Tối 6/12, màn tương tác tại sự kiện Đêm Hội Gào Thét iQIYI của Vương An Vũ và Chương Nhược Nam đã trở thành tâm điểm mạng xã hội. Ngay khi khoảnh khắc cả hai ngồi cạnh nhau được lan truyền, cư dân mạng lập tức bùng nổ, ví von cặp đôi này như “visual phim thần tượng bước ra đời thực” đủ sức để người hâm mộ viết cả một bộ tiểu thuyết lãng mạn. Chỉ cần ngồi cạnh nhau tại sự kiện, Chương Nhược Nam và Vương An Vũ đã tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, khiến khán giả “không thở nổi” và mong chờ tột độ vào dự án phim chung sắp tới của họ.

Vương An Vũ lịch lãm trong bộ suit đen, nghiêng người lắng nghe bạn diễn với lúm đồng tiền sâu hoắm. Trong khi đó, Chương Nhược Nam đáng yêu hết nấc với chiếc váy đen cùng nụ cười mắt trăng khuyết. Ánh mắt ngọt ngào, trao qua đổi lại của hai người đã khiến khán giả được một bữa “ăn cẩu lương no nê”.

Không chỉ người hâm mộ, nhiều trang truyền thông cũng đồng loạt tag đạo diễn và nhà sản xuất với đề nghị: "Gửi gấp kịch bản". Visual, khí chất và "vibe" lãng mạn quá hợp nhau khiến cả hai được nhận định là "cặp đôi có cảm giác CP hiếm có" của làng giải trí Hoa ngữ hiện tại. Sự mong chờ này càng tăng gấp bội khi cả hai sắp đóng chung trong dự án mới mang tên Bên Em Mấy Giờ Rồi.

Bộ phim Bên Em Mấy Giờ Rồi được chuyển thể từ tiểu thuyết Muốn Giấu Em Và Thời Gian Đi của Bắc Khuynh đang được kỳ vọng sẽ là phiên bản chữa lành của dòng phim tình đầu thanh xuân. Dự án do Hoa Sách và iQIYI đồng sản xuất, dưới bàn tay của đạo diễn Khuất Hữu Ninh, người đứng sau siêu hit Khó Dỗ Dành. Phim kể về chuyện tình công sở giữa thợ sửa đồng hồ (Vương An Vũ) và nữ nhà sản xuất (Chương Nhược Nam), pha trộn yếu tố kỹ nghệ chế tác đồng hồ một mảng thuộc di sản phi vật thể. Phim dự kiến khởi quay tháng 1/2026 tại Thượng Hải và phát sóng độc quyền trên iQIYI.

Ban đầu, nam chính là Phạm Thừa Thừa nhưng do lịch trình bận rộn nên đã rút lui. Vương An Vũ trở thành người thay thế đánh dấu lần thứ hai anh nhận vai diễn mà Phạm Thừa Thừa bỏ lỡ. Tuy nhiên, tranh cãi nội bộ fan nổ ra xoay quanh thứ tự tên trên poster dù cả hai nghệ sĩ đã xác nhận đồng hành. Người hâm mộ chỉ ra sự chênh lệch lớn về thành tích: Chương Nhược Nam (nữ chính với tổng phòng vé vượt 1,8 tỷ NDT, được xem là tiểu hoa 95 dẫn đầu mảng điện ảnh) so với Vương An Vũ (phòng vé 84,99 triệu NDT, chưa có tác phẩm truyền hình bùng nổ).

Dù vậy, giới chuyên môn nhận định việc “đồng hàng” là lựa chọn để cân bằng tài nguyên, độ nóng và lưu lượng, phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Phía sản xuất cũng cam kết khai thác mạnh vào chủ đề chữa lành của thời gian, không khí công sở hiện đại và thẩm mỹ lãng mạn cổ điển.

Sức hút của Chương Nhược Nam không chỉ dừng lại ở điện ảnh mà còn rực rỡ trên màn ảnh nhỏ với Khó Dỗ Dành phim tình cảm hiện đại hot nhất 2025. Trong khi đó, Vương An Vũ có lợi thế về visual, "vibe" phim ngôn tình hiện đại và độ phủ sóng mạnh từ show truyền hình.

Dù những tranh cãi vẫn còn, nhưng chỉ với màn xuất hiện cạnh nhau tại Đêm Hội Gào Thét, Vương An Vũ và Chương Nhược Nam đã đủ sức “mở khóa” mức độ mong chờ cực cao của khán giả dành cho Bên Em Lúc Mấy Giờ. Đúng là có những cặp đôi, chưa cần lên phim đã khiến dân tình muốn viết hẳn một bộ tiểu thuyết vì visual quá hợp.