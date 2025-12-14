Bộ phim Song Quỹ đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt, nam chính Hà Dữ đã tạo bất ngờ lớn. Dù ban đầu không nhận được nhiều kỳ vọng, sau khi phim lên sóng, anh vẫn được đánh giá là rất điển trai, cùng với nữ chính Ngu Thư Hân tạo ra phản ứng hóa học bùng nổ, khiến câu chuyện tình yêu trở nên cuốn hút.

Hà Dữ viên tuy chưa quá quen mặt với khán giả đại chúng nhưng đã từng tham gia nhiều tác phẩm như Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong, Dữ Phượng Hành, Hàng Xóm Của Tôi Không Chịu Lớn, Luyến Luyến Giang Hồ, Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi. Lần này Hà Dữ được khen ngợi hết lời về tạo hình và ngoại hình. Anh xuất hiện với nhiều phân cảnh khoe thân hình săn chắc, rất mãn nhãn, đặc biệt là trong tạo hình áo ba lỗ đen, để lộ đường nét cơ bắp quyến rũ trên cánh tay khi đang làm việc trong garage sửa xe. Ngay cả Ngu Thư Hân cũng đã dành lời khen đặc biệt cho anh trong dịp gặp gỡ gần đây.

Tuy nhiên, bộ phim vẫn không tránh khỏi tranh cãi khi cho rằng Ngu Thư Hân vẫn lặp lại những vấn đề cũ trong diễn xuất gây khó chịu và thường xuyên trợn mắt, chu môi, cho thấy kỹ năng diễn xuất còn yếu. Dù vậy, Hà Dữ vẫn là một điểm sáng giúp Song Quỹ thu hút sự chú ý của người xem.

Nhân vật Cận Triều (do Hà Dữ thủ vai) được xây dựng là một thanh niên có vẻ ngoài cường tráng, hấp dẫn phái nữ, tính cách chung tình, có niềm đam mê đặc biệt với tốc độ và khả năng cải tạo nâng cấp xe.

Cận Triều có một quá khứ phức tạp. Sau khi được Cận Cường nhận nuôi, dù phải sống trong cảnh nhờ vả, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học giỏi và có nội tâm phong phú nhờ thói quen đọc sách. Năm 14 tuổi, cậu theo cha nuôi sang Thái Lan. Cuộc sống khó khăn bắt đầu xoay chuyển khi cậu bị vu oan ngay trước kỳ thi đại học, buộc phải bỏ học. Đây là giai đoạn tăm tối nhất đời cậu: Cận Triều vừa phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, vừa tìm cách minh oan cho bản thân. Áp lực khiến cậu sống theo triết lý "hôm nay có rượu thì hôm nay say", và khi vừa tròn 18 tuổi, cậu trở thành người có tiếng trong khu phố người Hoa tại Thái Lan với biệt danh "nghiện rượu".

Bước ngoặt cuộc đời Cận Triều xảy ra khi Giang Mộ xuất hiện. Sự quan tâm và thấu hiểu của cô đã thúc đẩy cậu quyết tâm hướng tới tương lai. Nhờ tài năng lái xe và kiến thức về xe cộ, cậu đã một mình đối mặt với hiểm nguy để cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát phá một vụ án lớn và cuối cùng minh oan được cho mình.

Tuy nhiên, mối tình vừa chớm nở này lại sớm gặp trắc trở. Trong một cuộc đua xe trên đường núi, Cận Triều bị thương nặng. Lo sợ ảnh hưởng đến việc học và tương lai của Giang Mộ, cậu quyết định đau đớn đẩy cô ra xa, khiến hai người phải chia tay. Sau đó, Cận Triều trải qua quá trình phục hồi cơ thể đầy đau đớn, đồng thời hoàn thành việc học và trở thành một kỹ sư ô tô. Sáu năm sau, cuối cùng anh cũng chờ đợi được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.