuân đình đám của Netflix Hàn Quốc. Gương mặt đậm chất điện ảnh, khí chất sang chảnh cùng tạo hình nữ sinh xinh đẹp giúp cô được công nhận là một trong những "nữ thần học đường" thế hệ mới. Tuy nhiên, vào năm 2025, mạng xã hội bùng nổ trước loạt cáo buộc cho rằng Go Min Si từng bắt nạt bạn học khi còn đi học. Một số bạn cũ đăng ảnh và tin nhắn để làm bằng chứng, miêu tả cô là người bắt nạt theo nhóm và từng khiến nạn nhân phải nghỉ học. Dù công ty phủ nhận và khẳng định sẽ kiện, làn sóng tẩy chay vẫn nổ ra dữ dội khiến Go Min Si mất đi 1 dự án phim mà lẽ ra cô đã có dịp tái hợp với tình màn ảnh Lee Do Hyun.

2. Naeun (April) - Extraordinary You

Từng là thành viên nổi bật của April, Naeun ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi đảm nhận vai Yeo Joo Da trong bộ phim học đường nổi tiếng Extraordinary You. Nhân vật của cô là một nữ sinh hiền lành, ngoan ngoãn, thậm chí có phần yếu đuối trong nửa đầu phim. Nhưng đến nửa sau, khi mạch truyện thay đổi, Joo Da lộ rõ tính cách sắc sảo, đầy tâm cơ và chính sự chuyển biến này khiến khán giả tán thưởng diễn xuất của Naeun. Thế nhưng ngoài đời, chính Naeun bị tố là kẻ bắt nạt thành viên trong nhóm, bạo lực học đường. Làn sóng chỉ trích bùng nổ, đẩy April đến tan rã, còn Naeun phải rút khỏi nhiều dự án, mất trắng sự nghiệp đang lên.

3. Park Hye Soo - Dear.M

Park Hye Soo từng là nữ chính được kỳ vọng trong Dear.M - bộ phim học đường với kịch bản mở rộng từ thế giới webdrama đình đám Love Playlist. Tạo hình nữ sinh ngọt ngào, trong trẻo của cô từng khiến nhiều fan tin rằng Park Hye Soo sẽ trở thành nữ thần thanh xuân mới của màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, khi Dear.M chuẩn bị phát sóng, một làn sóng tố cáo bất ngờ nổ ra: nhiều tài khoản ẩn danh khẳng định Park Hye Soo từng hành hung, xúc phạm và đánh đập họ thời còn học trung học. Mặc dù phía nữ diễn viên phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp, bộ phim ngay lập tức bị hoãn vô thời hạn. Mãi đến giữa năm 2025, Dear.M mới âm thầm được phát sóng lại nhưng gần như không ai quan tâm. Hào quang một thời của Park Hye Soo coi như chấm dứt.

4. Kim So Hye - How to Buy a Friend

Xuất thân là thành viên nhóm I.O.I, Kim So Hye từng có nhiều fan trung thành nhờ hình ảnh ngoan hiền, đáng yêu và cách cư xử nhẹ nhàng. Khi chuyển hướng sang diễn xuất, cô được giao vai nữ sinh xinh đẹp, ngây thơ Eom Se Yoon trong How to Buy a Friend. Thế nhưng chính hình tượng ngây thơ ấy lại khiến công chúng sốc nặng khi So Hye bị tố từng là "đầu gấu học đường". Các nạn nhân kể lại chi tiết những trò nhục mạ, hành hung và dằn mặt từng xảy ra khi họ học cùng So Hye. Công ty quản lý tích cực phủ nhận nhưng vẫn khiến Kim So Hye bị chỉ trích gay gắt, đóng băng sự nghiệp một thời gian dài.

5. Song Ha Yoon - Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Trong phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Song Ha Yoon từng có một phân đoạn xuất hiện với đồng phục nữ sinh. Mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng vẻ ngoài trẻ trung, nét đẹp ngây thơ của cô vẫn đủ gây ấn tượng. Song Ha Yoon không hẳn gắn liền với hình tượng nữ thần học đường nhưng nhờ vai phụ mạnh mẽ, cá tính trong loạt phim như Fight For My Way, cô vẫn sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, tháng 4/2024, nữ diễn viên bị một bạn học cũ tố từng hành hung, lăng mạ, thậm chí là tát anh ta trong 90 phút và phải chuyển trường. Điều này khiến sự nghiệp đang lên của cô ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần đây nhất, Song Ha Yoon liên tục đưa ra các chứng cứ chứng minh mình vô tội sau 1 năm ở ẩn nhưng câu chuyện vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.