Sự xuất hiện của Lâm Nhất trong phim A Thiền đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở vẻ ngoài đẹp trai mãn nhãn, nổi bật với chiều cao ấn tượng 1m90 và những bộ áo măng tô đỉnh cao. Lâm Nhất đang góp phần định hình lại khuôn mẫu tổng tài đời mới: không "dầu mỡ", không khoa trương, không gồng, thậm chí còn được giới chuyên môn xem như bước đột phá cho dòng phim hiện đại - thần tượng.

Lâm Nhất gây bùng nổ truyền thông nhờ phong cách "Daddy hôm trước – Baby hôm sau" ở dự án mới A Thiền. Sự chuyển đổi mượt mà của anh, từ tổng tài lạnh lùng sang chàng nam sinh 17 tuổi được xem là dấu mốc quan trọng cho làn sóng làm mới thẩm mỹ tổng tài trong C-biz. Trên phim, Lâm Nhất phải liên tục thay đổi giữa hai tuyến truyện: tuyến học đường trẻ trung và tuyến công sở đầy khí chất.

Ảnh hậu trường cho thấy mái tóc xoăn và đồng phục học sinh giúp anh giữ trọn cảm giác thiếu niên, trong khi kiểu tóc vuốt ngược, kính gọng mảnh và áo khoác dài lại tạo nên hình ảnh tinh anh, lý trí và sắc lạnh đặc trưng của một tổng tài thế hệ mới. Chủ đề xoay quanh tạo hình của anh nhanh chóng cán mốc hơn 120 triệu lượt đọc chỉ trong một ngày.

A Thiền được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đinh Mặc. Lâm Nhất (vai Trương Tĩnh Thiền) và Ngải Mễ (vai Lý Vi Ý) sở hữu khoảng cách chiều cao (size gap) vô cùng ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang đến những khung hình cực kỳ đẹp mắt. Phần bối cảnh học đường của phim được đầu tư chỉn chu: Lâm Nhất và bạn diễn Ngải Mễ có nhiều cảnh quay dưới nắng ở sân bóng rổ, đạp xe. Các thước phim đạt đến chất lượng "thanh xuân chuẩn Hàn Quốc".

Bên cạnh đó, sự khác biệt về chiều cao (1m90 và 1m57) của Lâm Nhất và bạn diễn còn tăng cường hiệu ứng thị giác, tạo nên cảm giác như bước ra từ truyện tranh.

Phản hồi cư dân mạng: - Mới nhìn cứ tưởng dùng ứng dụng kéo chân, nhưng nhìn lại những người xung quanh thì biết là chiều cao thật 100%. - Cảm giác giống vibe của bạch nguyệt quang du học về nước quá. - Ôi A Thiền! Tôi mê bộ đó lắm. Giờ thấy hai diễn viên này siêu hợp vai. - Mới khai máy thôi, hãy xem phim rồi đánh giá diễn xuất, còn visual và trang phục thì thấy rất ổn nhé.. - Đẹp đôi quá, Ngải Mễ xinh quá chừng dù còn nhỏ tuổi nhưng nhìn không quá non nớt. Khoảng cách chiều cao này rất tuyệt!



