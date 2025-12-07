Sự xuất hiện của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng tại Đêm Hội Gào Thét 2025 của iQIYI đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Với chiều cao nổi bật 1m92, khoác trench coat và đeo kính đen, Lưu Vũ Ninh đi bên cạnh Lý Nhất Đồng trong chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, tạo nên hình ảnh đối lập đầy cuốn hút.

Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng trên thảm đỏ Đêm Hội Gào Thét

Cặp đôi với chênh lệch chiều cao 27cm cùng khí chất đối nghịch - một bên lạnh lùng, một bên dịu dàng, được người hâm mộ ví như là “hậu mãi mạnh nhất của Thư Quyển Nhất Mộng”. Màn tái hợp ngoài đời thực này đã thổi bùng cơn sốt "Đại ca xã hội đen và cô vợ nhỏ" trên các nền tảng mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng vô cùng tò mò về bí quyết nào đã giúp hai diễn viên kéo dài sức hấp dẫn và sự ăn ý của nhân vật từ màn ảnh ra đến đời thực, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ chưa từng có.

Lưu Vũ Ninh chọn suit tím đậm kết hợp kính đen và găng da, toát lên phong thái “đại ca xã hội đen”, trong khi Lý Nhất Đồng diện đầm vàng ánh kim ôm sát, dáng người nhỏ nhắn 1m65 như được bao trọn trong khí thế của bạn diễn. Những chi tiết tương tác, từ lúc anh cúi xuống lắng nghe khiến vành tai đỏ ửng, đến khoảnh khắc cô ngẩng lên cười mắt cong đều tạo nên hiệu ứng “đại tẩu chỉ cần đẹp, đại ca lo giữ nhịp” đúng chuẩn phim bước ra đời thực.

Fan gọi đây là ngoại truyện Nam Hành, Tống Tiểu Ngư bởi tạo hình kính đen của Lưu Vũ Ninh gợi lại hình ảnh vị hoàng tử thâm trầm Nam Hành trong phim, còn Lý Nhất Đồng thì như tái hiện hành trình lột xác của nhân vật từ cô gái xuyên không hạng mười tám thành nữ thần thảm đỏ. Các động tác tương tác gợi nhớ loạt cảnh kinh điển trong phim như lời tỏ tình trên mái nhà hay cùng ôm nhau đánh trống, đặc biệt chiếc trâm cài áo có thiết kế vòng Mobius cũng được fan soi ra trùng khớp ẩn dụ vòng lặp thời gian ở tập 37.

Sự hấp dẫn của cặp đôi bắt đầu từ chính bộ phim: những cảnh cưỡng hôn “cứu mạng”, cái ôm trọn khi đánh trống hay màn chuyển đổi cảm xúc của Lưu Vũ Ninh giữa hai tính cách đối lập đều tạo nên sức hút mạnh. Lý Nhất Đồng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ những ứng biến tự nhiên, điển hình là việc cô khéo léo lồng ghép phương ngữ Đông Bắc vào câu thoại, giúp tác phẩm vốn mang màu sắc cường điệu trở nên gần gũi và đời thường hơn với khán giả.

Từ những lần tương tác ngẫu hứng trong các buổi livestream cho đến khoảnh khắc tình cờ chạm mặt trên thảm đỏ, cả hai diễn viên liên tục tạo ra một phản ứng hóa học không cần kịch bản. Chính sự ăn ý này đã giúp họ trở thành "Cặp đôi màn ảnh" được bàn tán nhiều nhất thời điểm đầu năm.

Khán giả dễ dàng cảm nhận được sự chân thật trong từng cử chỉ. Khoảnh khắc Lý Nhất Đồng bất ngờ rơi nước mắt và Lưu Vũ Ninh lúng túng an ủi, lau nước mắt đã trở thành một điểm nhấn cảm xúc khó quên. Ngoài đời, những hành động tinh tế như việc anh chỉnh micro hay nâng váy cho cô tiếp tục gợi nhớ mạch cảm xúc trong phim, tạo ra sự liền mạch giữa hình tượng nhân vật và diễn viên.

Sự bùng nổ của cặp đôi này không chỉ dựa vào thành công của tác phẩm, mà còn đáp ứng được nhu cầu của khán giả: mong muốn chứng kiến một đôi nghệ sĩ mang lại cảm xúc chân thật và sự ăn ý tự nhiên nhất trong các tương tác công khai.

Phản ứng của cư dân mạng: - Mấy ông bà này đi với nhau cưng thật sự, vừa có chems vừa đáng yêu. Chứ thử nay Lý Nhất Đồng đi cùng đoàn Thiên Địa Kiếm Tâm xem, fan nhà nam chắc sẽ chửi cô Đồng. - Chuẩn vibe “Lão đại dắt tiểu kiều thê” nhí nhảnh ra mắt dàn em út rồi. - Lưu Vũ Ninh vibe lão đại rõ nét, còn Lý Nhất Đồng thì trẻ trung, dễ thương. - Hai người này đẹp đôi thật sự. Tôi xem cả Khom Lưng lẫn Thư Quyển Nhất Mộng, nhưng chemistry bên Thư Quyển Nhất Mộng thì tôi mê hơn, cháy tràn viền. - Vừa xem thấy 2 người trên xiaohongshu xong, nay đẹp trai xinh gái quá - Lưu Vũ Ninh x Lý Nhất Đồng, vibe tổng tài tập đoàn A cùng tiểu thư tập đoàn B họp báo tuyên bố liên hôn như xé sách bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.



