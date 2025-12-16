Những ngày gần đây, vụ tranh chấp giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ Siba tiếp tục gây xôn xao dư luận khi loạt tài liệu pháp lý liên quan đến hợp đồng độc quyền được công bố. Theo đó, Siba khẳng định đã ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với Cúc Tịnh Y từ năm 2013, kèm phụ lục bổ sung năm 2018, xác định thời hạn quản lý kéo dài đến năm 2033 - tức gần 20 năm, bao gồm toàn bộ quyền sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chân dung và giọng nói của nữ nghệ sĩ.

Phía Siba cho biết, kể từ khi Cúc Tịnh Y lập phòng làm việc cá nhân và phát triển sự nghiệp độc lập từ năm 2017, công ty vẫn là bên gánh 100% rủi ro tài chính, đồng thời đầu tư hơn 160 triệu Nhân dân tệ để xây dựng lộ trình phim ảnh - truyền hình cho cô. Dự án tiêu biểu là phim cổ trang Vân Tịch Truyện (40 tập), được đặt làm riêng và được xem là bước đệm quan trọng giúp Cúc Tịnh Y mở rộng con đường diễn xuất.

Cúc Tịnh Y tố cáo Siba, công ty quản lý cũ, tự ý kéo dài hợp đồng với thời hạn 20 năm

Về thu nhập, Siba công bố đã thanh toán cho Cúc Tịnh Y tổng cộng 139 triệu Nhân dân tệ (khoảng 510 tỷ đồng) trước thuế tính đến tháng 5/2024, kèm đầy đủ chứng từ ký nhận. Ngoài ra, theo yêu cầu của chính nữ nghệ sĩ nhằm đáp ứng điều kiện định cư diện nhân tài tại Thượng Hải, công ty còn chi trả mức lương cố định 250.000 Nhân dân tệ/tháng, cung cấp xe siêu xe có tài xế riêng và sắp xếp chỗ ở cao cấp tại khu Bund trong nhiều năm.

Tuy nhiên, phía Cúc Tịnh Y phản bác mạnh mẽ. Nữ nghệ sĩ tuyên bố hợp đồng với Siba đã chấm dứt từ ngày 15/6/2024 do công ty vi phạm thỏa thuận, có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng, thậm chí làm giả cái gọi là “Thỏa thuận bổ sung Hợp đồng Nghệ sĩ Độc quyền”, xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ.

Không thể tiếp tục chịu đựng, ngày 15/6/2024, Cúc Tịnh Y đã chính thức gửi “Thư chấm dứt hợp đồng” tới Siba Media, yêu cầu hợp đồng quản lý giữa hai bên chấm dứt ngay lập tức. Theo quy định pháp luật, hợp đồng được xem là hết hiệu lực kể từ thời điểm Siba Media nhận được văn bản này.

Trước nhiều sai phạm, Cúc Tịnh Y và studio quyết định chấm dứt hợp đồng với Siba

Vì tình nghĩa hợp tác kéo dài nhiều năm, nữ nghệ sĩ không chủ động công khai việc chấm dứt hợp đồng sớm cũng như các nguyên nhân liên quan, mà chỉ thông báo ra bên ngoài rằng “hợp đồng đã kết thúc và không tái ký”. Tuy nhiên, theo phía studio, sau đó Siba Media vẫn liên tục lan truyền thông tin sai lệch về mối quan hệ quản lý giữa hai bên, đồng thời bị cho là gây cản trở đối với các hoạt động nghệ thuật và biểu diễn của Cúc Tịnh Y.

Đáng chú ý, khi các con số tài chính được đưa ra, dư luận lại có cách nhìn khác. Theo tính toán của netizen, tổng thu nhập hơn 139 triệu Nhân dân tệ trải dài nhiều năm thực chất chỉ tương đương hơn 4 tỷ đồng mỗi tháng (trước thuế) - bị cho là không tương xứng với cường độ làm việc và giá trị thương mại mà Cúc Tịnh Y tạo ra. Trong nhiều năm liền, cô liên tục phủ sóng từ phim ảnh, show giải trí đến sân khấu ca nhạc và hoạt động thương mại, được xem là một trong những “trụ cột doanh thu” của Siba.

Hiện tại, Cúc Tịnh Y sở hữu khoảng 33 triệu người theo dõi - con số không quá vượt trội so với các tiểu hoa đán hàng đầu như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử. Thế nhưng, lực lượng fan trung thành của cô lại được đánh giá là “thiện chiến” bậc nhất, luôn sẵn sàng bảo vệ thần tượng và tạo sức ép lớn trên mạng xã hội. Chính điều này khiến vụ việc không chỉ dừng ở một tranh chấp hợp đồng, mà còn trở thành cuộc đối đầu căng thẳng giữa công ty quản lý cũ và một trong những nghệ sĩ nữ có fandom mạnh nhất hiện nay.