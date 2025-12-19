Điểm danh 5 phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất năm 2025

Một bộ phim có thể có sai sót, nhưng điều quyết định là thái độ tiếp thu và sự nghiêm túc của ekip sản xuất. Khi tinh thần cầu thị không còn, thất vọng là điều khó tránh khỏi.

Phó sơn hải: Phim cổ trang "xuyên không" vì lỗi hậu trường

Sau thành công với nhiều phim cổ trang, Thành Nghị tiếp tục đảm nhiệm vai chính trong Phó sơn hải. Bộ phim được quảng bá là hành trình phiêu lưu kỳ ảo, bối cảnh núi non hùng vĩ... Nhưng khi phim lên sóng, khán giả lại nhớ đến tác phẩm này nhiều hơn vì lỗi sai.

Thành Nghị cầm kịch bản trong cảnh quay phát sóng chính thức. (Ảnh: Weibo)

Ở một tập phim, nam chính đứng giữa khung cảnh cổ trang rất nghiêm túc. Thế nhưng khi máy quay lia xuống, người xem khi phát hiện Thành Nghị đang đi một loại dép hiện đại không hề liên quan đến bối cảnh phim. Chưa hết, ở cảnh khác, nam chính còn cầm trên tay kịch bản với các dòng bút dạ quang đánh dấu rõ ràng. Bên cạnh đó, hình ảnh nam hiệp của Thành Nghị cũng không được đánh giá cao khi anh sơn móng tay, mặc trang phục màu hồng trong nhiều cảnh phim.

Thành Nghị có nhiều phân cảnh có tạo hình nữ tính. (Ảnh: Weibo)

Dù phía sản xuất nhanh chóng chỉnh sửa, nhưng phản ứng của khán giả đã bùng nổ. Nhiều ý kiến cho rằng phim làm ẩu, phông xanh lộ rõ, trái ngược hoàn toàn với những gì đã quảng bá trước đó. Điều khiến tranh cãi càng lớn là cách phản hồi của Thành Nghị. Thay vì xin lỗi khán giả, anh giải thích lấp liếm và còn tỏ ý trách móc khán giả.

Dữ tấn Trường An: Nữ chính thiếu khí chất của tướng lĩnh

Bộ phim được giới thiệu là câu chuyện về một nữ tướng vừa lo việc nước, vừa có đời sống tình cảm riêng. Ý tưởng không tệ, nhưng cách thể hiện lại gây nhiều tranh cãi.

Tống Dật trong tạo hình nữ tướng. (Ảnh Weibo)

Tạo hình của nữ diễn viên chính Tống Dật không phù hợp. Gương mặt quá hiền, phong thái nhẹ nhàng của cô khiến nhân vật nữ tướng Lê Sương thiếu uy nghiêm. Đặt cô vào bối cảnh chiến trường với những cảnh bắn cung tên, giao chiến càng lộ điểm yếu của nữ diễn viên. Phần hành động cũng là điểm trừ lớn. Nhân vật chạy trên chiến trường nhưng dáng đi giống trình diễn thời trang, đánh cận chiến thiếu lực, cưỡi ngựa và vung kiếm rất yếu. Những cảnh lẽ ra phải căng thẳng lại trở nên gượng gạo và thiếu thuyết phục.

Câu ô liu màu trắng: Chủ đề gỡ bom nhưng nhịp phim... quá chậm

Chuyển thể từ tiểu thuyết về chuyên gia gỡ bom và phóng viên chiến trường, Cây ô liu màu trắng đáng lẽ phải là phim căng thẳng, hồi hộp. Nhưng thực tế, phim lại bị chê là chậm và lê thê.

Cặp đôi phim "Cây ô liu màu trắng" hẹn hò ngoài đời thật. (Ảnh: Weibo)

Bộ phim ban đầu có nhiều lợi thế là câu chuyện hấp dẫn và cặp đôi Trần Triết Viễn, Lương Khiết có diễn xuất tốt và từng đạt nhiều thành tích tốt. Hơn thế họ còn âm thầm hẹn hò nhiều năm qua. Khi nhận lời đóng phim Cây ô liu màu trắng, Trần Triết Viễn đã chủ động đề nghị đoàn phim để Lương Khiết đảm nhiệm vai nữ chính. Tương tác của cả hai trong phim cũng tốt. Tuy nhiên tác phẩm lại không thành công.

Mỗi tập phim có rất ít nội dung, nhưng bị kéo dài bằng hàng loạt cảnh quay chậm, ánh nhìn kéo dài và những khoảnh khắc mơ mộng không cần thiết. Khi nhân vật nữ chính giẫm phải mìn - tình huống cực kỳ nguy hiểm - thì máy quay lại tập trung vào ánh mắt lãng mạn giữa hai nhân vật thay vì tạo cảm giác nghẹt thở. Việc nữ chính thoát hiểm quá dễ dàng càng khiến phim mất tính thực tế. Trang phục, đạo cụ và kỹ xảo cũng bị chê là rẻ tiền, làm giảm chất lượng tổng thể.

Phượng hoàng đài thượng: Bi kịch nhưng không chạm được cảm xúc

Đi theo motif bi kịch cung đình quen thuộc, tuy nhiên phim diễn biến cảm xúc quá nhanh khiến khán giả chưa kịp cảm đã phải… sang đoạn mới.

Phượng hoàng đài thượng được chăm chút nhưng thiếu bứt phá. (Ảnh: Weibo)

Nhân vật yêu - hận - đau khổ một cách chóng vánh, thiếu sự xây dựng. Nữ chính gần như lúc nào cũng khóc, khiến người xem dần mệt mỏi. Việc thay đổi nhiều chi tiết so với nguyên tác cũng khiến tác giả gốc không hài lòng, làm dấy lên thêm tranh cãi trong cộng đồng người xem. Tạo hình và cách diễn của Nhậm Gia Luân vai Tiêu Hoán, Bành Tiểu Nhiễm vai Lăng Thương Thương chưa thoát khỏi hình ảnh của những bộ phim họ đã thành công trước đây là Châu Sinh như cố, Đông cung.

Suỵt ! Nhà vua đang ngủ đông: Phim tình cảm ngọt ngào gượng ép

Trước khi chiếu, Suỵt! Nhà vua đang ngủ đông được kỳ vọng lớn nhờ dàn diễn viên trẻ và lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Nhưng khi phim lên sóng, kết quả trái ngược.

Bối cảnh, trang phục của phim được khen ngợi, trái ngược với nội dung và diễn xuất. (Ảnh: Weibo)

Nhân vật nữ chính thông minh trong nguyên tác bị biến thành người phụ thuộc, thiếu chủ động. Diễn xuất của Ngu Thư Hân bị nhận xét là một màu, giọng nói cố tình dễ thương, biểu cảm phùng má, trợn mắt nhưng lại gây khó chịu với nhiều người xem. Các nhân vật phụ mờ nhạt, chỉ xuất hiện để làm nền cho cặp chính. Phim cố nhồi nhét nhiều cảnh ngọt ngào, nhưng kịch bản thiếu logic khiến câu chuyện trở nên gượng gạo và thiếu sức thuyết phục.