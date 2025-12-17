Những năm gần đây, điện ảnh Việt liên tục chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của thị trường phòng vé, nơi chỉ một vài dự án thành công cũng đủ tạo ra khoảng cách rất lớn giữa các diễn viên cùng thế hệ. Trong bối cảnh đó, Trần Nghĩa - gương mặt từng được xem là "chàng thơ điện ảnh" sau Mắt Biếc lại đang rơi vào một chuỗi dự án không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng.

Cụ thể, Trần Nghĩa là diễn viên góp mặt trong ba bộ phim điện ảnh liên tiếp có doanh thu hẩm hiu, gần như không tạo được dấu ấn đáng kể về mặt thương mại. Đầu tiên là Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái, dự án kinh dị có sự tham gia của Trần Nghĩa trong vai Long. Dù sở hữu dàn diễn viên quen mặt như Sam, Tiểu Vy, Minh Dự hay Hoàng Yến Chibi, bộ phim vẫn không thu hút được khán giả ra rạp. Sau thời gian công chiếu, Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái chỉ thu về khoảng 7,9 tỷ đồng, con số khá thấp so với mặt bằng chung phim Việt chiếu rạp.

Tiếp đó, Trần Nghĩa góp mặt trong Mùa Hè Đẹp Nhất, một dự án mang màu sắc thanh xuân - tình cảm, nơi anh đảm nhận vai diễn cùng Công Dương và Đỗ Khánh Vân. Tuy nhiên, phim không tạo được hiệu ứng truyền thông lẫn sự quan tâm từ khán giả. Tổng doanh thu phòng vé của Mùa Hè Đẹp Nhất dừng lại ở mức khoảng 4,1 tỷ đồng, nhanh chóng rút rạp trong sự im ắng.

Gần nhất là Trái Tim Què Quặt, bộ phim tiếp tục ghi nhận kết quả phòng vé kém khả quan. Theo các thống kê, doanh thu của tác phẩm này chưa chạm mốc 1 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án có thành tích thấp nhất mà Trần Nghĩa tham gia trong sự nghiệp điện ảnh của mình.

Việc liên tiếp xuất hiện trong ba bộ phim không thành công về mặt thương mại khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về hướng đi hiện tại của Trần Nghĩa. Sau dấu ấn quá lớn với vai Ngạn trong Mắt Biếc, nam diễn viên dường như vẫn chưa tìm được kịch bản đủ sức giúp anh thoát khỏi hình ảnh cũ hoặc tạo ra một cú bứt phá mới tại phòng vé.

Trần Nghĩa vốn được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất nội tâm, ánh mắt và cảm xúc, song điểm yếu của anh lại nằm ở việc lựa chọn dự án chưa thực sự phù hợp với thị hiếu khán giả đại chúng. Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng đề cao yếu tố giải trí, kịch bản chặt chẽ và hiệu ứng truyền thông, việc chỉ dựa vào diễn xuất thuần túy là chưa đủ để đảm bảo thành công phòng vé.

Chuỗi phim thất bại liên tiếp không đồng nghĩa với việc sự nghiệp của Trần Nghĩa đã đi đến hồi kết, nhưng rõ ràng đây là giai đoạn bản lề buộc nam diễn viên phải cân nhắc kỹ hơn trong việc chọn vai, chọn kịch bản. Nếu không sớm có một dự án đủ sức bật, Trần Nghĩa rất dễ rơi vào nhóm diễn viên "được nhớ đến bởi một vai diễn duy nhất" - điều mà không nghệ sĩ nào mong muốn trong hành trình dài hơi với điện ảnh.