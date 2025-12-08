Vừa lên sóng một ngày, The Price of Confession (Tựa Việt: Cái Giá Của Lời Thú Tội) đã leo thẳng Top 1 Netflix Việt Nam, đồng thời tạo nên hiệu ứng bùng nổ hiếm thấy trên toàn châu Á. Chỉ trong vòng 48 giờ, bộ phim 18+ leo lên vị trí số 1 tại Hàn Quốc và Việt Nam, giữ top 3-5 ở nhiều quốc gia lân cận, đạt trend ranking 91,7% và nhận loạt điểm số ấn tượng từ khán giả quốc tế: IMDb 8.5, MyDramaList 8.3 - mức rất cao với dòng phim thriller, FlixPatrol 93 điểm, còn giới phê bình Mỹ chấm đến 9.5/10. Phim cũng liên tục xuất hiện trong mục gợi ý nổi bật của Netflix, trong khi diễn xuất của Kim Go Eun và Jeon Do Yeon được truyền thông nước ngoài tán dương không ngớt.

Bộ phim đang giữ vị trí số 1 Netflix Việt Nam

Sức hút lớn nhất của The Price of Confession nằm ở cách kể chuyện cuốn đến mức đã xem là khó dừng lại. Bộ phim 18+ mang dáng dấp một tiểu thuyết xã hội dài kỳ được chẻ thành 12 tập, dù bề ngoài được giới thiệu là tác phẩm điều tra - giật gân. Câu chuyện mở đầu bằng một bi kịch quen thuộc: người chồng bị sát hại trong một đêm tưởng như bình thường, và người vợ đồng thời là người đầu tiên phát hiện thi thể nhanh chóng trở thành nghi phạm lớn nhất. Viện kiểm sát và cảnh sát dựng lại toàn bộ vụ án theo lập luận của họ, trong khi người vợ khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Hai lời khai liên tục đối nghịch tạo nên thế giằng co, buộc người xem tự hóa thành bồi thẩm đoàn để đánh giá những gì xảy ra.

Từng đóng chung trong Kiếm Ký (Memories of the Sword 2015), Kim Go Eun và Jeon Do Yeon tái hợp lần này trong một thế đối đầu ngang tài ngang sức, khi cả hai đã trở thành những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm. Jeon Do Yeon hóa thân thành An Yoon Su người phụ nữ như một “dấu hỏi sống”, lúc là mẹ hiền lành, ngay sau đó lại thành nghi phạm khó đoán. Chỉ bằng ánh mắt và nhịp thở, cô liên tục thách thức phán đoán của người xem. Kim Go Eun thì lột bỏ toàn bộ vẻ ngoài quen thuộc để kéo Mo Eun vào vùng cảm xúc cực tối, khiến mỗi lần chạm mắt giữa hai nhân vật đều trở thành một cú va chạm ngầm đầy căng thẳng.

Tác phẩm dán nhãn phim 18+ mang nhịp kể như một tiểu thuyết trinh thám tâm lý, nơi sự thật luôn lẩn tránh người xem nửa bước. Mỗi người giữ một phiên bản câu chuyện của riêng mình: công tố viên tin vào vợ giết chồng, An Yoon Su nhất mực nói mình chỉ phát hiện thi thể, còn Moo Eun bất ngờ thú nhận “tôi giết anh ta”, phá vỡ mọi suy luận đã được dựng lên. Khán giả liên tục bị kéo vào trạng thái vừa tưởng đã nắm bắt được vấn đề, vừa phải nghi ngờ lại tất cả.

Không gian trại giam nữ được khắc họa thô ráp và chân thật: từ khoảnh khắc Yun Su bị khám người đến quá trình học cách sinh tồn giữa những luật lệ ngầm. Song song đó, truyền thông ngoài đời liên tục bóp méo sự thật, biến cô thành “giáo viên giết chồng”. Phim đặt ra câu hỏi gai góc: xã hội có phải dễ dàng quy chụp tội lỗi lên những người không khớp với khuôn mẫu “nạn nhân điển hình”?

Bên cạnh trận đối đầu giữa hai nữ chính, cuộc đấu trí giữa công tố viên Baek Dong Hoon (Park Hae Soo) và luật sư Jang Jeong Gu (Jin Seon Kyu) cũng tạo lực đẩy mạnh mẽ cho câu chuyện: một người đại diện cho hệ thống tự tin vào lý lẽ của chính mình, người kia chậm rãi, ít tiếng tăm nhưng kiên trì bám từng chi tiết nhỏ.

Cuối cùng, bộ phim 18+ không xây dựng mối quan hệ giữa Mo Eun và Yoon Su, mà tạo nên một liên kết mơ hồ, đầy căng thẳng giữa hai con người lạc lối trong tuyệt vọng. Vừa cứu rỗi, vừa nghi ngờ, vừa dựa vào nhau, vừa kiểm soát chính sự ràng buộc phức tạp ấy tạo nên dư âm đặc biệt nhất của The Price of Confession.