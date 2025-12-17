Không thể chấp nhận đây là Song Joong Ki

MXH những ngày qua bất ngờ xôn xao khi loạt ảnh Song Joong Ki mặc hanbok, gương mặt trang điểm lòe loẹt bất ngờ bị "đào" lại. Nhiều người thoạt nhìn không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí không thể chấp nhận tạo hình có phần… khó đỡ này của nam thần hàng đầu Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng được hé lộ: đây là khoảnh khắc cách đây tròn 9 năm, trong bộ phim điện ảnh Cậu Bé Người Sói - tác phẩm từng đưa tên tuổi Song Joong Ki lên một tầm cao mới.

Ở phân đoạn gây sốt trở lại, Song Joong Ki vào vai "bé sói" ngây thơ, gần như không hiểu thế giới loài người. Nhân vật của anh bị crush hồn nhiên "tân trang" bằng lớp trang điểm đậm tay, kết hợp với bộ hanbok sặc sỡ và biểu cảm ngơ ngác đến mức vừa buồn cười vừa đáng thương. Chính sự đối lập giữa visual nam thần ngoài đời và tạo hình "thảm họa" trong phim khiến cư dân mạng đồng loạt khẳng định: đây hẳn là khoảnh khắc mà Song Joong Ki vĩnh viễn không muốn nhìn lại trong sự nghiệp của mình.

Trong Cậu Bé Người Sói, Song Joong Ki đảm nhận vai Chul Soo - một cậu bé bị bỏ rơi, sống tách biệt với xã hội loài người, gần như không biết nói, không biết bộc lộ cảm xúc và hành xử hoàn toàn theo bản năng. Nhân vật này đòi hỏi diễn xuất hình thể là chủ yếu: từ ánh mắt, cử chỉ, dáng đi cho đến từng phản xạ nhỏ đều phải toát lên sự hoang dại, ngây thơ nhưng cũng đầy tổn thương. Gần như không có thoại, Song Joong Ki vẫn khiến khán giả cảm nhận rõ sự cô độc, khao khát được yêu thương của "bé sói" qua từng biểu cảm rất nhỏ.

Vai diễn này được giới chuyên môn và khán giả đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp của Song Joong Ki. Anh hoàn toàn lột bỏ hình ảnh mỹ nam thư sinh, chấp nhận xuất hiện với vẻ ngoài lấm lem, tóc tai bù xù, ánh nhìn vừa dữ dội vừa đáng thương. Chính sự dấn thân này đã giúp Song Joong Ki chứng minh anh không chỉ là một gương mặt đẹp mà còn có thực lực diễn xuất, đủ sức gánh vác một vai nặng tâm lý.

Về mặt hiệu ứng, Cậu Bé Người Sói trở thành hiện tượng phòng vé tại Hàn Quốc thời điểm ra mắt, thu hút hàng triệu lượt khán giả và tạo nên cơn sốt lan rộng khắp châu Á. Hình tượng "bé sói" Chul Soo nhanh chóng đi vào ký ức của công chúng, trở thành vai diễn mang tính biểu tượng gắn liền với tên tuổi Song Joong Ki. Sau bộ phim này, anh chính thức bước vào hàng ngũ sao nam hạng A, được săn đón bởi hàng loạt dự án lớn và được xem là "bảo chứng cảm xúc" cho dòng phim lãng mạn - bi kịch.

Nhắc đến Song Joong Ki, công chúng không thể phủ nhận anh từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn. Sở hữu gương mặt trẻ trung, đường nét hiền lành nhưng vẫn nam tính, Song Joong Ki nổi lên từ rất sớm với hình ảnh "mỹ nam quốc dân". Từ Sungkyunkwan Scandal, Cậu Bé Người Sói cho đến đỉnh cao là Hậu Duệ Mặt Trời, anh luôn được xem là kiểu diễn viên chỉ cần xuất hiện đã đủ sức hút, vừa có ngoại hình, vừa có khả năng tạo thiện cảm mạnh mẽ với khán giả đại chúng.

Tuy nhiên, sau giai đoạn hoàng kim, sự nghiệp của Song Joong Ki vài năm gần đây lại liên tục đối mặt với sóng gió. Liên tiếp khoảng 4 dự án phim gần nhất của anh không đạt được kỳ vọng về rating lẫn độ lan tỏa, thậm chí bị xếp vào diện "flop" so với danh tiếng sẵn có. Điều này khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về khả năng chọn kịch bản cũng như hướng đi sự nghiệp của nam diễn viên. Từ vị thế bảo chứng phòng vé, Song Joong Ki dần phải đối diện với những hoài nghi, rằng liệu anh có đang loay hoay tìm lại hào quang xưa?

Giữa lúc sự nghiệp chững lại, đời tư của Song Joong Ki lại rẽ sang một trang mới. Nam diễn viên đã chính thức kết hôn với vợ ngoại quốc và có con với nhau, mở ra hình ảnh một người đàn ông của gia đình, trầm lắng và kín tiếng hơn trước. Với nhiều người hâm mộ, đây có thể là giai đoạn Song Joong Ki ưu tiên cho cuộc sống cá nhân, chấp nhận bước chậm lại trên con đường nghệ thuật.