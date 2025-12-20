Showbiz Việt không thiếu những gương mặt điển trai, nhưng để sở hữu một vẻ đẹp chuẩn mỹ nam theo kiểu khiến khán giả liên tưởng ngay đến loạt tài tử hàng đầu Hàn Quốc thì lại không nhiều. Giữa dàn visual ngày càng đa dạng của Vbiz, có những cái tên đẹp theo kiểu rất riêng. Và Huỳnh Anh chính là trường hợp hiếm hoi thường xuyên được cư dân mạng đem ra so sánh với những nam diễn viên đình đám của làng giải trí xứ củ sâm.

Ở Huỳnh Anh, khán giả ấn tượng về một chàng trai hài hòa, nhẹ nhàng nhưng không quá nam tính. Gương mặt sáng, sống mũi cao, đôi mắt hiền và nụ cười ấm áp giúp nam diễn viên duy trì được vẻ điển trai ổn định suốt nhiều năm. Ở những khoảnh khắc chụp cận hay cam thường, Huỳnh Anh toát lên khí chất thư sinh, lịch lãm, khiến nhiều người liên tưởng đến Lee Min Ho thời đỉnh cao với vẻ ngoài chuẩn nam thần quốc dân.

Trong khi đó, nét trẻ trung, gương mặt không tuổi và thần thái điềm đạm của anh lại khiến không ít khán giả cho rằng Huỳnh Anh mang hơi hướng Song Joong Ki, đặc biệt là ở đôi mắt cười và kiểu tóc dài ngày xưa. Thậm chí, ở một số góc nghiêng, đôi mắt và đường nét gương mặt của Huỳnh Anh còn được nhận xét là hao hao Kim Bum, mang chút lãng tử rất đặc trưng của mỹ nam Hàn.

Trên mạng xã hội, mỗi lần hình ảnh mới của Huỳnh Anh xuất hiện, cư dân mạng lại rôm rả bàn luận. Nhiều bình luận cho rằng nam diễn viên sở hữu “combo visual quốc tế”, vừa quen vừa lạ, dễ khiến người đối diện liên tưởng đến loạt sao Hàn đình đám. Không ít ý kiến nhận xét: nếu đặt Huỳnh Anh trong một bộ phim tình cảm mang phong cách Hàn Quốc, anh hoàn toàn không bị lép vế về mặt ngoại hình. Với lợi thế visual cùng độ nhận diện ngày càng rõ ràng, Huỳnh Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt mỹ nam nổi bật của Vbiz, đủ sức chinh phục khán giả cả bằng nhan sắc lẫn năng lực trên màn ảnh.

Huỳnh Anh (tên đầy đủ Lê Huỳnh Anh, sinh năm 1992) là một trong những gương mặt nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ở mảng phim truyền hình. Bắt đầu được chú ý từ khi còn rất trẻ, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt dự án như Bộ Tứ 10A8, Cầu Vồng Tình Yêu, Bi, Đừng Sợ!, Cả Một Đời Ân Oán, Chạy Trốn Thanh Xuân, Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh... Nhờ sở hữu ngoại hình sáng cùng gương mặt thư sinh, Huỳnh Anh từng là “hotboy màn ảnh” được săn đón, liên tục xuất hiện trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng và tạo được độ nhận diện ổn định với khán giả truyền hình.

Bước sang năm 2025, Huỳnh Anh tiếp tục góp mặt trong dự án Cách Em 1 Milimet, cho thấy sự bền bỉ và nghiêm túc với con đường diễn xuất sau nhiều năm hoạt động. Dù không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đầu sự nghiệp, nam diễn viên vẫn duy trì nhịp độ làm nghề ổn định, ưu tiên chất lượng vai diễn thay vì số lượng. Với nền tảng ngoại hình nổi bật cùng kinh nghiệm diễn xuất tích lũy qua nhiều dòng phim, Huỳnh Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vị trí riêng trong dàn nam diễn viên truyền hình Việt, đặc biệt ở những vai diễn trưởng thành, có chiều sâu hơn trong thời gian tới.