Tại một hội thảo về phim ngắn ở Hàng Châu, một nhà sản xuất đã thẳng thắn chia sẻ: “Trong năm qua, có hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thuốc, 3.000 nữ chính đi nhầm phòng khách sạn một cách chuẩn xác, 2.000 tiểu thư thất lạc lên sàn diễn cảnh đoàn tụ với gia đình, các cảnh tát trong phim cộng lại có thể quấn quanh Trái đất vài vòng!”

Dù những con số này mang tính chất hài hước, không phải thống kê thực tế, nhưng lại chính xác phản ánh tình trạng “sao chép” đang tồn tại trong ngành phim ngắn.

Trong các “nhà máy làm phim nhanh” của phim ngắn, cảnh “chuốc thuốc” gần như trở thành giải pháp cốt lõi để thúc đẩy tình tiết. Từ các nhân vật phụ gây rối, tổng tài yêu đương, đến cao trào trong 3 phút, mọi xung đột đều dựa vào “chuốc thuốc”, khiến cộng đồng mạng gọi vui là “KPI của biên kịch”.

Những motif quen thuộc như tổng tài mất trí nhớ nhầm người cứu mạng, nữ chính mang con theo khi đăng ký kết hôn hay nữ phản diện đầu độc bắt cóc nhân vật chính cũng được lặp lại nhiều lần, tạo nên cảm giác “dập khuôn” và thiếu sáng tạo.

Cùng với đó, các nhân vật trong phim ngắn thường được định hình theo khuôn mẫu: tổng tài là “giàu kếch xù nhưng yêu đương mù quáng”, nữ chính là “Cô bé Lọ Lem chịu đựng”, phản diện là “chuốc thuốc để thực hiện âm mưu”.

Bối cảnh kinh tế trong những bộ phim ngắn thường phi thực tế. Dù nhân vật tiêu tiền như nước và sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các đạo cụ dùng trong phim lại khá sơ sài. Các sản phẩm phim ngắn dù có khả năng kích thích cảm giác giải trí tức thời, vẫn không thể che giấu nội dung rỗng, thiếu chiều sâu.

Các bộ phim ngắn dài 1 - 3 phút thường tập trung vào “cao trào trong 3 giây” để thu hút thuật toán đề xuất. Nhiều bộ phim được quay xong chỉ trong 7 ngày, dựa theo công thức lặp lại “tổng tài + hiểu lầm + phản ứng”. Khi kiểu làm phim này trở thành chuẩn mực, ngành rơi vào vòng luẩn quẩn: lạm dụng công thức dẫn đến khán giả mất niềm tin và chỉ những sản phẩm thực sự chất lượng mới giữ được người xem.

“5.000 tổng tài bị đầu độc” tuy chỉ là câu nói ước lệ nhưng cũng là lời cảnh báo về sự cạn kiệt sáng tạo trong phim ngắn. Khi các cảnh tát có thể “quấn quanh Trái đất” trở thành biểu tượng, thì theo các nhà sản xuất, giải pháp duy nhất là đầu tư vào nhân vật, phá bỏ lối mòn, kết hợp giá trị xã hội mới có thể biến phim ngắn từ “sản phẩm giải trí nhanh” thành “nội dung bền vững”.

