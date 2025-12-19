Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tung ra, Can This Love Be Translated? đã nhanh chóng trở thành một trong những dự án truyền hình được mong chờ nhất. Không chỉ bởi câu chuyện tình yêu mang màu sắc lãng mạn - nghề nghiệp độc đáo, mà còn bởi màn kết hợp lần đầu giữa Kim Seon Ho và Go Youn Jung - hai gương mặt sở hữu sức hút đặc biệt của màn ảnh Hàn.

Trailer phim Can This Love Be Translated. Nguồn: Nhà tôi 3 đời xem phim Hàn 3.0

Bộ phim xoay quanh Joo Ho Jin, một phiên dịch viên đa ngôn ngữ thành thạo tiếng Anh, Nhật và Ý, do Kim Seon Ho đảm nhận. Anh là kiểu người điềm tĩnh, lý trí, quen đứng sau ánh đèn sân khấu để chuyển tải lời nói của người khác một cách chính xác tuyệt đối. Trái ngược hoàn toàn là Cha Mu Hee, siêu sao hàng đầu do Go Youn Jung thủ vai - người chỉ sau một đêm đã vươn lên thành ngôi sao toàn cầu, sống trong thế giới hào nhoáng nhưng đầy cô đơn.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ công việc: Ho Jin là người phiên dịch cho Mu Hee trong những buổi phỏng vấn, sự kiện quốc tế. Poster phim khắc họa rõ nét điều đó: Ho Jin đứng bên cạnh, chăm chú truyền đạt từng câu chữ, trong khi Mu Hee đối diện truyền thông với ánh mắt vừa tự tin vừa dè chừng. Khoảng cách vật lý rất gần, nhưng cảm xúc giữa hai con người ấy lại xa lạ và khó nắm bắt. Khẩu hiệu của phim - “Ngôn ngữ khó nhất là của em” - cũng từ đó mà gợi mở: lời nói có thể dịch, nhưng cảm xúc thì không dễ hiểu.

Teaser phim hé lộ hàng loạt tình huống vừa lãng mạn vừa tréo ngoe. Tính cách thất thường, khó đoán của Mu Hee liên tục đặt Ho Jin vào thế bị động. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hiro - một nam diễn viên quốc tế đang hợp tác cùng Mu Hee khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật chính thêm phần phức tạp. Câu thoại của Ho Jin: “Tôi không nghĩ mình hiểu người đó đang nói gì” vang lên như một ẩn dụ cho chính cảm xúc của anh trước người con gái mình đang dần rung động. Không chỉ xoay quanh cảm xúc, phim còn gây chú ý với những khung hình quay tại Ý, Canada và Nhật Bản, mang đến một bữa tiệc thị giác đậm chất điện ảnh.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, sức hút lớn nhất của Can This Love Be Translated? đến từ hai gương mặt chính.

Kim Seon Ho được mệnh danh là “trai ngoan quốc dân” nhờ hình tượng hiền lành, ấm áp, đặc biệt sau thành công vang dội của Hometown Cha-Cha-Cha. Anh sở hữu lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm. Dù từng vướng vào scandal đời tư gây chấn động, sự việc sau đó đã được làm rõ với nhiều thông tin có lợi cho anh, thậm chí Dispatch cũng lên tiếng bảo vệ. Sau biến cố, Kim Seon Ho chọn cách im lặng, trở lại bằng thực lực và những dự án được chọn lọc kỹ càng, và Can This Love Be Translated? được hy vọng là bước đi cho thấy sự tái xuất đầy thuyết phục của nam diễn viên.

Trong khi đó, Go Youn Jung được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là “mỹ nhân dao kéo hoàn hảo nhất Hàn Quốc”. Cô sở hữu gương mặt có tỷ lệ kim cương hiếm thấy: trán cao, sống mũi thẳng, cằm gọn, đường nét sắc sảo nhưng không hề cứng. Nhan sắc của Go Youn Jung vừa hiện đại vừa điện ảnh, dễ dàng tạo ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sự gặp gỡ giữa một Kim Seon Ho trầm lắng, từng trải và một Go Youn Jung rực rỡ, sắc sảo hứa hẹn tạo nên phản ứng hóa học thú vị. Can This Love Be Translated? không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa phiên dịch viên và siêu sao, mà còn là hành trình hai con người học cách lắng nghe, thấu hiểu và “dịch” cảm xúc của nhau. Và có lẽ, chính điều đó mới là thứ ngôn ngữ khó nhất mà bộ phim muốn kể.