Hai thập kỷ trôi qua nhưng Chuyện Tình Paris (Lovers in Paris) vẫn được xem là tượng đài bất khả chiến bại của dòng phim ngôn tình Hàn Quốc. Giữa thời kỳ hoàng kim của làn sóng Hallyu, bộ phim đã viết nên kỳ tích khó tin khi rating có lúc chạm mốc 56,3%, con số không tưởng trong thời đại truyền hình hiện nay. Câu chuyện tình “hoàng tử - lọ lem” quen thuộc nhưng được kể bằng bối cảnh Paris hoa lệ đã khiến trái tim hàng triệu khán giả châu Á rung rinh, mở ra một kỷ nguyên mới cho drama Hàn những năm 2000.

Chuyện Tình Paris xoay quanh Kang Tae Young, một cô gái bình dị, chật vật mưu sinh giữa kinh đô ánh sáng, và Han Ki Joo vị giám đốc giàu có lạnh lùng nhưng cô độc. Một cuộc gặp gỡ định mệnh tại Paris đã mở đầu cho mối tình lãng mạn mà cũng đầy giông bão của cả hai. Những phút bốc đồng tuổi trẻ khiến họ chia tay trong tiếc nuối, để rồi khi trở về Hàn Quốc, hàng loạt biến cố tiếp tục ập đến, đẩy chuyện tình ấy vào vòng xoáy chia ly - tái hợp đầy cảm xúc. Khán giả thời điểm đó gần như “lao đao” theo từng tập phim, vừa mê đắm cảnh Paris rực rỡ đối lập với cuộc đời khốn khổ của Tae Young, vừa mong mỏi một kết thúc đẹp cho cô gái đáng thương. Dẫu cái kết gây tranh cãi, bộ phim vẫn tạo ra cơn sốt lớn, trở thành hiện tượng văn hoá và mang về giải Daesang tại SBS Drama Awards cho cặp đôi chính, Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất cho Kim Jung Eun, Kịch bản truyền hình xuất sắc và Giải thưởng lớn cho phim truyền hình tại Baeksang Arts Awards 2005.

Điều thú vị là, người góp phần tạo nên cơn địa chấn ấy, nữ diễn viên Kim Jung Eun lại từng là tâm điểm tranh cãi khi được chọn vào vai nữ chính. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống thi hoa hậu, nhưng bản thân cô không sở hữu vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” như mẹ và dì. Việc sớm tìm đến dao kéo khiến ngoại hình của Kim Jung Eun mất đi nét tự nhiên vốn có, thậm chí còn bị nhận định là thụt lùi theo thời gian. Thế nhưng sự thiếu hoàn hảo ấy không thể cản bước cô tỏa sáng.



Trước Chuyện Tình Paris, Kim Jung Eun từng vụt sáng với Marrying the Mafia, nhưng phải đến bộ phim năm 2004, tên tuổi cô mới lan rộng khắp châu Á. Khán giả ban đầu chê bai vì cho rằng cô “không đủ đẹp” để làm nữ chính, vậy mà chính diễn xuất duyên dáng và cảm xúc của Kim Jung Eun lại khiến mọi lời chỉ trích trở thành vô nghĩa. Cô nhanh chóng trở thành sao hạng A, đứng ngang hàng với Kim Tae Hee, Song Hye Kyo hay Jeon Ji Hyun, những nữ thần sắc đẹp thời ấy.

Dù vậy, ánh hào quang mà Chuyện Tình Paris mang đến cũng trở thành cái bóng quá lớn cho sự nghiệp Kim Jung Eun. Không có tác phẩm nào sau đó vượt qua được kỳ tích cũ, khiến con đường nghệ thuật của cô dần lặng lẽ hơn. Thế nhưng trong ký ức của người xem, Kim Jung Eun vẫn mãi là nàng Tae Young mạnh mẽ, lạc quan nhưng đầy tổn thương, hình tượng đã ghi dấu sâu đậm và góp phần đưa phim ngôn tình Hàn Quốc bước vào giai đoạn rực rỡ nhất.

Hai mươi năm trôi qua, Chuyện Tình Paris vẫn giữ nguyên sức sống của một huyền thoại: một câu chuyện tình lãng mạn kiểu cổ điển, một nữ chính không hoàn hảo nhưng mang sức hút vượt chuẩn sắc đẹp, và rating hơn 50%. Đó cũng là minh chứng cho việc, đôi khi điều làm nên thành công của một bộ phim không phải là ngoại hình hoàn mỹ hay công thức mới mẻ, mà là cách nó chạm vào trái tim người xem ở đúng thời điểm.