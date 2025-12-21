Ngày 21/12, Tinh Quang Đại Thưởng, lễ trao giải thường niên do nền tảng Tencent Video tổ chức, đã chính thức khai màn, hứa hẹn đem đến bữa tiệc toàn sao hot và tràn ngập khoảnh khắc thời trang tuyệt đẹp. Có mặt tại đây là sự xuất hiện của những đỉnh lưu trong giới diễn xuất hot nhất hiện nay như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Triệu Kim Mạch, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Điền Hi Vi, Trương Khang Lạc, Từ Chấn Hiên, Cúc Tịnh Y, Châu Dã, Thừa Lỗi...

Nổi bật giữa rừng mỹ nam mỹ nữ là "bạch nguyệt quang" Trần Đô Linh. Ngay trước đêm hội diễn ra, phòng làm việc của Trần Đô Linh đã tung ra bộ ảnh hé lộ tạo hình cho thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2025. Nữ diễn viên diện bộ váy với phần corset lấp lánh màu trắng, nhấn nhá với thiết kế tạo hiệu ứng thị giác giọt nước chảy xuống vô cùng bắt mắt. Điều đặc biệt ở đây là trang phục này được "đo ni đóng giày" bởi một brand Việt Nam.

Trần Đô Linh, vốn nổi tiếng với hình tượng thuần khiết, nay khí chất tăng lên bội phần nhờ bộ váy tinh xảo như dòng suối chảy. Nhan sắc ngọt ngào nay trở nên sắc sảo, sang trọng hơn, thần thái của một đại mỹ nhân toả ra sáng bừng. Thân hình "mình hạc sương mai" càng giúp Trần Đô Linh tôn lên bộ đầm.

Ngay sau khi loạt ảnh tạo hình của Trần Đô Linh được công bố, mạng xã hội Trung Quốc nhanh chóng bùng nổ. Từ Weibo đến Douyin, cái tên Trần Đô Linh liên tục xuất hiện trong các chủ đề bàn luận liên quan đến thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng. Không ít ý kiến cho rằng bộ váy đến từ thương hiệu Việt Nam đã góp phần quan trọng giúp Trần Đô Linh nâng tầm visual. Đây cũng được xem là một trong những tạo hình thảm đỏ được đánh giá cao tại Tinh Quang Đại Thưởng năm nay. Với lần xuất hiện này, Trần Đô Linh tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong dàn tiểu hoa đán được yêu thích hiện nay, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn mỗi khi góp mặt tại các sự kiện giải trí quy mô lớn.