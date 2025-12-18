Trở lại sau 3 năm kể từ phần 2, Avatar: Lửa Và Tro Tàn đang là siêu phẩm được khán giả toàn cầu trông đợi. Ngoài Jake Sully, Neytiri và các con, thế giới Pandora tiếp tục mở rộng và chào đón Tộc Tro cùng nhiều khía cạnh mới. Vậy đằng sau những gương mặt Na'Vi này là ai?

Đầu tiên là cặp đôi chính quen thuộc với khán giả yêu thích Avatar - Jake Sully và Neytiri. Nam diễn viên Sam Worthington tiếp tục đảm nhận vai nam chính quả cảm, giờ đây còn là người cha và mục tiêu bị truy nã của con người. Trong khi đó, Zoe Saldana tiếp tục thể hiện nữ chính Neytiri mạnh mẽ, cùng chồng và các con bảo vệ Pandora khỏi sự huỷ diệt từ trong ra ngoài.

Bên cạnh gia đình Jake Sully, Avatar: Lửa Và Tro Tàn mang đến sự trở lại của cặp đôi thủ lĩnh thị tộc Metkayina - Tonowari và Ronal. Cliff Curtis và “mỹ nhân Titanic” Kate Winslet lần lượt thủ vai hai vợ chồng, tiếp tục gia nhập trận tái chiến chống lại phe "người trời". Đặc biệt, "mẹ bầu" Ronal được dự đoán có thể sinh em bé trong phần này.

Kẻ phản diện "sống dai thành huyền thoại" - Đại tá Miles Quaritch cũng tiếp tục xuất hiện trong Avatar 3. Dù đã bị tiêu diệt ở phần đầu nhưng nhờ công nghệ lưu trữ ký ức, hắn tái sinh dưới hình hài Na'vi. Nam diễn viên Stephen Lang vẫn là người thể hiện nhân vật này, hứa hẹn mang đến đội quân khủng để tái chiếm Pandora.

Tiếp đến là những đứa con nhà Sully. Cô con gái nuôi Kiri được thể hiện bởi nữ diễn viên gạo cội Sigourney Weaver 76 tuổi, là phiên bản "đầu thai" từ nhân vật Grace Augustine. Với thân phận đặc biệt, Kiri được dự đoán sẽ có vai trò quan trọng, kết nối mật thiết với Eywa.

Lo'ak, con trai thứ hai thích phiêu lưu và thường khiến cha mẹ lo lắng của nhà Jake Sully do trai đẹp sinh năm 2001 Britain Dalton đảm nhận. Với ngoại hình thay đổi hơn xưa, Dalton mang đến một phiên bản Lo'ak trưởng thành, quả cảm hơn, nhất là sau khi tình cảm giữa cậu và cha mẹ có phần rạn nứt sau cái chết của anh trai.

Sau cùng là Tuk, bé út nhạy cảm nhưng đầy yêu thương được cả nhà Sully bảo bọc. Cô bé được sao nhí Trinity Jo-Li Bliss thể hiện. Hiện tại sau nhiều năm, Bliss đã ra dáng thiếu nữ và khả ái hơn rất nhiều.

Khi các nhóc tỳ gia đình Sully đối mặt với những thử thách mới, họ gặp gỡ nhiều bạn bè tại Pandora. Trở lại trong Avatar: Lửa Và Tro Tàn, Tsireya - con gái tộc trưởng Metkayina tiếp tục do Bailey Bass sinh năm 2003 thủ vai, sẽ là mảnh ghép quan trọng trong hành trình trưởng thành của Lo'ak.

Là nhân vật con người duy nhất sống trà trộn tự nhiên trong dàn ngườ Na'Vi, Spider vẫn do Jack Champion thể hiện. Lần này, Spider sẽ là nút thắt lớn, đứng giữa gia đình Sully và cha ruột của mình, đại tá Quaritch.

Đặc biệt nhất trong Avatar: Lửa Và Tro Tàn chính là nhân vật mới Varang, nữ thủ lĩnh hung dữ và đầy sức hút của Tộc Tro Mangkwan. Varang đại diện cho mặt tối hơn của người Na'vi, bị rèn giũa bởi nỗi đau và sẵn sàng liên minh với Quaritch để càn quét Pandora. Vai diễn này được James Cameron giao cho nữ diễn viên Oona Chaplin, ngôi sao loạt phim Game of Thrones và là cháu gái của huyền thoại Charlie Chaplin. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng diễn xuất cừ khôi, Chaplin đã gây ấn tượng mạnh với James Cameron, đặc biệt khi tự mình nghĩ ra cách chuyển động cơ thể và chiến đấu của Varang.

Avatar: Lửa Và Tro Tàn chính thức khởi chiếu vào ngày 19/12/2025.



