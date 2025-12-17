Tài sản chung của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Giữ đúng lời hứa, Mỹ Tâm chính thức tung ra poster đầu tiên cho dự án điện ảnh sắp tới của mình. Và tên phim đã lộ diện: Tài. Theo dự kiến, Tài sẽ đổ bộ phòng vé vào mùa Xuân 2026. Nếu không tính Tri Âm The Movie mang màu sắc concert-film, Tài đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau 6 năm, kể từ Chị Trợ Lý Của Anh.

Poster đầu tiên của Tài gây chú ý khi chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh Mai Tài Phến. Nam diễn viên đứng trên một chiếc ghe nhỏ giữa không gian sông nước trải dài, ánh nắng vàng phủ nhẹ tạo nên cảm giác tĩnh lặng nhưng giàu nội tâm. Trang phục giản dị, mái chèo trong tay và ánh nhìn hướng về phía xa gợi lên hình ảnh một người đàn ông mang nhiều suy nghĩ, như đang đối diện với những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời.

Cách phối màu vàng - xanh trầm chủ đạo không chỉ tạo cảm giác hoài niệm mà còn mở ra liên tưởng về một câu chuyện gắn với lao động, miền sông nước và thân phận con người. Tựa phim Tài được đặt ở vị trí trung tâm, tối giản nhưng có sức nặng nhất định, cho thấy nhân vật này chính là trung tâm của toàn bộ tác phẩm.

Điểm đáng chú ý nhất của Tài không chỉ nằm ở việc Mai Tài Phến tiếp tục giữ vai trò nam chính mà anh còn đảm nhiệm luôn vị trí đạo diễn, chính thức bước sang một chương mới trong hành trình nghệ thuật. Đây là bước đi táo bạo, cho thấy Mai Tài Phến không còn dừng lại ở vai trò người thể hiện, mà muốn trực tiếp dẫn dắt câu chuyện, tư duy và cảm xúc của bộ phim.

Ở chiều ngược lại, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, bảo chứng cho dự án cả về uy tín lẫn định hướng. Vì vậy, có thể nói Tài không đơn thuần là một bộ phim có sự góp mặt của cả hai, mà được xem như thành quả hay tài sản chung chung - cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng để lại dấu ấn sáng tạo, cùng chịu trách nhiệm “cầm cân nảy mực” và cùng chia sẻ sự đón nhận từ công chúng.

Ngay sau khi poster đầu tiên được công bố, Tài nhanh chóng tạo ra nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội. Khán giả bày tỏ sự tò mò trước hướng đi mới của dự án, đặc biệt là việc Mai Tài Phến lần đầu đảm nhận cùng lúc vai nam chính và đạo diễn. Dù vậy, không ít ý kiến vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng Mai Tài Phến và Mỹ Tâm sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ, nhất là trong bối cảnh Tài dự kiến ra mắt vào mùa cao điểm phòng vé.

Một số bình luận của netizen: - Chữ Tài đi với chữ Tâm bằng trọn vẹn tuyệt vời! - Chị ơi hay chị up luôn cái kịch bản lên cho tụi em đọc trước được không ạ? - Chị không cần ai đẩy thuyền nhé, chính chị và anh Phến lên thuyền rồi. - Lần đầu tiên thấy ảnh cưới lại mang phong cách poster phim thế này cơ chứ. -Anh rể vai nam chính còn nữ chính là chị phải không ạ?

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu nhận được sự quan tâm của công chúng kể từ khi cả hai hợp tác trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh. Suốt vài năm trở lại đây, Mai Tài Phến thường xuyên xuất hiện và đồng hành cùng nữ ca sĩ trong nhiều hoạt động khác nhau. Trước thềm concert, nam diễn viên còn chia sẻ hình ảnh săn vé, thể hiện sự ủng hộ dành cho Mỹ Tâm. Tại buổi tổng duyệt cho See The Light concert, Mai Tài Phến cũng bị bắt gặp âm thầm ngồi dõi theo nữ ca sĩ tập luyện.

Tại đêm nhạc See The Light hôm 13/12, Mỹ Tâm đã bật mí trước Mai Tài Phến sẽ tham gia đóng chính cho bộ phim sắp tới của mình. Hình ảnh Mỹ Tâm ôm ấp 1 nam nhân bí ẩn, người được cho là Mai Tài Phến, khiến cả SVĐ Mỹ Đình rung chuyển trong tiếng hò reo.