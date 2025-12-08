2,5 triệu người không tin đây là Quỳnh Kool

Mạng xã hội những ngày qua đang dậy sóng trước một bức ảnh được lan truyền chóng mặt, được cho là của Quỳnh Kool. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh này đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem nhờ diện mạo khác xa hoàn toàn với visual quen thuộc của nữ diễn viên: làn da ngăm đen hơn thấy rõ, khuôn mặt tròn tròn khiến tổng thể giảm hẳn nét sắc sảo thường thấy. Nhiều người khẳng định nếu không đọc bình luận, họ sẽ không bao giờ tin đây là Quỳnh Kool, thậm chí còn tưởng là một người hoàn toàn khác.

Hóa ra, bức ảnh gây bão kia chỉ là tạo hình cũ của Quỳnh Kool trong bộ phim Đi Qua Mùa Hạ, nơi cô vào vai Quế, một cô gái nông thôn không đỗ đại học, chọn lập nghiệp bằng việc trồng dưa, nuôi tôm. Để hóa thân trọn vẹn, Quỳnh Kool phải xuất hiện với ngoại hình mộc mạc, làn da ngăm hơn, cùng vẻ ngoài chân chất, hiền lành - tất cả đều trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo, rạng rỡ thường thấy của cô.

Đây cũng là khoảng thời gian cô nàng còn là sinh viên của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh

Trong những hình ảnh hậu trường, nữ diễn viên gần như để mặt mộc hoàn toàn, được ekip chỉnh trang khắc họa đúng vẻ giản dị và đôi chút kém xa ngoài đời của một cô gái gắn bó với ruộng vườn. Nhan sắc của Quỳnh Kool trong Đi Qua Mùa Hạ tuy chất phác nhưng lại toát lên sự tự nhiên, dịu dàng và trong sáng.

Cũng vì sự đối lập quá rõ rệt này mà nữ diễn viên tiếp tục bị réo tên vào loạt nghi vấn dao kéo suốt 10 năm qua. Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Kool thăng hạng nhan sắc vù vù hơn cả giá vàng leo thang. Điểm thay đổi nhận thấy rõ nhất ở cô là hàm răng nay đã ngay ngắn, thẳng thắp. Ngoài ra sống mũi cũng cao hơn, khuôn mặt thanh thoát và làn da trắng bật tone.

Quỳnh Kool giờ đây đã là mỹ nhân, sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp

Một số bình luận của netizen: - Ủa đây là Quỳnh Kool á, trông khác vậy. - Sửa răng chắc luôn, giờ răng đẹp đều lắm. - Hồi này Quỳnh Kool mặt tròn tròn trông cưng nhỉ, giờ sửa rồi nên trông không còn tự nhiên nữa. - Lúc này tui nhớ cổ diễn đơ lắm. - Quỳnh Kool vẫn xinh nên có sửa thì vẫn xinh thôi. - Không giống Quỳnh Kool lắm

Đi Qua Mùa Hạ xoay quanh nhóm bạn gồm Linh (Linh Chi), Thanh (Bình An), Hoài (Quỳnh Đan), Quế (Quỳnh Kool) và Phương (Đình Tú). Năm người bạn mỗi người có năm tính cách khác nhau nhưng có chung một tình bạn từ thuở ấu thơ. Năm người bạn thân thiết có những con đường khác nhau trước ngưỡng cửa đại học. Trong khi Linh, Hoài, Thanh lên thành phố trọ học thì Quế và Phương ở lại quê nhà lập nghiệp.

Ở tuổi 18, đôi mươi, tất cả họ đều tràn đầy mơ mộng và nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng đối phó với những sóng gió và cám dỗ cuộc đời. Mỗi người một lựa chọn, để rồi có người sa ngã, người vững vàng, có người thành công, người thất bại.