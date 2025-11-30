Những năm gần đây, Disney bắt đầu xuống tay khi liên tục cho ra mắt những bộ phim hoạt hình nhàm chán, rập khuôn và sáo rỗng. Họ dần bị các đối thủ như Dreamworks hay Sony vượt mặt trong mảng này. Thậm chí, công ty con Pixar còn tỏ ra lấn lướt cả Disney. Thế nhưng, Zootopia 2 (tựa Việt: Phi Vụ Động Trời 2) ra lò đã thay đổi tất cả. Đây không chỉ là phần hậu truyện hay mà còn mang đến nhiều giá trị giải trí.

Nội dung Zootopia 2 tiếp nối các sự kiện ở phần phim trước, Nick (Jason Bateman) và Judy (Ginnifer Goodwin) đã làm đồng nghiệp ở sở cảnh sát được… một tuần. Tuy nhiên, tính cách trái ngược khiến cả hai liên tục gây họa. Trong một lần phá án, họ phát hiện ra âm mưu nhắm vào buổi triển lãm của gia tộc Lynxley giàu có. Cả hai âm thầm tham dự và sốc trước sự xuất hiện của rắn Gary De'Snake (Quan Kế Huy) - loài sinh vật từ lâu bị cấm đặt chân đến Zootopia. Thế nhưng, Gary liên tục kêu oan và tiết lộ loài rắn là nạn nhân của một âm mưu cách đây nhiều năm. Trong hỗn loạn, nhà Lynxley đổ tội cho Nick và Judy thông đồng với Gary khiến họ bất đắc dĩ phải trốn chạy và tìm cách tự minh oan.

Đốn tim với chuyện tình cáo - thỏ

Từ Zootopia, Disney xây dựng câu chuyện của Nick và Judy giống mô-típ các bộ phim hành động - lãng mạn. Nàng là một cảnh sát mới vào nghề, còn non trẻ và nhiệt huyết còn chàng là “cáo già” chuyên hành nghề lừa đảo. Cả hai như nam châm trái dấu hút lấy nhau. Nick quay đầu làm người tốt và thậm chí còn hết mình vì Judy và gia nhập đồn cảnh sát. Tuy nhiên, Disney liên tục tuyên bố cả hai “chỉ là bạn”.

Sau 9 năm, hãng phim tiếp tục khiến khán giả phải “rớt tim” với chuyện tình này. Ê-kíp khéo léo cài cắm những chi tiết nhỏ nhất, từ ánh mắt trìu mến, cử chỉ nhẹ nhàng cho đến biểu cảm đầy yêu thương cả hai dành cho nhau. Cuộc phiêu của Zootopia 2 có phần kịch tính hơn khi Judy và Nick bị cả sở cảnh sát truy đuổi. Qua đó, cả hai có nhiều xung đột và cãi vã và mối quan hệ phát triển như một cặp tình nhân thật sự.

Những phân đoạn lãng mạn, ngại ngùng được thêm vào để fan yêu thích cáo - thỏ tha hồ mà “đẩy thuyền”. Các câu thoại tình cảm cũng được chăm chút hơn. Disney cực kỳ hiểu khán giả trẻ - những người thích thú với mối quan hệ mập mờ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” nên đã cho vô vàn dấu hiệu rõ như ban ngày và vô cùng đáng yêu để rồi chốt sổ họ vẫn là “đồng nghiệp” khiến fan bùng nổ.

Phần hình ảnh, âm thanh cũng là điểm cộng khi hãng phim trau chuốt màu sắc, nét vẽ và tạo hình nhân vật hơn hắn. Các chuyển động, biểu cảm vô cùng mượt mà. Các cảnh rượt đuổi, hành động diễn ra kịch tính và đầy sáng tạo, khó đoán. Zootopia 2 còn khám phá nhiều vùng đất mới của thành phố Zootopia, từ sa mạc đầy cát tới núi tuyết lạnh lẽo, từ các dinh thự xa hoa cho đến vùng đầm lầy cũ kỹ. Tất cả như một nước Mỹ thu nhỏ khá sống động. Âm nhạc do Michael Giacchino soạn, kết hợp cùng màn trình diễn sôi động của Shakira với ca khúc do chính cô viết cùng Ed Sheeran là điểm nhấn đáng nhớ.

Vừa giải trí vừa sâu sắc

Zootopia 2 là một trải nghiệm giải trí đúng nghĩa. Bộ phim tràn ngập các yếu tố gây cười, kết hợp cùng nhịp độ nhanh, nhiều nút thắt bất ngờ đan xen nhưng vẫn có thời lượng hợp lý cho phát triển nhân vật và cảm xúc. Các cảnh hành động trải dài xuyên suốt tác phẩm. Nick và Judy luôn trong tình trạng bị truy đuổi gắt gao, không có thời gian để thở. Song song đó, câu hỏi liệu rắn có thật sự là người tốt hay chỉ là một màn kịch công phu khiến người xem tò mò.

Phim tiếp tục tạo ra tiếng cười từ chính các đặc điểm thú vị của động vật. Thị trưởng Brian Winddancer (Patrick Warburton) vốn xuất thân là diễn viên nên màu mè và “ngựa” như chính loài động vật của mình. Lười Flash (Raymond S. Persi) là “dân tổ” lái xe cực nhanh vì chân đạp thắng vô cùng chậm. Dàn nhân vật phụ thuộc đủ loại thú khác nhau có tương tác vô cùng độc đáo và lầy lội.

Không những thế, Disney còn cài cắm nhiều “trứng phục sinh” về các bộ phim của mình. Trong một cảnh quay, khán giả bắt gặp chú chuột núp trong mũ điều khiển đầu bếp nấu ăn từ Ratatouille (2007) kinh điển. Một loạt phim sắp ra rạp của hãng được “độ” lại theo phong cách động vật gồm Tangled, Frozen 3, The Mandalorian & Grogu… Fan lâu năm của “nhà Chuột” có thể thoải mái soi cũng đủ cảm thấy khoái chí.

Ngoài ra, phim còn có nhiều thông điệp sâu sắc mà chỉ người lớn mới nhận ra. Thông qua gia tộc Lynxley, ê-kíp muốn lên án cách giới tài phiệt thao túng chính trị và truyền thông. Chúng có quyền lực ẩn đủ để thêu dệt câu chuyện, biến kẻ khác thành phản diện và cướp lấy công sức của họ. Nhiều thông điệp khác về phân biệt chủng tộc, khoảng cách giàu nghèo… cũng xuất hiện trong phim.

Chấm điểm: 5/5

Zootopia 2 là phim hoạt gợi nhắc tới phong cách mà Disney dường như đã lãng quên. Suốt thời gian qua, thay vì tập trung vào yếu tố giải trí để cả nhà có thể cùng xem, họ lại lan man vào những thông điệp xã hội hiện đại quá lố. Zootopia 2 có sự tiết chế rõ rệt, để người lớn hiểu các ẩn ý sâu sắc còn trẻ em vẫn thoải mái thưởng thức bộ phim mà không phải suy nghĩ về các yếu tố màu da, giới tính. Đây mới là thứ mà phim hoạt hình nên hướng tới.