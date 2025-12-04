Đài MBC vừa công bố dự án mới mang tên Liar trong line-up phim truyền hình 2026, đồng thời xác nhận màn tái hợp của Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin sau nhiều năm kể từ Dr. Romantic. Bộ phim được giới thiệu là một tác phẩm tâm lý xoay quanh một buổi hẹn hò tưởng như hoàn hảo giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng đến sáng hôm sau, cả hai lại thuật lại những gì đã diễn ra theo hai phiên bản hoàn toàn trái ngược. Chính sự bất nhất ấy mở ra câu chuyện giằng co giữa ký ức cá nhân, sự thật khách quan và những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng có sức phá hủy khôn lường. Đạo diễn Jo Young Min, người vốn được biết đến với phong cách kể chuyện tinh tế và nhịp độ chặt chẽ, sẽ cầm trịch dự án, khiến Liar được kỳ vọng trở thành một phim tâm lý nặng chiều sâu, giàu lớp lang cảm xúc và đặc biệt phù hợp để khai thác diễn xuất của những ngôi sao thực lực.

Việc Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin cùng góp mặt ngay lập tức gây chú ý bởi cả hai đều đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Yoo Yeon Seok trong vài năm trở lại đây liên tục chứng minh sức hút màn ảnh qua loạt vai đa dạng, từ tính cách đến thể loại. Sau thành công của Hospital Playlist và các bộ phim điện ảnh trước đó, Yoo tiếp tục bùng nổ với hình tượng Baek Sa Eon trong When the Phone Rings - vai diễn khiến anh được khán giả gọi là một trong những “tổng tài đẹp nhất showbiz” nhờ vẻ nam tính trầm ổn, phong độ trưởng thành và khả năng thể hiện nội tâm bằng ánh mắt đầy cuốn hút. Hình tượng này khiến tên tuổi Yoo Yeon Seok không chỉ giữ nhiệt mà còn tăng độ nhận diện với khán giả quốc tế, mở đường cho những vai tâm lý nặng đô hơn như Liar.

Song song đó, sự xuất hiện của Seo Hyun Jin càng củng cố sức nặng diễn xuất của dự án. Xuất thân từ ca sĩ nhưng nhanh chóng chuyển hướng diễn xuất, Seo Hyun Jin được coi là một trong những nữ diễn viên thực lực nhất thế hệ hiện tại, nổi bật nhờ khả năng biến hóa cảm xúc mượt mà và nhập vai gần như tuyệt đối trong từng dự án. Những bộ phim như Another Miss Oh, The Beauty Inside hay Dr. Romantic đều chứng minh cô không chỉ là một mỹ nhân ngọt ngào trên màn ảnh mà còn có thể nâng chất lượng bất kỳ kịch bản nào nhờ diễn xuất tài tình. Nữ diễn viên sở hữu lối diễn tinh tế, không phô trương, kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm vi tế và chiều sâu tâm lý - một lợi thế hoàn hảo cho thể loại căng thẳng mà Liar theo đuổi.

Với một câu chuyện giàu tiềm năng, đạo diễn có tay nghềvà hai ngôi sao đang ở thời kỳ thăng hoa, Liar được xem là một trong những dự án đáng mong đợi nhất của MBC trong năm 2026. Khán giả kỳ vọng sự kết hợp giữa Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin sẽ tạo nên một cuộc đấu trí - đấu tâm lý vừa kịch tính, vừa cuốn hút, đưa bộ phim trở thành tâm điểm của mùa phim mới.