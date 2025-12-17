Ê kíp Vạn Dặm Yêu Em (tựa tiếng Anh: Love in Vietnam) mới đây đã hé lộ loạt ảnh hậu trường, trong đó gây chú ý nhất là đại cảnh một đám cưới Ấn Độ xa hoa, rực rỡ và tràn ngập không khí lễ hội.

Chính không gian cưới hỏi ấy là điểm khởi đầu cho cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên, nhưng lại dẫn lối đến chuyện tình kéo dài nhiều năm giữa Manav - thiếu gia giàu có người Ấn Độ (Shantanu Maheshwari thủ vai) và Linh - nữ nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp, tài năng do Khả Ngân đảm nhận.

Theo kịch bản, hôn lễ trong phim kéo dài 7 ngày 7 đêm, vừa mang nét tráng lệ đặc trưng của văn hóa Ấn Độ, vừa có sắc thái vui nhộn, cộng đồng, khiến nhiều người liên tưởng đến không khí lễ cưới truyền thống miền Tây Nam Bộ. Đây không chỉ là ngày trọng đại của đôi uyên ương mà còn là dịp hội tụ niềm vui của cả cộng đồng, nơi mọi người cùng hòa vào những nghi thức thiêng liêng xen lẫn những hoạt động tưng bừng.

Âm thanh trống dhol rộn rã dẫn dắt cảm xúc, nghi thức vòng lửa thiêng tượng trưng cho lời thề gắn bó trọn đời, hay lễ Baraat - hành trình chú rể tiến về tình yêu và sự đồng hành bền vững - tất cả tạo nên một đại cảnh vừa giàu bản sắc, vừa giàu cảm xúc điện ảnh.

Để tái hiện trọn vẹn không khí này, đoàn phim đã huy động hơn 100 diễn viên Ấn Độ cùng gần 500 diễn viên quần chúng Việt Nam, chưa kể các nhóm vũ công và nhạc công. Toàn bộ đại cảnh nhảy múa, tiệc tùng đông đúc được thực hiện liên tục trong 5 ngày quay với cường độ cao.

Theo chia sẻ từ ê kíp, đám cưới không đơn thuần là một bối cảnh hoành tráng mà là đại cảnh hội tụ của âm nhạc, trang phục, nghi lễ và tinh thần cộng đồng. Trong suốt 7 ngày lễ cưới, từng nghi thức, từng giai điệu và từng bước đi đều mang ý nghĩa về sự lựa chọn đồng hành, thấu hiểu và kết nối - không chỉ giữa hai con người, mà còn giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Ấn Độ.

Vạn Dặm Yêu Em cũng đánh dấu dự án điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ, ra đời đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Câu chuyện phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Đức Mẹ Mặc Áo Choàng Lông (Madonna in a Fur Coat) của nhà văn Sabahattin Ali - tác phẩm xuất bản lần đầu năm 1943, được dịch ra 17 ngôn ngữ và phát hành hàng chục triệu bản trên toàn thế giới.

Phim xoay quanh Manav, thiếu gia xuất thân từ gia đình tỷ phú Ấn Độ, yêu tự do và đam mê âm nhạc nhưng lại bị bác ruột ép sang Việt Nam du học ngành nông nghiệp - một con đường hoàn toàn trái ngược với ước mơ của anh. Tại vùng đất xa lạ với những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và nhịp sống, Manav tình cờ bắt gặp bức tranh của Linh - cô nghệ sĩ Việt Nam cá tính, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Khoảnh khắc ấy trở thành "tiếng sét ái tình", mở ra mối duyên định mệnh giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau.

Từ những va chạm ban đầu, hiểu lầm và khác biệt văn hóa, Manav và Linh dần tìm thấy ở nhau sự đồng điệu sâu sắc của những tâm hồn yêu nghệ thuật và khát khao được sống đúng với chính mình.

Vạn Dặm Yêu Em dự kiến chính thức ra rạp tại Việt Nam vào ngày 9/1/2026.