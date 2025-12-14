Song Quỹ từng tạo cú “đảo chiều” ngoạn mục cuối năm nhờ chiến lược kích nhiệt bài bản, tận dụng sức hút sẵn có của Ngu Thư Hân cùng việc tung liền 6 tập đầu chứa nhiều cảnh cao trào, khiến khán giả bị cuốn ngay từ phút đầu. Nhưng ngay sau đó, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội.

Song Quỹ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thời Cửu Viễn. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện cuộc đời của hai anh em không chung huyết thống là Cận Mộ (do Ngu Thư Hân thủ vai) và Cận Triều (do Hà Dữ thủ vai). Cốt truyện bắt đầu khi hai anh em bị chia cắt lúc Cận Mộ mới 9 tuổi. Họ tái hợp sau 9 năm, vào thời điểm Cận Mộ tròn 18 tuổi. Lúc này, cả hai cùng nhau đối diện với những thử thách khó khăn, dũng cảm theo đuổi ước mơ cá nhân, đồng thời vun đắp lại tình cảm sâu sắc, mạnh mẽ đã từng bị chia cắt.

Bộ phim gây phản ứng trái chiều chủ yếu vì giá trị quan lệch lạc và diễn xuất của nữ chính. Trong những tập gần đây, chỉ để gặp anh trai, cô em gái cố tình phá hỏng bình nước nóng, vô tình khiến phát hiện anh mình là võ sĩ quyền anh chợ đen, đúng lúc bước vào trận đấu sinh tử. Khi thi đấu, anh cố nhường đòn, nhưng chỉ nghe cô gọi một tiếng “anh ơi” là lập tức bừng tỉnh, tung hết sức giành chiến thắng. Trên đường trở về, cả hai còn bị truy đuổi bằng xe. Các phân cảnh sau đó bị khán giả chỉ trích dữ dội vì nữ chính quá mưu mô, tạo không khí mờ ám giữa hai anh em, cùng với diễn xuất khó hiểu phá vỡ thiết lập nhân vật.

Mặc dù nhân vật vừa phát hiện ra họ không có quan hệ huyết thống, cách họ nhìn nhau lại quá đỗi nồng nhiệt và say đắm, tương tự như một cặp đôi mới cưới. Diễn xuất đã thất bại trong việc khắc họa sự ngượng nghịu, khó xử hay chuyển biến tâm lý cần thiết khi chuyển từ tình thân sang tình yêu. Mối quan hệ thân thiết trước đó giữa hai nhân vật dường như bị xóa bỏ hoàn toàn, tạo nên một sự chuyển đổi vội vã, thiếu thuyết phục, thậm chí gây liên tưởng tiêu cực về tính chất của mối quan hệ.

Song Quỹ cố gắng tô vẽ thành câu chuyện đầy cảm xúc của những người trẻ, nhưng thực chất lại lộ rõ sự lệch lạc trong cách truyền tải giá trị. Phim tô vẽ cảm xúc quá mức, biến những chuyện nhạy cảm thành “nỗi đau thanh xuân”, dùng hình ảnh lung linh để làm giảm đi những xung đột đạo đức. Việc lãng mạn hóa các mối quan hệ cấm kỵ, thậm chí lấy lý do định mệnh đã an bài để biện minh, khiến bộ phim trở thành ví dụ điển hình cho những sản phẩm thần tượng hạng ba, thiếu giá trị giáo dục và chuẩn mực.

Diễn xuất của Ngu Thư Hân nhiều lần bị gọi là thảm họa. Khi kịch bản yêu cầu nội tâm nhân vật bị xé rách, cô chỉ lặp lại những biểu cảm công thức: trợn mắt, bĩu môi. Ngay cả cảnh khóc, sự lạnh lẽo, vỡ vụn cũng trở nên máy móc. Các tầng cảm xúc bị giản lược thành khuôn mẫu “sweet girl”, lệch hẳn so với thiết lập thiếu nữ kiên cường trong kịch bản.Việc nữ diễn viên cố tình diễn dễ thương để hợp với hình tượng “em gái” tạo ra sự bất hợp lý giữa tuổi thật 30 và gương mặt búp bê cố tỏ ra ngây thơ, từ đó phá hỏng hoàn toàn không khí tự nhiên giữa mối quan hệ anh em.

Sự dung túng của đạo diễn đối với diễn viên càng khiến thảm họa thêm trầm trọng. Khi đoàn phim mặc nhiên lấy danh nghĩa "nỗ lực" để che đậy sự thiếu hụt năng lực chuyên môn, thì cái gọi là "diễn xuất trưởng thành" rốt cuộc chỉ là một mỹ từ hoa mỹ cho sự thiếu chuyên nghiệp. Không chỉ diễn xuất, khâu nghe - nhìn của bộ phim cũng thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Một mặt, ê-kíp đạo diễn tạo dựng mỹ học Đông Nam Á mang chất điện ảnh, từ ánh sáng trong các trận quyền anh Thái đến cảnh đêm mô-tô được quay bằng flycam, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Mặt khác, khâu phục trang và đạo cụ lại thô ráp, cẩu thả; tạo hình nhân vật không ăn khớp bối cảnh, cùng với lớp trang điểm xa rời tính chân thực đã bào mòn đáng kể độ tin cậy của toàn bộ tác phẩm.

Phản hồi cư dân mạng: - Đoạn này mới biết không phải anh trai ruột, mà diễn biến tâm lý kiểu này hơi ấy quá. Chuyển từ tình cảm gia đình sang tình yêu nam nữ phải có thời gian gắn bó lâu, mới dần nảy sinh cảm xúc chứ. - Ôi phim này, nữ chính vừa gặp lại anh trai đã tỏ ra mê mẩn, thì chuyện đó còn tạm chấp nhận. Nhưng cảnh ở tiệm sửa xe, quanh mấy đứa con trai mà ăn mặc kiểu 3 chấm, chưa kể mấy cái váy cũn cỡn, nhìn bộ màu xanh đen áo ống quần sát hông là tôi thấy sốc. Nữ phụ vai ăn chơi mà ăn mặc còn đàng hoàng hơn. - Dù đã biết không phải anh ruột, nhưng chỉ mới biết vậy mà nhìn nhau mê mẩn như vợ chồng mới cưới. Diễn xuất không cho khán giả cảm nhận được sự bối rối, cảm giác cấn khi chuyển từ tình thân sang tình yêu. Như thể tình anh em chưa từng tồn tại, cảnh này chỉ khiến người ta liên tưởng đến những cảnh nhạy cảm quá nhanh, quá nguy hiểm. - Diễn lố bịch, giải thích sai hoàn toàn tình huống nhân vật. Chuyển từ tình cảm anh em sang tình yêu nam nữ kiểu dâm nữ, người xem chỉ còn cách “vứt não” ra mà xem, đừng suy nghĩ nhiều. Bộ phim này nếu flop thì cũng là do chính nội dung yếu kém, diễn xuất tệ hại và quan điểm lệch lạc của ê-kíp. - Diễn viên không tìm hiểu nhân vật, đụng đâu diễn đấy, nên mới ra nồi cám heo như vậy.



