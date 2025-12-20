Giữa dòng chảy dồn dập của loạt phim cổ trang đang ghi hình trên màn ảnh Hoa ngữ, Ngọc Minh Trà Cốt nổi lên như một điểm sáng khó làm ngơ. Không chỉ bởi đây là dự án mới do Vu Chính đứng sau chỉ đạo sản xuất - cái tên luôn gắn liền với tranh luận và độ phủ sóng truyền thông, mà còn bởi sự xuất hiện của Cổ Lực Na Trát, mỹ nhân Tân Cương sở hữu nhan sắc được ví như bước ra từ thần thoại.

Dù phim mới khởi quay chưa lâu, Ngọc Minh Trà Cốt đã liên tục chiếm sóng mạng xã hội nhờ loạt ảnh hậu trường bị rò rỉ của Cổ Lực Na Trát. Mỗi khung hình là một lần netizen phải “nín thở”: gương mặt sắc sảo nhưng không lạnh, đường nét đậm chất dị vực kết hợp với tạo hình cổ trang tinh xảo khiến cô đẹp đến mức như không thuộc về hiện thực. Ánh mắt, thần thái, từng góc nghiêng đều mang cảm giác thần thánh, tựa như chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa là có thể xuyên không về một thời đại khác.

Ở Ngọc Minh Trà Cốt, Cổ Lực Na Trát có nhiều tạo hình được chăm chút kỹ lưỡng, từ trang phục đến kiểu tóc đều nhằm tôn lên nhan sắc vốn đã thuộc hàng “đỉnh lưu visual” của cô. Không cần tạo hình cầu kỳ quá mức, chính khí chất thanh lãnh, cao quý tự nhiên đã giúp nữ diễn viên nổi bật giữa khung cảnh cổ trang đầy mỹ nhân. Với nhiều khán giả, chỉ riêng nhan sắc của Cổ Lực Na Trát cũng đã đủ lý do để chờ đợi bộ phim này lên sóng.

Về nội dung, Ngọc Minh Trà Cốt ngay từ khi hé lộ những thông tin đầu tiên đã gây tò mò khi được ví như “Diên Hi Công Lược phiên bản nam”. Phim lấy bối cảnh tranh đấu nơi thế gia vọng tộc, xoay quanh hai nhân vật chính Lục Giang Lai (do Hầu Minh Hạo thủ vai) và Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát).

Lục Giang Lai là một vị quan trẻ tuổi, tài năng xuất chúng nhưng lại rơi vào nghịch cảnh chỉ vì bị cuốn vào một vụ án lớn. Từ địa vị tiền đồ rộng mở, anh bị đẩy xuống đáy xã hội trong chớp mắt. Giữa lúc nguy nan, Lục Giang Lai may mắn được Vinh Thiện Bảo, tiểu thư Vinh gia, ra tay cứu giúp. Thế nhưng trớ trêu thay, chính sự việc ấy lại khiến anh từ ân nhân trở thành kẻ hầu trong phủ Vinh gia – thân phận thấp kém, bị khinh thường và giám sát từng bước.

Sóng gió thực sự bắt đầu khi Vinh gia tổ chức kén rể, kéo theo một cơn địa chấn ngầm trong giới đại tộc Giang Nam. Các thế lực tranh đoạt, mưu tính lẫn nhau, biến cuộc kén chọn tưởng chừng danh chính ngôn thuận thành một bàn cờ quyền lực khốc liệt. Lục Giang Lai bị Vinh Thiện Bảo kéo vào vòng xoáy ấy, nhưng anh không phải kiểu người cam chịu số phận. Dưới vẻ ngoài trầm lặng là ý chí phản kháng và tham vọng tự định đoạt vận mệnh của chính mình.

Từ chỗ đối đầu, nghi kỵ, Lục Giang Lai và Vinh Thiện Bảo dần bị cuốn vào nhau. Giữa những âm mưu chồng chéo, hiểm nguy cận kề, hai con người thông minh và kiêu hãnh ấy từng bước nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, họ cùng nhau bóc tách những bí mật bị chôn giấu, phá tan lớp sương mù quyền lực và viết nên một câu chuyện tình yêu vừa kịch tính vừa lãng mạn.

Với sự kết hợp giữa nhan sắc “thần thánh” của Cổ Lực Na Trát, dàn diễn viên trẻ có thực lực cùng bàn tay quen thuộc của Vu Chính, Ngọc Minh Trà Cốt được kỳ vọng sẽ không chỉ là một bữa tiệc thị giác mà còn là tác phẩm đủ sức tạo sóng khi lên sóng. Và nếu chỉ xét riêng visual của nữ chính, có lẽ cũng chẳng ngoa khi nói rằng: đến thần nữ trên trời, gặp mỹ nhân này, cũng phải nhường ba phần.