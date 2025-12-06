1. Trần Triết Viễn - Lương Khiết

Cây Ô Liu Màu Trắng là bản tình ca thanh xuân đầy rung động, chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Cửu Nguyệt Hi, kể về mối duyên lãng mạn, sâu sắc giữa nữ phóng viên dũng cảm Tống Nhiễm (Lương Khiết) và chàng kỹ sư, tình nguyện viên ấm áp Lý Toản (Trần Triết Viễn).

Chuyện tình của họ bắt đầu tại Đông Quốc đầy biến động. Giữa làn khói lửa, Tống Nhiễm đã gặp được ánh sáng của đời mình: Lý Toản. Anh không chỉ là người hùng cứu cô thoát khỏi hiểm nguy mà còn là tri kỷ đồng điệu trong lý tưởng. Tình yêu nảy nở thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ như những chồi non. Mặc dù định mệnh thử thách họ bằng sự chia cắt và những tổn thương sâu sắc, khiến cả hai phải mang theo nỗi đau riêng trở về quê hương và mất liên lạc, nhưng trái tim họ chưa bao giờ ngừng hướng về nhau.

Sau tất cả, định mệnh ngọt ngào đã đưa Lý Toản và Tống Nhiễm gặp lại. Họ cùng nhau dịu dàng hàn gắn những vết thương quá khứ, dành cho nhau sự chữa lành chân thành nhất. Chính tình yêu trưởng thành, kiên định đã giúp họ cùng gieo trồng cây ô liu trắng – biểu tượng thuần khiết cho hy vọng, sự bình yên và một tình yêu vĩnh cửu sau bao sóng gió.

2. Trương Lăng Hách - Từ Nhược Hàm

Giữa vô vàn lựa chọn phim tình cảm, Yêu Em (Love Me) nhẹ nhàng nổi lên như một lời thủ thỉ ngọt ngào dành cho khán giả, được ví von là bản tình ca "chữa lành mùa Xuân". Bộ phim mang đến nội dung dịu dàng, cảnh sắc thơ mộng và nhịp điệu chậm rãi, tinh tế như một bài thơ tình lãng mạn.

Với ngoại hình sáng bừng và phong thái ấm áp, chàng bác sĩ Đông y Hà Tô Diệp (Trương Lăng Hách) hiện lên vừa vững vàng, đáng tin cậy trong chiếc áo blouse, lại vừa trẻ trung, tràn đầy sức sống khi lướt ván, trở thành hình mẫu "soái ca chữa lành" hoàn hảo. Anh cùng cô quản lý khách sạn Thẩm Tích Phàm đã dệt nên một mối tình đẹp đẽ, nơi họ trao cho nhau sự đồng điệu và xoa dịu sâu sắc.

Dù cảm hứng ban đầu được lấy từ một câu chuyện buồn, nhưng tình yêu của Hà Tô Diệp và Thẩm Tích Phàm trong Yêu Em lại là minh chứng ngọt ngào nhất cho sức mạnh của sự chữa lành và hạnh phúc giản dị, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu khiến trái tim người xem thổn thức.

3. Trương Dư Hi - Tất Văn Quân

Bộ phim ngôn tình Đôi Mắt Trìu Mến mang đến một câu chuyện tình yêu dịu dàng, thu hút khán giả bằng sự lãng mạn tinh tế. Chán nản với cuộc sống thành phố xô bồ, cô gái xinh đẹp Diệp Mông quyết định trở về quê hương tìm kiếm sự bình yên và tại đây, cô gặp gỡ chàng trai lạnh lùng, cao ngạo Lý Cận Dữ. Sự xa cách ban đầu dần tan biến khi Diệp Mông đồng cảm và muốn xoa dịu những nỗi niềm ẩn sâu trong lòng Cận Dữ. Từ hai người xa lạ, họ dần trở nên gắn bó không rời, cùng nhau vun đắp tình cảm ngọt ngào, êm đềm giữa những khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.

Rất nhiều khoảnh khắc trong phim được khán giả khen ngợi là "tuyệt đối điện ảnh" bởi vẻ đẹp đơn sơ, lãng mạn. Đỉnh điểm là cảnh đám cưới cuối phim, nơi tình yêu của họ đơm hoa kết trái, khiến khán giả thêm một lần nữa phải trầm trồ vì sự viên mãn, hạnh phúc tuyệt đối của cặp đôi.

4. Ngu Thư Hân - Lâm Nhất

Bộ phim gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa Ngu Thư Hân và Lâm Nhất, với phản ứng hóa học cực kỳ ăn ý và ngoại hình đẹp đôi cuốn hút. Vệ Chi (Ngu Thư Hân), một họa sĩ manhua dễ thương nhưng có phần ồn ào, vô tình vướng vào scandal khiến sự nghiệp bị đình trệ. Trong thời điểm khó khăn, cô được truyền cảm hứng từ những video trượt tuyết và quyết định đến Bắc Sơn tìm kiếm tư liệu để sáng tác trở lại. Tại đây, cô gặp gỡ Thiện Sùng (Lâm Nhất) - chàng huấn luyện viên trượt tuyết có biệt danh "mỏ hỗn", vốn là cựu vận động viên chuyên nghiệp.

Dù Thiện Sùng đang phải chôn giấu ước mơ theo yêu cầu gia đình, nhưng chính tinh thần kiên cường, không bỏ cuộc của Vệ Chi đã thôi thúc anh quay lại sân huấn luyện. Họ cùng nhau viết nên một mối nhân duyên ngọt ngào, nơi họ đồng hành và hỗ trợ nhau: Vệ Chi cuối cùng lấy lại được danh dự và sự nghiệp, còn Thiện Sùng cũng chạm đến vinh quang với tấm huy chương vàng. Tình yêu của họ là động lực để cả hai người trẻ cùng nhau mạnh mẽ tiến về phía trước.

5. Lý Lan Địch - Ngao Thụy Bằng

Trong bộ phim Triều Tuyết Lục, mối quan hệ của nữ chính Thẩm Hoản (Lý Lan Địch) và thế tử Yên Trì (Ngao Thụy Bằng) là điểm nhấn ngọt ngào và cuốn hút. Khác với nguyên tác, phiên bản phim xây dựng Thẩm Hoản là một cô gái bạo dạn và thoải mái hơn nhiều trong việc thể hiện cảm xúc thật, không còn e dè hay phải che giấu. Điều này tạo điều kiện để Lý Lan Địch thể hiện một nhân vật sống động, dễ dàng bày tỏ niềm vui hay nỗi buồn.

Đặc biệt, thế tử Yên Trì sớm đã tinh ý nhận ra thân phận thật sự của Thẩm Hoản. Việc anh hiểu rõ và chấp nhận cô ngay từ đầu đã giúp mối quan hệ của cả hai trở nên vô cùng thẳng thắn và cởi mở. Không cần phải trải qua giai đoạn giấu giếm hay dò xét mệt mỏi, cặp đôi ngay lập tức tiến vào những tương tác chân thật, yêu thương và hỗ trợ nhau một cách trực tiếp, tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn, dễ thương và rất được lòng khán giả.

6. Lưu Hạo Tồn – Vương An Vũ

Chuyện tình của Từ Chi và Trần Lộ Chu bắt đầu từ những màn đấu khẩu hài hước của một cặp oan gia, nhưng nhanh chóng biến thành sự rung động chân thành. Dù tình yêu vừa chớm đã phải đối mặt với thử thách chia xa, sự kiên định của Trần Lộ Chu đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Anh từ bỏ mọi sắp đặt để thi lại đại học, chỉ để có thể tái ngộ và ở bên Từ Chi tại Bắc Kinh.

Giữa thủ đô, họ không chỉ nối lại duyên tình mà còn bước vào một hành trình yêu đương ngọt ngào, dịu dàng và đầy chữa lành. Tình yêu của họ trở thành nơi che chở, giúp cả hai đối mặt và xoa dịu những tổn thương cũ. Mối quan hệ trưởng thành này chính là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu chân thành và kiên định.

7. Triệu Lộ Tư - Trần Vỹ Đình

Triệu Lộ Tư khiến khán giả không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp trong trẻo nhưng sắc sảo, đúng chuẩn một trong những mỹ nhân nổi bật nhất Cbiz hiện nay. Còn Trần Vỹ Đình, với gương mặt điển trai và phong thái trưởng thành, chứng minh đẳng cấp visual của một “tổng tài” đúng nghĩa.

Dù chênh lệch 13 tuổi, cả hai lại mang đến cảm giác hòa hợp đáng ngạc nhiên. Tương tác giữa họ tạo nên một tổng thể thẩm mỹ cực cuốn, khiến dân mạng liên tục dành lời khen và để lại nhiều bình luận tích cực. Nhiều khán giả còn mê đắm hình ảnh “tổng tài điển trai và cô vợ nhỏ xinh đẹp” mà hai người vô tình tạo nên.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện cùng nhau, Trần Vỹ Đình và Triệu Lộ Tư đã tạo dựng một visual đôi cực kỳ hút mắt. Trần Vỹ Đình gây ấn tượng với phong cách Hong Kong cool ngầu: vest đen, sơ mi trắng, ánh mắt sắc lạnh nhưng quyến rũ. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư lại nổi bật với vẻ đẹp tươi trẻ, thanh thoát nhưng không kém phần khí chất, khiến mỗi khung hình có sự xuất hiện của họ đều trở nên đặc biệt thu hút.

8. Vương An Vũ - Vương Ngọc Văn

Bộ phim Xứng Đáng Để Yêu (tựa tiếng Anh: Such a Good Love), lên sóng vào ngày 2/4, đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ phía khán giả nhờ mạnh dạn khai thác đề tài hiện thực khốc liệt, kết hợp với diễn xuất tinh tế của cặp nam nữ chính. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình kéo dài suốt 18 năm giữa Chu Thủy (Vương An Vũ) và Đại Cát (Vương Ngọc Văn) thuộc thế hệ 8X.

Với thông điệp mạnh mẽ đặt ra câu hỏi: “Đừng hỏi có xứng đáng hay không, phải là liệu bạn có dám hay không?”, bộ phim mô tả hành trình đầy chông gai của những người trẻ rời bỏ quê hương để đến Bắc Kinh lập nghiệp. Tình yêu nồng nhiệt của tuổi xuân vẫn còn đó, nhưng giờ đây, họ phải đối diện với trăn trở cơm áo gạo tiền và hiện thực cuộc sống vùi dập đầy khốc liệt.

9. Bạch Kính Đình - Chương Nhược Nam

Dù khởi đầu với không ít kỳ vọng và cả những tranh cãi từ fan nguyên tác khi lên sóng vào ngày 18/2, Khó Dỗ Dành vẫn chinh phục khán giả bằng câu chuyện tình yêu đầy chất chữa lành. Chương Nhược Nam thể hiện một Ôn Dĩ Phàm xinh đẹp nhưng ẩn chứa nét buồn man mác do những tổn thương chất chồng trong quá trình trưởng thành. May mắn thay, cô có Tang Diên, do Bạch Kính Đình thủ vai, người không chỉ là tình đầu mà còn chính là ánh sáng chữa lành cho mọi vết thương lòng của cô.

Mối lương duyên dang dở từ thời Trung học được khéo léo kết nối lại khi cả hai vô tình gặp lại và quyết định thuê chung một căn hộ sau khoảng 6-7 năm xa cách. Dù không tránh khỏi một vài hạt sạn nhỏ, mạch phim vẫn cực kỳ cuốn hút nhờ phản ứng hóa học (chemistry) nhẹ nhàng, vừa mị hoặc lại vừa đáng yêu của Chương Nhược Nam và Bạch Kính Đình, tạo nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn, thấm đẫm sự ngọt ngào và ấm áp.

10. Bạch Lộc - Âu Hào

Bắc Thượng là câu chuyện về hành trình trưởng thành và trở về của những người trẻ lớn lên bên dòng kênh Kinh Hàng Đại Vận Hà, nơi họ quyết định quay lại xây dựng quê hương sau thời gian bươn chải lập nghiệp.

Tâm điểm là Hạ Phượng Hoa (Bạch Lộc), cô gái quyết đoán từng rời quê để dấn thân vào ngành vận chuyển. Trên hành trình này, cô gặp lại Vọng Hòa (Âu Hào), người bạn thơ ấu và cũng là người cô thầm thương. Cả hai cùng nhau phát triển sự nghiệp, rồi đồng lòng trở về quê hương để góp phần thay đổi vùng đất thân thương.