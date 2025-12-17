Trang 163 đưa tin nam diễn viên Lý Tông Hàn đang tham gia bộ phim cổ trang Trường An 24 kế với vai diễn nhân vật phản diện Thanh Y. Trong những tập đầu phim, Lý Tông Hàn xuất hiện khá nhiều, tuy nhiên khán giả bày tỏ sự khó chịu vì nam diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt trở nên đơ cứng, biểu cảm thiếu tự nhiên, dung nhan công nghệ không phù hợp với bối cảnh phim cổ trang.

Trang 163 tập hợp nhiều ý kiến của khán giả đều cho rằng nếu đoàn phim thay thế Lý Tông Hàn bằng diễn viên kỳ cựu khác nhưng có gương mặt tự nhiên sẽ giúp tác phẩm thành công, cũng khiến người xem cảm thấy dễ chịu.

Trong đó, có khán giả bình luận: "Nhìn gương mặt ngập silicone của Lý Tông Hàn tôi cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ nếu đụng vào vật nhọn, mặt anh ấy sẽ nổ tung", "Diễn viên cần giữ được dung mạo tự nhiên, ai đụng chạm thì khi lên màn hình sẽ lộ ngay, biểu cảm của Lý Tông Hàn méo mó nhìn như quái vật thẩm mỹ".

Lý Tông Hàn trở thành diễn viên gây tranh cãi bậc nhất trong phim Trường An 24 kế vì gương mặt nhân tạo

Khán giả khó chịu vì những ngôi sao đã không còn nhan sắc tự nhiên đóng phim cổ trang

Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả tiếc nuối vì Lý Tông Hàn từng là mỹ nam một thời trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Thủy Hử, Cây ngô đồng, Kỳ tích, Uyển Tâm, Tài trí Bao Thanh Thiên... Lý Tông Hàn thời trẻ được khen điển trai, gương mặt mang nét phương Tây sang trọng trí thức. Anh cũng là diễn viên thực lực dù đóng chính diện hay phản diện cũng gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Lý Tông Hàn sinh năm 1976 tại Hồ Bắc, Trung Quốc và tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương.

Gương mặt biến dạng của Lý Tông Hàn khác biệt so với thời trẻ.

Theo 163 , trở nên đẹp hơn là mong muốn bình thường của con người, làm đẹp cũng là yêu cầu của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt các diễn viên lộ rõ dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ với đôi môi được bơm phồng, chiếc mũi giả, mí mắt đã được nhấn sâu. Vẻ đẹp nhân tạo ấy không phù hợp với màn ảnh, đặc biệt là trong các dòng phim cổ trang, dân quốc, cận hiện đại.