Zendaya từ lâu đã không còn là “công chúa Disney” ngày nào của Shake It Up mà đã vươn mình thành một trong những đại diện tiêu biểu nhất của lứa nghệ sĩ trẻ Hollywood. Vừa đẹp sang, vừa dạn dày trải nghiệm, vừa biết chọn kịch bản đắt giá - dù không quá mặn mà với màn ảnh rộng nhưng 4 bộ phim gần nhất mà cô tham gia lại đều đứng top 1 doanh thu phòng vé. Điều đó khiến ai cũng phải thừa nhận: dường như ông trời quá ưu ái cô nàng: đẹp phát ngất, diễn xuất đỉnh, và khán giả toàn cầu sẵn sàng bỏ tiền đi xem.

Đầu tiên là Dune (2021), tác phẩm sci-fi đình đám thu về khoảng 411 triệu USD, tương đương gần 10,7 nghìn tỷ đồng. Siêu phẩm Spider-Man: No Way Home (2021) thậm chí còn “khủng” hơn khi cán mốc 1,921 tỷ USD, gần 50 nghìn tỷ đồng, trở thành một trong những phim thành công nhất lịch sử phòng vé. Sang năm 2024, Dune: Part Two tiếp tục tạo bão với 711,8 triệu USD, xấp xỉ 18,2 nghìn tỷ đồng toàn cầu.

Dune

và Spider-Man giúp cô nàng ghi tên vào danh sách minh tinh nghìn tỷ của Hollywood

Giữa 3 bom tấn ấy, Zendaya còn có Challengers (2024), một phim tâm lý thể thao quy mô vừa phải nhưng lại gây địa chấn tại quê nhà, khi mở màn thẳng top 1 phòng vé Bắc Mỹ và mang về gần 96 triệu USD (khoảng 2,45 nghìn tỷ đồng) toàn cầu. Việc một diễn viên trẻ vừa có thể “gánh” bom tấn tỷ đô, vừa có thể giúp một phim nghệ thuật dẫn đầu phòng vé là điều hiếm có, đủ thấy cái gọi là “thiên vị” dành cho mỹ nhân này phần nhiều đến từ chính thực lực và sức hút của cô nàng

Challengers không phải bom tấn nhưng vẫn đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ

Nhịp độ làm phim không dày, nhưng dự án nào cũng chất lượng khiến khán giả càng trông chờ vào năm 2026. Zendaya được dự đoán sẽ tiếp tục “bỏ túi” thêm loạt tác phẩm hạng nặng. Từ The Drama, The Odyssey đến hai franchise đình đám Spider-Man: Brand New Day và Dune: Part Three, nhiều chuyên gia dự báo đây có thể là chuỗi phim tiếp theo giúp cô nối dài kỷ lục toàn top 1. Dù chưa thể khẳng định doanh thu tương lai, 4 tác phẩm kể trên đã đưa Zendaya lên hàng ngũ “bảo chứng” cho truyền thông, độ thu hút và doanh thu phòng vé.

Nói Zendaya được “ông trời ưu ái” không hoàn toàn sai, nhưng đằng sau đó là chiến lược chọn kịch bản khôn ngoan, quản lý hình ảnh tốt, và khả năng diễn xuất đủ để không chỉ đẹp mã mà còn được tin tưởng giao vai chính. Zendaya còn gây ấn tượng với sắc vóc được ví như "thần Vệ Nữ". Sở hữu gương mặt sắc lẹm, góc cạnh đậm chất điện ảnh cùng làn da nâu căng bóng, Zendaya là hình mẫu cho giới trẻ noi theo.

Zendaya còn gây ấn tượng với sắc vóc được ví như "thần Vệ Nữ"

Sự nghiệp của Zendaya được xem là một trong những hành trình trưởng thành ấn tượng nhất của thế hệ minh tinh trẻ Hollywood. Sinh năm 1996 tại California, cô bắt đầu bước vào nghệ thuật từ sân khấu thiếu nhi và các chiến dịch người mẫu nhí, trước khi được biết đến rộng rãi qua vai Rocky Blue trong series Shake It Up của Disney Channel năm 2010. Giai đoạn hoạt động dưới “mái nhà Disney”, Zendaya không chỉ đóng sitcom mà còn tham gia hát nhạc phim, thi nhảy, dẫn chương trình và phát hành album, từng bước định hình hình ảnh một ngôi sao tuổi teen đa năng nhưng không bị rập khuôn theo công thức quen thuộc của Disney.

Ngay từ thời điểm đó, Zendaya đã thể hiện sự chín chắn hiếm thấy ở một nghệ sĩ trẻ. Cô chủ động từ chối những vai diễn sáo rỗng, nỗ lực để nhân vật của mình mang màu sắc đa dạng và có chiều sâu hơn, đồng thời giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ kỷ luật, sạch scandal. Khi cảm thấy Disney trở thành “chiếc kén” quá nhỏ, Zendaya cũng là người tự quyết định bước ra.

Zendaya đã thể hiện sự chín chắn hiếm thấy ở một nghệ sĩ trẻ

Bước ngoặt thật sự mở ra khi cô gia nhập vũ trụ Marvel với vai MJ trong Spider-Man (2017). Nhân vật này không chỉ đưa Zendaya trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu, mà còn chứng minh cô đủ khả năng đảm đương những dự án bom tấn quy mô lớn. Từ đây, Zendaya chính thức tách khỏi danh xưng “sao teen”, bước vào hàng diễn viên trẻ thực lực nhất Hollywood.

Năm 2019, Zendaya tạo tiếng vang lớn với Euphoria của HBO. Nhân vật Rue mang nội tâm rối bời và đòi hỏi diễn xuất cảm xúc nặng đến mức nhiều diễn viên kỳ cựu còn dè chừng, nhưng Zendaya đã biến đây thành vai diễn biểu tượng trong sự nghiệp. Cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất từng nhận giải Emmy cho hạng mục “Nữ chính xuất sắc phim chính kịch”, rồi tiếp tục lập kỷ lục với chiếc Emmy thứ hai. Thành tựu này chứng minh Zendaya không chỉ dựa vào nhan sắc hay sự nổi tiếng, mà thật sự là một trong những tài năng nổi bật nhất của Hollywood hiện đại.

Năm 2019, Zendaya tạo tiếng vang lớn với Euphoria của HBO

Trên màn ảnh rộng, hành trình của Zendaya cũng ngày càng thăng hạng. Sau The Greatest Showman (2017) ghi dấu nhờ âm nhạc và hình ảnh, cô tiếp tục khẳng định vị thế với siêu bom tấn Dune của Denis Villeneuve. Từ một vai phụ ở phần đầu, Zendaya bùng nổ ở Dune: Part Two với thần thái sắc lạnh và phong thái đầy uy lực, được giới phê bình lẫn công chúng đánh giá là minh chứng rõ ràng cho năng lực gánh vác những vai diễn nặng ký, và đủ sức trở thành gương mặt dẫn đầu thế hệ mới của màn ảnh Hollywood.