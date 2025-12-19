Kể từ khi chính thức công chiếu, Avatar: Lửa Và Tro Tàn đã trở thành cơn sốt toàn cầu, hứa hẹn tiếp tục là phần phim "2 tỷ đô" tiếp theo của James Cameron. Dự án khiến khán giả thích thú khi giới thiệu nữ phản diện mới tên Varang của Tộc Tro, do Oona Chaplin thể hiện. Gần đây, video hậu trường cô hóa thân thành Varang đang khiến mạng xã hội "sục sôi".

Trong đoạn video gây sốt TikTok, Oona Chaplin - nữ diễn viên thể hiện nhân vật Varang đã thực hiện những chuyển động mô phỏng do chính cô sáng tạo. Từ điệu múa uyển chuyển cùng vũ khí đến cách dẫn đầu Tộc Tro, sao nữ đều khiến cộng đồng mạng nổi da gà vì quyền lực, bay bổng như đang "lên đồng", hoàn toàn khác biệt vớ Neytiri của Zoe Saldana.

Những trích đoạn hậu trường của Oona Chaplin trong Avatar 3 gây sốt

Chỉ với một đoạn video, Oona Chaplin đã thu về hơn 11 triệu lượt xem, đó là chưa tính các đoạn clip tương tự khác của fan. Nhờ sự sáng tạo trong cử chỉ, hành vi của mình, Chaplin giúp ác nữ Avatar 3 bùng nổ, trở thành chi tiết đáng chú ý trước khi phim ra mắt toàn cầu.

Đoạn video của Oona Chaplin thu về hơn 11 triệu lượt xem

Trở lại thời điểm ghi hình, đạo diễn James Cameron đã chọn Oona Chaplin thay vì 3 sao nữ đình đám khác mà ông tạm giấu tên. Trong một phỏng vấn, Cameron chia sẻ ông đã bị mê hoặc bởi Chaplin trong Game of Thrones, khi cô thể hiện ấn tượng "khía cạnh nhục dục gợi cảm và cả cơn gào thét dữ dội". Những khía cạnh này hoàn toàn phù hợp với hình tượng Varang của tộc Mangkwan.

Sinh năm 1986, Oona Chaplin đến từ gia tộc có truyền thống nghệ thuật ba đời, quyền lực và lâu đời hiếm ai sánh bằng. Ông của cô chính là vua hài huyền thoại Charlie Chaplin, mẹ cô là diễn viên còn cha cô là đạo diễn hình ảnh có thâm niên trong nghề. Đây cũng là lý do mà cô nàng dành tuổi thơ của mình chu du nhiều nước như Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ... Ngay từ nhỏ, cô cũng đã thành thạo nhiều kỹ thuật múa như ba lê, flaminco và salsa, từ đó tạo nên thế mạnh để cô thể hiện Varang.

Oona Chaplin bắt đầu diễn xuất từ năm 2008, nhưng phải 4 năm sau thì cô mới tìm thấy hào quang cho mình. Tham gia Game of Thrones, Chaplin vào vai Talisa Maegyr, mỹ nhân có mối quan hệ tình ái với Robb Stark và bỏ mạng trong sự kiện Đám cưới đỏ cực sốc. Nhan sắc của Chaplin khi đó được nhiều người bàn tán, gây tiếc nuối khi "lãnh cơm hộp" quá sớm. Từ vai diễn này, cô tiếp tục hoạt động năng nổ ở truyền hình lẫn điện ảnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn bật lên. Cho đến khi được James Cameron ngỏ lời mời, Chaplin mới công nhận rằng cơ hội mình chờ đợi đã đến, tạo nên hình tượng nữ phản diện nổi bật trong Avatar: Lửa Và Tro Tàn.

Avatar: Lửa Và Tro Tàn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.