Năm 2025 chứng kiến loạt phim 18+ Hàn Quốc bùng nổ với chất lượng vượt mong đợi: kịch bản táo bạo, diễn xuất “cháy màn ảnh” và đặc biệt là dàn mỹ nhân đẹp đến nghẹt thở. Từ thriller căng não đến những khung hình nóng bỏng tay, 5 bộ phim 18+ dưới đây đều khiến khán giả bàn tán không ngừng và được giới chuyên môn đánh giá cao

1. Murderer Report

Câu chuyện của Murderer Report mở ra khi Seon Ju, một phóng viên kỳ cựu, bất ngờ nhận được lời đề nghị phỏng vấn từ Yeong Hun, kẻ tuyên bố mình chính là hung thủ trong một loạt vụ án bí ẩn. Từ khoảnh khắc ấy, bộ phim kéo người xem vào một cuộc đấu trí căng thẳng, khi mỗi mẩu thông tin, mỗi câu nói đều có thể dẫn đến một bước ngoặt đầy bất ngờ và hiểm hóc.

Kịch bản không dừng lại ở việc phơi bày những tội ác ghê rợn, mà còn đào sâu vào bản chất con người, nơi ranh giới giữa đạo đức, tham vọng và sự yếu đuối luôn giằng co dữ dội. Khán giả đồng loạt dành lời khen cho diễn xuất nổi bật của hai diễn viên chính và nhịp kể đầy cuốn hút. Nhiều người cho rằng Cho Yeo Jeong thể hiện nhân vật quá xuất sắc, đến mức không thể rời mắt khỏi màn hình, trong khi tương tác giữa hai nhân vật trung tâm lại tạo nên bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Ngay trong ngày đầu ra rạp, Murderer Report đã tạo nên cú hích lớn với hơn 38.000 lượt xem - con số vượt trội so với nhiều bộ phim cùng thể loại. Điều đáng nói, dù dán nhãn phim 18+ và bị giới hạn đối tượng khán giả, sức hút của tác phẩm vẫn mạnh mẽ đến mức phá vỡ mọi định kiến về phim kinh dị - giật gân. Sau suất chiếu đầu tiên, phim lập tức đạt 97% Golden Egg Index tại CGV, một tỉ lệ gần như tuyệt đối.

2. Aema

Aema lấy bối cảnh hậu trường sản xuất Madame Aema - phim 18+ đình đám có thật trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, xoay quanh Hee Ran (Honey Lee), minh tinh nóng bỏng số một thập niên 80 đang muốn dứt bỏ quá khứ phim nóng để tìm hướng đi mới. Tuy nhiên, cô bị giám đốc hãng phim ép tham gia thêm một tác phẩm cuối cùng để được “giải thoát”, và đó chính là Madame Aema. Trớ trêu thay, Hee Ran bị giáng xuống vai phụ, còn vai chính lại rơi vào tay tân binh Joo Ae (Bang Hyo Rin) - trẻ, đẹp, táo bạo và đầy tham vọng. Từ đây, cuộc đấu ngầm giữa hai nữ diễn viên bùng nổ với đủ mỉa mai, cạnh khóe và những màn đối đầu căng thẳng ngay trên phim trường.

Điểm sáng lớn nhất của Aema chính là dàn diễn viên. Honey Lee, vốn quen thuộc với hình ảnh sang trọng và những vai diễn hài duyên dáng, lần này gây choáng với màn “lột xác” mạnh mẽ. Cô hóa thân thành một nữ hoàng phim nóng từng trải, đầy tổn thương nhưng không đánh mất sự kiêu hãnh. Ánh mắt, sắc thái và từng câu thoại của Honey Lee đều mang sức nặng khiến khán giả lạnh sống lưng, nhấn mạnh đẳng cấp của một “chị đại” thực thụ.

Nhưng gây bất ngờ nhất lại là Bang Hyo Rin. Tân binh này gần như chiếm trọn spotlight nhờ màn thể hiện bốc lửa trong vai Joo Ae - đầy táo bạo, cuốn hút và cực kỳ sắc sảo. Không chỉ thu hút bằng vẻ đẹp nóng bỏng, Bang Hyo Rin còn “đốt cháy” màn ảnh với những câu thoại 18+ vừa thâm vừa gắt, không ngần ngại đối đầu trực diện với nhân vật của Honey Lee. Mỗi lần Joo Ae xuất hiện, khán giả đều hồi hộp chờ xem cô sẽ tung ra cú đòn ngôn từ nào tiếp theo để công kích đối thủ.

3. The Cursed

Moon Chae Won trong The Cursed như được tái sinh hoàn toàn. Cô vào vai một người phụ nữ bị kéo vào “chợ ma” - thế giới nơi con người có thể đổi mọi thứ để đạt được khát vọng sâu kín nhất. Nhân vật của cô vừa quyến rũ vừa lạnh lẽo, vừa gợi thương vừa gợi sợ. Moon Chae Won thể hiện trọn vẹn những chuyển biến tinh vi ấy bằng ánh mắt ngập cảm xúc, những cử động chậm rãi nhưng chất đầy khát vọng, giằng xé và cả sự tuyệt vọng của một người đang chênh vênh giữa ánh sáng và bóng tối.

Phim còn ghi điểm mạnh ở phần hình ảnh và bối cảnh. Một phần The Cursed được quay tại Việt Nam, nhưng ê-kíp cố tình giữ kín mọi tư liệu, buộc khán giả phải ra rạp để tự mình trải nghiệm. Những khuôn hình phủ sương, ánh đèn vàng len lỏi hắt lên gương mặt Moon Chae Won giữa mặt nước tĩnh lặng tạo nên cảm giác lạnh sống lưng, vừa đẹp đến mê mị vừa rợn ngợp như có điều gì đang ẩn nấp dưới lớp bình yên ấy.

The Cursed khai thác mặt tối của khát vọng, nơi con người có thể bán rẻ linh hồn để đạt được điều mình ao ước. Thay vì sa vào những bài học triết lý nặng nề, bộ phim 18+ lựa chọn nhịp kể nhanh, trộn lẫn cảm giác rùng rợn với sự gợi cảm tinh tế. The Cursed cho thấy phim 18+ không cần trần trụi mới gây ấn tượng; chỉ cần bối cảnh, âm nhạc, ánh sáng và diễn xuất hòa quyện đúng chỗ, tác phẩm đã trở thành một trải nghiệm vừa mê hoặc, vừa lạnh sống lưng.

4. Hidden Face

Trong Hidden Face, Park Ji Hyun vào vai Mi Joo - nghệ sĩ cello xuất hiện đúng lúc Soo Yeon (Cho Yeo Jeong) mysteriously biến mất dù đã đính hôn với Seong Jin. Mi Joo nhanh chóng thế chỗ cô trong dàn nhạc và dần bị cuốn vào mối quan hệ cấm với Seong Jin. Trong khi đó, Soo Yeon thực ra bị nhốt trong một căn phòng bí mật ngay trong chính ngôi nhà của mình, buộc phải chứng kiến tất cả sự phản bội của những người cô yêu thương.

Hidden Face nhanh chóng tạo sức hút mạnh dù gắn mác 19+ với nhiều phân đoạn “nặng đô”, chủ yếu nhờ dàn diễn viên quá chất lượng. Song Seung Hun, Jo Yeo Jeong và đặc biệt là Park Ji Hyun đều nhận về loạt lời khen từ khán giả Hàn. Trong đó, Park Ji Hyun, vốn ít kinh nghiệm đóng cảnh 19+ hơn nhiều đàn anh đàn chị được mệnh danh “ông hoàng, bà hoàng cảnh nóng”, lại gây choáng nhất. Cô khiến khán giả ngỡ ngàng vì màn lột xác mãnh liệt, vừa táo bạo vừa đầy cảm xúc, vượt xa kỳ vọng ở một diễn viên trẻ.

Bộ phim đã tạo nên cú hích phòng vé khi bán ra hơn 1 triệu vé tại Hàn Quốc và vượt mốc 4 triệu vé trên thị trường quốc tế. Thành tích này giúp Hidden Face trở thành tác phẩm 19+ duy nhất của điện ảnh Hàn trong vòng 5 năm qua chạm tới cột mốc 1 triệu vé ở quê nhà - một kỷ lục cho thấy sức hút không hề nhỏ của bộ phim dù mang nhãn giới hạn độ tuổi.

5. The Scandal of Chunhwa

The Scandal of Chunhwa kể câu chuyện về công chúa Hwa Ri (Go Ara), người từng “vỡ mộng” trong mối tình đầu và quyết định tự mình lên đường tìm một đức lang quân phù hợp. Trong hành trình đó, cô bất ngờ rơi vào vòng rắc rối khi chạm trán tên sát nhân khét tiếng, ngay đúng thời điểm vừa tìm thấy ứng cử viên sáng giá cho cuộc hôn nhân tương lai.

Dù được lấy cảm hứng từ những bức tranh “người lớn”, bộ phim 18+ thực tế lại mang màu sắc nhẹ nhàng và đáng yêu hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngoại trừ vài phân đoạn nóng bỏng, tổng thể tác phẩm được bao phủ bởi không khí dí dỏm, tươi sáng và khá phù hợp với khán giả thanh thiếu niên. Người xem dành nhiều lời khen cho câu chuyện đơn giản, dễ xem cùng nhịp phim nhanh gọn, tạo cảm giác giải trí thoải mái suốt thời lượng.