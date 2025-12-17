Dự án điện ảnh Ai Thương Ai Mến do Thu Trang đạo diễn tiếp tục khiến khán giả đứng ngồi không yên khi hé lộ loạt tình tiết xoay quanh mối quan hệ tình cảm “tay tư” phức tạp. Trong đó, gây chú ý nhất là màn tái xuất của Khả Như trong vai "tiểu tam" Thắm, xen vào cuộc tình của cặp đôi trẻ Chờ (Võ Điền Gia Huy) và Thương (Trâm Anh).

Thắm (Khả Như) xen vào đôi trẻ

Trong những hình ảnh mới nhất của ekip, nhân vật Thắm trở thành yếu tố gây ức chế bởi hàng loạt hành động "thủ đoạn" của mình. Là bạn thân của Hai Mến (Thu Trang), Thắm lại đem lòng say mê Chờ mãnh liệt, bất chấp việc anh đã thuộc về Thương. Không ngần ngại che giấu, Thắm chủ động "tấn công" Chờ, từ những tiếng gọi nũng nịu công khai trước mặt Thương đến cả màn cưỡng hôn bất chấp trong góc tối.

Đỉnh điểm của sự quyết liệt là câu nói thẳng thừng "Trai chưa vợ, gái chưa chồng" trước lời khuyên can của bạn thân, khiến người xem phải giật mình. Drama còn gây choáng váng hơn bởi khoảnh khắc Thương uất ức đến mức muốn tự vẫn, báo hiệu hàng loạt sóng gió và bi kịch sắp ập đến với các nhân vật.

Chia sẻ về vai diễn, Khả Như bày tỏ sự tâm đắc sâu sắc với Thắm. Cô cho rằng mối quan hệ rối ren trong phim không đơn thuần là tranh giành mà xuất phát từ "cái tình, cái nghĩa" đặc trưng của con người miền Tây. "Chính bùng binh này tạo nên chất bi - hài rất đời cho câu chuyện", nữ diễn viên chia sẻ.

Chưa dừng lại ở tam giác tình yêu, mọi thứ trở nên rối ren hơn khi Hai Mậu (La Thành) cũng lao vào cuộc chiến giành lấy trái tim Thắm. Với sự kiên trì và tình cảm mãnh liệt, nhân vật của La Thành sẵn sàng đối đầu mọi tình huống éo le để chinh phục cô gái anh yêu. Sự chồng chéo cảm xúc giữa 4 nhân vật tạo nên một "vòng luẩn quẩn" tình ái đầy kịch tính, cho thấy sự tò mò của Ai Thương Ai Mến do Thu Trang "thai nghén", sẵn sàng mở đầu cho mùa điện ảnh 2026 sắp tới.

Ai Thương Ai Mến chính thức ra rạp vào ngày 1/1/2026, và sẽ có suất chiếu đặc biệt vào ngày 31/12/2025.