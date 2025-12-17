Sốc: Ảnh khỏa thân phản cảm của Ngu Thư Hân bị leak lên MXH

Thời gian gần đây, chủ đề liên quan đến bộ phim Song Quỹ nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả, nhưng chủ yếu là mang yếu tố tiêu cực. Từng gây sự chú ý nhờ chiến lược phát hành dồn dập cùng sức hút sẵn có của Ngu Thư Hân, song hiệu ứng này không kéo dài lâu khi những tranh cãi liên tiếp bùng nổ chỉ sau vài tập phát sóng, chủ yếu liên quan đến diễn xuất của nữ chính.

Mới đây, MXH có 1 phen "sốc óc" khi hình ảnh khoả thân của Ngu Thư Hân bị rò rỉ trên khắp trang thông tin. Cụ thể, hình ảnh chất lượng thấp được cho là cảnh nóng giữa Ngu Thu Hân và Hà Dữ trong Song Quỹ. Dù mờ nhoè nhưng dễ thấy, cả 2 gần như không mặc gì, để lộ tấm lưng trần của một người con gái - trong hoàn cảnh này chỉ có thể là Ngu Thư Hân.

Cảnh nóng gây sốc của Ngu Thư Hân

Đáng chú ý, sự việc xảy ra trong bối cảnh Song Quỹ vốn đã vướng nhiều ồn ào liên quan tới Ngu Thư Hân, khiến làn sóng chỉ trích càng bị đẩy lên cao trào. Thay vì bàn luận về nội dung hay diễn biến phim, dư luận lại tiếp tục xoáy sâu vào đời tư và hình ảnh cá nhân của nữ chính, tạo nên bầu không khí tiêu cực bao trùm dự án.

Hiện phía đoàn phim và đại diện của Ngu Thư Hân vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, song vụ việc được dự đoán sẽ còn gây nhiều hệ lụy, không chỉ với hình ảnh của nữ diễn viên mà còn với hành trình phát sóng tiếp theo của Song Quỹ.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Song Quỹ vốn đã vướng nhiều ồn ào liên quan tới Ngu Thư Hân

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thời Cửu Viễn, Song Quỹ xoay quanh mối quan hệ giữa hai anh em không cùng huyết thống, Cận Mộ và Cận Triều. Biến cố chia ly từ thuở nhỏ và cuộc tái ngộ sau gần một thập kỷ là điểm tựa cảm xúc chính của câu chuyện, nơi hai nhân vật cùng đối mặt với thử thách, theo đuổi ước mơ và hàn gắn mối quan hệ từng đứt gãy.

Tranh cãi lớn nhất của bộ phim đến từ cách xây dựng mối quan hệ giữa hai nhân vật chính. Ở những tập gần đây, hàng loạt tình tiết bị cho là khiên cưỡng và phản cảm, từ việc nữ chính cố tình gây sự cố chỉ để gặp anh trai, đến các phân cảnh thi đấu sinh tử được đẩy lên mức kịch tính thiếu kiểm soát. Cách xử lý này không chỉ làm lệch trọng tâm câu chuyện mà còn tạo ra bầu không khí mờ ám, khiến ranh giới tình thân trở nên khó phân định.

Mối quan hệ giữa cặp đôi chính bị cho là phản cảm, lệch lạc

Ánh mắt và biểu cảm khó hiểu của Ngu Thư Hân xuyên suốt bộ phim

Dù kịch bản xác nhận hai nhân vật không có quan hệ huyết thống, sự chuyển đổi từ anh em sang tình cảm nam nữ lại diễn ra quá vội vã. Ánh nhìn, cử chỉ và cảm xúc giữa hai người bị đẩy lên mức nồng nhiệt một cách khiên cưỡng để tạo cảm giác hợp lý.