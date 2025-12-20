Vừa qua, bộ phim Hàn mang tên The Great Flood (tựa Việt: Đại Hồng Thủy) đã ra mắt trên Netflix, gây chú ý với đề tài thảm họa tự nhiên. Thế nhưng trái với kỳ vọng, tác phẩm được quảng bá rầm rộ của Kim Byung Woo, đạo diễn từng chuyển thể "thảm họa" Toàn Trí Độc Giả lại nhận về vô số lời chê bai, dù rằng sở hữu dàn sao chất lượng như Kim Da Mi hay Park Hae Soo.

Đúng như tên phim, The Great Flood mở đầu bằng cảnh đại hồng thủy ập đến Seoul, nước dâng ngập chung cư cao tầng khiến cho không ai thoát thân được. Những tưởng sẽ là một cuộc đấu tranh sinh tồn hồi hộp, phim lại bất ngờ quay 180 độ sang khoa học viễn tưởng "ảo diệu", khiến người xem hoang mang tột độ. Trên diễn đàn theqoo, The Great Flood nhận về nhiều đánh giá tiêu cực bởi cách dựng phim, sắp xếp tình tiết loạn xạ, càng xem càng không hiểu gì. Có ý kiến còn cho rằng đạo diễn dường như muốn làm một phim giống Interstellar nhưng khả năng có hạn.

Phim đi từ thảm họa sang khoa học viễn tưởng, rồi đấu súng đến cả chính kịch sướt mướt

Thêm vào đó, cốt truyện của phim cũng bị chỉ trích nặng nề vì thiếu logic, không có chiều sâu và quá lỗi thời. Netizen chỉ ra kịch bản cố gắng che đậy lỗ hổng bằng những phân đoạn "vắt nước mắt" sến súa, không tạo được sự đồng cảm chân thực. Đáng phẫn nộ hơn, phim còn dùng nhân vật nhí như một yếu tố gây thù ghét, làm gánh nặng cho các nhân vật khác, nhận về phản ứng gay gắt. Mặt khác, diễn xuất của Kim Da Mi và Park Hae Soo lại là điểm sáng hiếm hoi được khen ngợi. Thế nhưng, ngay cả màn hoá thân nhân vật xuất sắc cũng không cứu nổi một thất bại lớn của điện ảnh Hàn những ngày cuối năm 2025.

Netizen Hàn bình luận:

- Đạo diễn đừng làm phim nữa, kiếm nghề khác mà làm đi.

- Cốt truyện 0 điểm, không có tí logic. Thảm kịch thì ít mà khóc lóc sướt mướt thì nhiều. Vậy từ đầu làm phim bi về tình mẹ con cho rồi.

- Diễn xuất ổn nhưng điều đó càng khiến phim này tệ hại hơn...

- Thường tui dễ khóc với mấy cảnh sướt mướt nhưng phim này khiến mặt tui trơ ra như tượng đá luôn.

- Họ định biến đứa bé thành bao cát trút giận sao?

Diễn xuất của Kim Da Mi và Pak Hae Soo không cứu nổi phim

Kim Byung Woo trước đó đã gặp bảo phẫn nộ với Toàn Trí Độc Giả, khiến fan nguyên tác nổi đoá về những thay đổi tồi tệ trong phim. Nhiều người còn bất ngờ hơn khi biết được The Great Flood đáng lý ra phải chiếu trước Toàn Trí Độc Giả, không hiểu nguồn đầu tư ở đâu ra. Như vậy The Great Flood đã khép lại một năm u buồn của điện ảnh Hàn, cho thấy tương lai không mấy tươi sáng nếu giới làm phim không chịu học hỏi và thay đổi.