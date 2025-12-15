Sau khi The Price of Confession chính thức phát hành, một topic trên Theqoo bất ngờ leo top với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng chục nghìn người xem. Chủ đề xoay quanh nữ chính Kim Go Eun cùng lời khẳng định mà không ai có thể chối cãi: “Hiện tại, gần như tất cả các kịch bản của làng điện ảnh Chungmuro đều được gửi đến diễn viên Kim Go Eun".

Kim Go Eun tái xuất bùng nổ trong The Price of Confession

Không phải kiểu mỹ nhân vừa xuất hiện đã gây choáng bởi nhan sắc chuẩn gu Hàn, Kim Go Eun từng là trường hợp rất đặc biệt. Thời điểm mới debut với A Muse, cô bị gắn mác “xấu lạ”, “không hợp làm nữ chính”, thậm chí là đi ngược hoàn toàn với chuẩn visual thời bấy giờ. Sang tới Goblin, cô thậm chí còn bị công kích, cho rằng không xứng sánh đôi bên cạnh nam thần Gong Yoo. Nhưng cũng chính từ những khoảnh khắc đó, Kim Go Eun bước vào con đường của một minh thanh thực lực để diễn xuất dẫn đường, chứ không phải ngoại hình.

Kim Go Eun từng bị chê bai thậm tệ khi sánh đôi cạnh Gong Yoo

Sự nghiệp của Kim Go Eun trải dài cả truyền hình lẫn điện ảnh, với mật độ tác phẩm dày và đáng nể. Từ Cheese in the Trap, Goblin, Yumi’s Cells và gần đây nhất là The Price of Confession ở mảng truyền hình cho đến hàng loạt dự án điện ảnh đình đám như mà xuất sắc nhất là bom tấn có doanh thu nghìn tỷ Exhuma, Kim Go Eun chưa bao giờ đóng khung mình trong một kiểu vai. Dễ thương có, u tối có, đời thường có, nặng tâm lý và ngập cảnh nóng cũng có. Quan trọng hơn cả, vai nào cũng mang dấu ấn rất riêng, không trộn lẫn.

Nét đẹp rất riêng vô cùng cuốn hút của Kim Go Eun

Trong topic Theqoo, hàng loạt bình luận cho thấy sự thán phục gần như tuyệt đối dành cho nữ diễn viên. "Tôi đã xem Exhuma và phải thốt lên kinh ngạc. Tôi cảm thấy diễn xuất của cô ấy còn xuất sắc hơn cả những tên tuổi gạo cội như Choi Min Sik và Yoo Hae Jin"; "Xem The Price of Confession xong tôi thực sự bị sốc vì diễn xuất quá đỉnh của cổ"; "Tôi vốn đã biết cô ấy diễn giỏi rồi, nhưng phải công nhận là trong phim The Price Of Confession thì diễn quá đỉnh"; "Tôi thấy đúng là như vậy. Tôi nghĩ cô ấy là đỉnh nhất, bất kể giới tính, trong suốt lứa tuổi trải dài 10 năm";....

Điều khiến Kim Go Eun liên tục được nhắc đến với từ khóa "diễn viên đáng tin cậy" trong hot topic này nằm ở khả năng làm chủ mọi vai diễn và cảm xúc. Với khả năng nhập vai quá xuất sắc, chỉ cần Kim Go Eun xuất hiện, bầu không khí của cảnh phim đã tự nhiên được định hình mà chưa cần bất cứ lời thoại nào.

Không chỉ diễn xuất, hành trình lột xác về nhan sắc của Kim Go Eun cũng là đề tài khiến netizen bàn tán. Từ gương mặt từng bị cho là không hợp vai nữ chính, lệch chuẩn Hàn, Kim Go Eun ngày càng được khen ngợi bởi vẻ đẹp rất riêng cùng đường nét không sắc sảo theo kiểu truyền thống, đôi mắt một mí càng nhìn càng cuốn, càng xem phim càng thấy đẹp. Nhiều người thậm chí cho rằng chính khí chất và diễn xuất đã khiến visual của cô nở rộ theo thời gian, không thể sao chép hay thay thế.

Thành công của Kim Go Eun không chỉ dừng lại ở rating cao hay doanh thu khủng. Điều quan trọng hơn, cô trở thành cái tên mà biên kịch, đạo diễn lẫn nhà sản xuất đều muốn gửi gắm. Tương tự như chủ đề chính mà hot topic kể trên đã đề cập, Kim Go Eun hiện tại là mỹ nhân mà cả làng phim Hàn khao khát có được, kịch bản liên tục tìm tới là lời khẳng định cho vị thế của nữ diễn viên. Với nền tảng diễn xuất ngày càng xuất sắc, khả năng biến hóa linh hoạt cùng sức hút rất khó gọi tên, Kim Go Eun đang đứng ở vị trí mà không nhiều nữ diễn viên cùng thế hệ chạm tới. Sau The Price of Confession và loạt dự án gây sốt toàn cầu, nhiều khán giả thậm chí còn bày tỏ mong muốn được thấy Kim Go Eun vươn ra thị trường quốc tế.