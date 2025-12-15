Phim Việt 2025 không còn ngán bom tấn ngoại

Bức tranh phòng vé 2025 cho thấy phim Việt nắm quyền chủ động trong suốt nhiều tháng. Nửa đầu năm ghi nhận doanh thu toàn thị trường vượt 3.000 tỷ đồng, trong đó phim nội địa chiếm tới 67% - đủ để nói lên rằng, khán giả đã ở lại với phim Việt lâu hơn, đều đặn hơn. Phim ngoại vẫn ra rạp nhưng hầu hết chỉ lướt qua bảng xếp hạng mà không tạo được cú nổ thực sự. Phải đến tận tháng 12 này, thế cân bằng ấy mới bị xô lệch khi Zootopia 2 là bộ phim Hollywood đầu tiên trong năm 2025 chạm mốc 100 tỷ đồng tại rạp Việt.

Từ chỗ thường xuyên bị phim ngoại đánh bại ngay trên sân nhà, phim Việt đang từng bước giành lại vị thế nhờ sự đa dạng đề tài và cách tiếp cận công chúng linh hoạt.

“Chiến binh” phim Việt đứng vững trước Hollywood

Mở màn năm 2025, thị trường phim Việt chứng kiến một cuộc đua phòng vé cực kỳ sôi động ngay từ dịp Tết Nguyên đán. Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành phá kỷ lục hơn 300 tỷ đồng chỉ sau vài tuần công chiếu, dẫn đầu phòng vé Tết và kéo dài ưu thế sang cả quý đầu năm. Nụ Hôn Bạc Tỷ do Thu Trang đạo diễn cũng nhanh chóng gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ”, đạt hơn 200 tỷ đồng. Hai tác phẩm có yếu tố tâm linh là Nhà Gia Tiên và Đèn Âm Hồn cũng lần lượt cán mốc trăm tỷ, cho thấy sức hút ổn định của phim Việt ngay từ sớm.

Trái lại, phim ngoại ra rạp cùng thời điểm rơi vào thế yếu. Bom tấn Tình Người Duyên Ma: Nhắm Mak Yêu Luôn (Thái Lan) dù sở hữu thương hiệu quen thuộc với khán giả Việt nhưng chỉ thu về khoảng 12,4 tỷ đồng. Phim hoạt hình Paddington: Gấu thủ chu du cũng chỉ đạt hơn 11 tỷ đồng, kém xa kỳ vọng.

Tại cao điểm phòng vé mùa hè, phim nước ngoài bắt đầu thu hút hơn nhưng chủ yếu kiếm doanh thu khủng từ thể loại hoạt hình, với Doraemon Movie 44: Nobita Và Cuộc Phiêu Lưu Vào Thế Giới Trong Tranh đạt doanh thu khủng nhất (hơn 110 tỷ đồng). Trong khi đó, điện ảnh Việt tiếp tục “bung lụa” với 3 điểm sáng: Địa Đạo dẫn đầu phòng vé trong nhiều tuần, vượt 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng một tuần ra mắt; Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu củng cố thêm tên tuổi Victor Vũ khi cán mốc gần 250 tỷ đồng; Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng duy trì sức hút ổn định với doanh thu trên 232 tỷ đồng. Một số phim Việt quy mô vừa và nhỏ cũng bám trụ phòng vé đủ lâu để tạo hiệu ứng nhất định. Tìm Xác: Ma Không Đầu đạt khoảng 40–50 tỷ đồng, Út Lan: Oán Linh Giữ Của thu về hơn 60 tỷ đồng; mảng hoạt hình nội địa khởi điểm đáng ghi nhận với Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội (khoảng 20 tỷ đồng) và Trạng Quỳnh Nhí: Truyền Thuyết Kim Ngưu (gần 30 tỷ đồng). Những con số không quá lớn, nhưng cho thấy phim Việt mùa hè 2025 không còn “mất hút”, mà tồn tại song song và có điểm bật rõ ràng giữa làn sóng bom tấn ngoại.

Từ tháng 8 trở đi được xem là bước ngoặt rõ rệt nhất trong cán cân phim Việt - phim ngoại. Phim Việt bất ngờ bứt lên mạnh mẽ với loạt tác phẩm mang màu sắc lịch sử, chiến tranh và chính luận, một phần nhờ hiệu ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước (A80), phần khác đến từ thị hiếu thay đổi rõ rệt của khán giả. Nổi bật nhất là Mưa Đỏ đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng và Tử Chiến Trên Không thu khoảng 250 tỷ đồng, trở thành những phim có doanh thu top đầu lịch sử điện ảnh Việt, phá vỡ thế thống trị kéo dài của thể loại phim thương mại thuần giải trí.

Song song đó, các phim Việt ra rạp trong mùa thu 2025 tiếp tục duy trì sức nóng thương mại. Phim hợp tác Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ đạt doanh thu khoảng 120-150 tỷ đồng, trong khi Làm Giàu Với Ma vượt mốc 100 tỷ đồng, dù phải cạnh tranh với một số phim nước ngoài ăn khách, gồm: Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, Chainsaw Man, Trận Chiến Sau Trận Chiến của tài tử Leonardo DiCaprio, Zombie Cưng Của Ba của điện ảnh Hàn Quốc.

Phải tới hiện tại, giai đoạn cuối năm, khi phim Việt không còn nhiều cái tên nổi bật ra mắt thì phim Hollywood mới thực sự tạo được cú hích rõ rệt tại phòng vé Việt. Zootopia 2 trở thành bộ phim ngoại đầu tiên của năm 2025 vượt mốc 100 tỷ đồng, tiếp đó là sự quan tâm dành cho những cái tên lớn như Avatar: Lửa Và Tro Tàn.

Điều gì giữ khán giả ở lại với phim Việt?

Từ những câu chuyện gia đình, hài – tình cảm quen thuộc đến các đề tài lịch sử, chiến tranh hay chính luận, phim Việt năm 2025 cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ kể chuyện, thay vì lặp lại một vài công thức an toàn. Khi câu chuyện đủ thuyết phục và mang màu sắc bản địa rõ nét, khán giả sẵn sàng lựa chọn phim Việt ngay cả khi phải cạnh tranh trực diện với bom tấn ngoại.

Bên cạnh đó, chiến lược truyền thông và thời điểm phát hành đóng vai trò quan trọng không kém. Nhiều phim Việt không còn “né” phim ngoại một cách bị động, mà chọn đúng thời điểm ra rạp để tối ưu sự chú ý của khán giả. Việc xây dựng hiệu ứng truyền miệng, tận dụng mạng xã hội và cộng đồng người xem giúp phim Việt duy trì độ nóng dài hơi, thay vì chỉ bùng nổ trong vài ngày đầu công chiếu.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là thương hiệu đạo diễn và diễn viên. Những cái tên quen thuộc với công chúng như Trấn Thành, Victor Vũ, Thu Trang, Kaity Nguyễn, Thái Hòa… tiếp tục bảo chứng phòng vé, tạo nên sự tin tưởng ban đầu cho khán giả. Tuy nhiên, khán giả đồng thời đón nhận các dự án mới, với những gương mặt mới, nếu chất lượng nội dung tốt và phản hồi tích cực từ đa số công chúng. Điều này được thể hiện rõ nét nhất ở Mưa Đỏ - bước đệm phát triển cho dàn diễn viên mới vào nghề; hay Mưa Trên Cánh Bướm là dự án đầu tay của các nhà làm phim tiềm năng.

Qua một năm phòng vé có nhiều thay đổi, triển vọng về xu hướng “người Việt xem phim Việt” không còn là khẩu hiệu mang tính kỳ vọng, mà đang dần trở thành thói quen tiêu dùng văn hóa có thực. Dòng phim nội địa đang trên đà lấy lại lòng tin từ khán giả. Không chỉ hài hay kinh dị, các thể loại từng bị xem là kén người xem như lịch sử – chiến tranh cũng được đón nhận, mở ra một thị trường điện ảnh sôi động hơn, cạnh tranh hơn và giàu tiềm năng phát triển dài hạn.