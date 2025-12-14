Ngày 13/12, Taxi Driver 3 - bộ phim truyền hình Hàn ăn khách nhất nhì thời gian qua, đã khép lại nửa chặng đầu với mức rating cao nhất kể từ khi lên sóng. Theo số liệu được đưa ra, Taxi Driver 3 dẫn đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh với rating trung bình toàn quốc đạt 12,3%, đồng thời trở thành miniseries được xem nhiều nhất trong cả tuần. Tác phẩm cũng là chương trình có lượng người xem cao nhất phát sóng vào tối thứ Bảy ở nhóm khán giả trọng điểm từ 20-49 tuổi, với rating trung bình 4,1%. Với thành tích này, Taxi Driver 3 nắm chắc vị trí số 1 màn ảnh nhỏ Hàn dịp cuối năm.

Taxi Driver 3 tiếp tục câu chuyện về Rainbow Taxi - dịch vụ “taxi báo thù” hoạt động ngoài vòng pháp luật, chuyên giúp đỡ những nạn nhân không thể tìm được công lý bằng con đường chính thống. Ở phần 3, Kim Do Gi (Lee Je Hoon) cùng đội ngũ Rainbow Taxi đối mặt với những vụ án phức tạp và tàn nhẫn hơn, phản ánh các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo quy mô lớn, bạo lực có tổ chức và sự thao túng của những kẻ đứng trên pháp luật. Không chỉ đơn thuần trừng phạt kẻ ác, loạt vụ việc lần này còn buộc Kim Do Gi phải đối diện với những xung đột đạo đức, ranh giới mong manh giữa công lý và trả thù.

Bên cạnh các phi vụ “ra tay thay trời hành đạo”, Taxi Driver 3 đào sâu hơn vào nội tâm nhân vật: quá khứ, những tổn thương chưa khép lại và câu hỏi liệu bạo lực có thực sự mang lại sự giải thoát cho cả nạn nhân lẫn người thực thi công lý. Sự xuất hiện của các đối thủ mới cũng khiến Rainbow Taxi liên tục rơi vào tình thế nguy hiểm, đẩy cao nhịp phim và kịch tính so với hai phần trước.

Nối tiếp tập 7, việc thi thể Park Min Ho (Lee Do Han) được tìm thấy ở ttập 8 khiến đường dây cá độ bị lộ, buộc Cheon Gwang Jin (Um Moon Suk) quay về Hàn Quốc để bịt đầu mối. Hắn thẳng tay sát hại Dong Min và Seong Uk, đánh cắp thi thể Min Ho lần nữa và tìm cách giết Park Dong Soo (Kim Ki Chun) - cha của nạn nhân. Kim Do Gi (Lee Je Hoon) kịp thời xuất hiện, cứu ông trong gang tấc.

Nhận ra Do Gi là mối đe dọa, Gwang Jin dụ anh vào một ngôi trường bỏ hoang, biến anh thành con mồi trong trò chơi sinh tồn ngoài đời thực - nơi người xem đặt cược cho cái chết của anh. Do Gi vượt qua hàng loạt đòn tra tấn và phản công, với sự hỗ trợ của Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), anh lần ra phòng điều khiển và đối mặt trực tiếp với kẻ chủ mưu.

Kết cục, Do Gi ném Gwang Jin xuống hố chôn, lạnh lùng chôn sống hắn sau khi nhắc lại bi kịch của người cha phải sống cùng nỗi đau lặp lại mỗi 30 phút. Tập phim khép lại bằng khoảnh khắc đội Rainbow Taxi đưa tro cốt Park Min Ho về nơi an nghỉ yên bình, trao cho cha con anh sự khép lại muộn màng sau 15 năm oan khuất.

Với khán giả yêu thích Taxi Driver, Kim Do Gi (Lee Je Hoon) không đơn thuần là một nam chính “ngầu cho có”. Từ môi giới bất động sản, giáo viên, bảo vệ, nhân viên IT cho đến tay chơi trong giới ngầm, Kim Do Gi có thể nhập vai mượt mà đến mức lừa được hàng loạt đối tượng khác nhau. Chính khả năng biến hóa liên tục này cũng là đất diễn để Lee Je Hoon phô diễn trọn vẹn thế mạnh diễn xuất đa dạng, từ lạnh lùng, tinh quái đến hành động.

Điểm cuốn hút của nhân vật nằm ở sự thông minh và tỉnh táo: Kim Do Gi không hành động mù quáng mà luôn đánh thẳng vào điểm yếu tâm lý của kẻ ác, buộc chúng tự sa lưới. Bên ngoài là một tài xế taxi trầm lặng, bên trong lại là người đàn ông mang nhiều vết thương tinh thần, sẵn sàng đánh đổi tất cả để đòi công bằng cho những nạn nhân bị bỏ quên. Nhờ lối thể hiện tiết chế nhưng đầy nội lực của Lee Je Hoon, Kim Do Gi trở thành mẫu nam chính vừa cool, vừa có chiều sâu cảm xúc, khiến khán giả xem bao nhiêu lần vẫn không chán.

Bình luận của netizen: - Già trẻ lớn bé anh đều không tha - Ai anh cũng trap - Từ phu nhân đến mafia rồi nai tơ, anh trap không chừa một ai - Anh đẹp quá bay ơi - Red flag duy nhất tôi yêu - Bèo nào yếu gãy liền



