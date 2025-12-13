Sáng 13/12, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Tiffany (SNSD) đã chính thức xác nhận chuyện kết hôn với nam diễn viên Byun Yo Han. Theo nhiều nguồn tin trong giới, hai nghệ sĩ bén duyên khi cùng tham gia series Uncle Samsik trên nền tảng Disney+, lên sóng vào tháng 5/2024. Trong quá trình làm việc chung, họ dần nảy sinh tình cảm và phát triển mối quan hệ ngoài đời. Sau khoảng một năm rưỡi hẹn hò kín tiếng, cặp đôi hiện đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào mùa thu năm sau. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, bởi Tiffany cũng là thành viên đầu tiên của Girls’ Generation quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết hôn lễ của cả hai dự kiến diễn ra vào mùa thu năm tới. Tuy nhiên, phía công ty quản lý cho biết thời gian cụ thể vẫn đang trong quá trình sắp xếp. Khi mọi kế hoạch được chốt, Tiffany và Byun Yo Han sẽ trực tiếp chia sẻ tin vui với người hâm mộ.

Uncle Samsik lấy bối cảnh Hàn Quốc thập niên 1950–1960, xoay quanh tham vọng, lý tưởng và tình anh em của những con người sống sót sau thời kỳ lịch sử đầy biến động. Trong phim, Song Kang Ho đảm nhận vai Park Doo Chil – nhân vật được gọi là “chú Samsik”, người luôn cố gắng lo đủ ba bữa ăn mỗi ngày cho gia đình ngay cả giữa thời chiến. Tên gọi “Samsik” trong tiếng Hàn cũng mang ý nghĩa “ba bữa”. Byun Yo Han vào vai Kim San, một sinh viên xuất sắc của Học viện Quân sự Hàn Quốc, mang khát vọng cải tổ đất nước.

Vai diễn của Tiffany Young trong Uncle Samsik là Rachel Jung, giám đốc của Quỹ Albright. Cô bắt đầu chú ý đến mục tiêu của mình khi gặp Kim San (Byun Yo Han), người đang mơ về một dự án tái thiết quốc gia ở Hàn Quốc. Cả 2 dần nảy sinh tình cảm, kết đôi và có với nhau không ít phân cảnh mùi mẫn, thậm chí khá táo bạo, cho thấy sự ăn ý rõ nét trong diễn xuất. Sau khi bộ phim đóng máy, mối quan hệ của họ được cho là dần chuyển từ đồng nghiệp thân thiết sang tình yêu nghiêm túc.

Phân cảnh tình cảm táo bạo của Tiffany và Byun Yo Han

Byun Yo Han ra mắt công chúng vào năm 2013 thông qua phim điện ảnh độc lập Tinker Ticker. Sau đó, anh từng bước khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm nổi bật như Misaeng, Six Flying Dragons, Mr. Sunshine, The Book of Fish hay Hansan: Rising Dragon. Nam diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa linh hoạt giữa truyền hình và điện ảnh, đồng thời là cái tên bảo chứng chất lượng cho nhiều dự án lớn. Trong thời gian tới, Byun Yo Han cũng sẽ tái xuất màn ảnh rộng với Tazza 4, hứa hẹn tiếp tục ghi dấu ấn mới trong hành trình nghệ thuật của mình.

Về phía Tiffany Young, cô ra mắt vào năm 2007 với tư cách thành viên Girls’ Generation – nhóm nhạc nữ huyền thoại của Kpop, gắn liền với loạt bản hit như Into The New World, Gee, Genie, Run Devil Run, Lion Heart... Đến năm 2018, Tiffany chính thức hoạt động solo với nghệ danh Tiffany Young, đồng thời mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và nhạc kịch. Những lần góp mặt trong các dự án như Reborn Rich hay Uncle Samsik, cho thấy nỗ lực nghiêm túc của cô trong việc xây dựng sự nghiệp diễn viên. Tháng 3/2025, Tiffany đã tổ chức buổi fan-concert Here For You thành công rực rỡ ở TP.HCM cùng V-SONE.

Hoạt động trong showbiz Hàn suốt 18 năm, Tiffany vẫn duy trì được vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn ở tuổi 36. Một điểm trên khuôn mặt mà mãi không tiêu biến đó chính là đôi mắt cười làm nên thương hiệu Tiffany. Chính nhờ nhan sắc dễ thương, trẻ trung như một tia nắng giúp Tiffany thu về một rổ fan nam. Những năm đầu debut, cô nàng là một trong số những thành viên SNSD có nhiều fan nam nhất do hợp gu bạn gái.