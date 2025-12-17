Là bộ phim gây tranh cãi nhất cuối năm từ màn ảnh Trung Quốc, Song Quỹ khiến khán giả ức chế và hoang mang không chỉ bởi diễn xuất "trồi sụt" của Ngu Thư Hân, mà còn ở tần suất cảnh 18+ dày đặc. Chưa kể, những tương tác "da thịt" giữa Ngu Thư Hân và bạn diễn Hà Dữ còn được đánh giá là lệch lạc, tạo hiệu ứng tiêu cực đến người xem.

Trong một cảnh phim Song Quỹ đang gây chú ý, Cận Triêu (Ngu Thư Hân) và Khương Mộ Mộ (Hà Dữ) ở trong phòng riêng và có những hành động nóng bỏng. Khương Mộ Mộ không mặc áo, còn Cận Triêu mặc áo ngủ mỏng toang. Ban đầu nữ chính còn e ngại, nhưng sau đó nam chính đã chủ động tiếp cận, ôm cô vào lòng. Cả hai có những khoảnh khắc "không dám xem", thậm chí khi người mẹ về thì vẫn lén lút "qua lại" sau cánh cửa đóng kín.

Cảnh 18+ bị lên án của Song Quỹ

Thực chất cảnh 18+ không phải điều khó hiểu hay đáng bị lên án trong một bộ phim, nhưng điều khiến Song Quỹ bị chỉ trích đó là đến từ nhãn dán 13+ của dự án. Việc một bộ phim hướng đến khán giả thiếu niên lại có các tình tiết nhạy cảm, "vụng trộm" bị cư dân mạng lên án kịch liệt. Ngoài ra, diễn xuất của Ngu Thư Hân cũng "no gạch" từ khán giả, cố tỏ ra nét ngây thơ của Cận Triêu nhưng thất bại, thành ra dáng vẻ tâm cơ "vô số tội".

Bình luận của netizen: - Kịch bản của phim này như viết cho Ngu Thư Hân của thực tế ngoài đời thực, che mắt thì cố tình để hở, nhắm mắt không khác gì mở mắt. - Sao cậu kia cũng đồng ý đóng phim này vậy? - Là 13+ dữ chưa? - Trời ơi 30 tuổi diễn cái nét thiếu nữ mới lớn ngại ngùng khi thấy cộng tươi, nó dễ cưng gì đâu á... cưng vô lây. - Cục điện ảnh ơi, cấm chiếu giùm cái, 13+ mà sao như phim 19+ thế này. - Thiết lập nhân vật và tình huống không ổn thực sự.

Nội dung phim khiến khán giả ức chế

Điều đáng chê trách hơn về Song Quỹ đó là mối quan hệ của nam nữ chính. Khương Mộ Mộ và Cận Triêu vốn là anh em không cùng huyết thống, nảy sinh tình cảm sau khi biết được sự thật. Thế nhưng, việc nữ chính cứ lập lờ giữa ranh giới tình thân - tình yêu, lúc thả lúc bắt nam chính khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm. Nhiều người xem còn công khai chê trách nhà đài vì để Song Quỹ ra mắt, bất chấp phim có thể tác động xấu đến khán giả trẻ.