Takuya Kimura từng được xem là biểu tượng nhan sắc của showbiz Nhật Bản, là “crush quốc dân” của hàng triệu cô gái châu Á trong thập niên 1990. Thời kỳ đỉnh cao, anh sở hữu gương mặt thanh tú, cuốn hút, mang nét đẹp như bước ra từ những nhân vật huyền thoại trong manga. Tuy nhiên, theo thời gian, hình ảnh ấy đã có nhiều đổi khác.

Ở tuổi 47, Kimura không còn giữ được vẻ lãng tử, quyến rũ từng làm say đắm công chúng. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, dấu vết của tuổi tác dần hiện rõ trên gương mặt anh: những nếp nhăn xuất hiện, làn da kém săn chắc, và khí chất lạnh lùng, phong trần năm nào cũng phai nhạt, nhường chỗ cho một diện mạo trầm lắng, già dặn hơn.

Làn da của nam thần một thời ngăm đen, gần như ngả sang sắc tố cam. Mái tóc thì nhuộm vàng bạch kim - điều này càng khiến cho tổng thể nhan sắc bị dìm đi đáng kể. Nhìn vào Kimura bây giờ, người hâm mộ khó có thể nhận ra mỹ nam từng được cho là nguyên mẫu của chàng phù thủy Howl trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Lâu Đài Di Động Của Howl. Dẫu biết thời gian không bỏ qua cho một ai nhưng netizen vẫn bày tỏ sự tiếc nuối đến một tượng đài nhan sắc.

Kimura Takuya sinh năm 1972 tại Tokyo, Nhật Bản. Năm 15 tuổi, anh tham gia tuyển chọn vào một công ty giải trí và chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ của nhóm nhạc thần tượng SMAP – một trong những boygroup huyền thoại và thành công nhất lịch sử âm nhạc Nhật Bản. Chỉ một năm sau khi ghi dấu ấn ở lĩnh vực ca hát, Kimura tiếp tục lấn sân sang điện ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của màn ảnh.

Sở hữu ngoại hình cuốn hút đến mức được ví von là “nhan sắc được thượng đế vuốt ve”, Kimura nhiều năm liền góp mặt trong danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất Nhật Bản và châu Á. Sức hút của anh không chỉ giới hạn trong nước mà còn lan rộng ra các thị trường lớn như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Hong Kong (Trung Quốc), nơi Kimura sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Thời điểm đó, Kimura đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt danh xưng mỹ miều như “người cứu nền kinh tế Nhật Bản” hay “idol toàn năng”. Những bộ phim do Kimura đảm nhận vai chính liên tục phá kỷ lục rating, trở thành tác phẩm được công chúng mong đợi và theo dõi sát sao mỗi khi lên sóng.

Trong suốt sự nghiệp, Kimura Takuya đã tham gia hơn một trăm dự án phim ảnh và luôn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả. Khi anh tuyên bố kết hôn với nữ ca sĩ Shizuka Kudo, không ít fan nữ đã bày tỏ sự tiếc nuối và hụt hẫng. Dù vậy, sau khi lập gia đình, Kimura vẫn giữ được sức hút bền bỉ, thậm chí còn được nhận xét là ngày càng phong độ và nam tính hơn.

Đáng chú ý, dù không trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo diễn xuất chính quy nào và chủ yếu diễn bằng bản năng, Kimura vẫn được đánh giá là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Nhật Bản. Ngay cả đạo diễn danh tiếng Vương Gia Vệ cũng từng dành lời khen ngợi, khẳng định Kimura là một tài năng hiếm có, gần như độc nhất vô nhị của làng giải trí.