Mới đây, loạt ảnh Thừa Lỗi trên phim trường Ngọc Điệm Thu do trạm tỷ chụp lại đang gây bão mạng xã hội. Trong ảnh, anh khoác quân phục thời dân quốc, dáng người thẳng tắp trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh và xa, tựa như một vị thiếu soái bước ra từ tiểu thuyết. Không cần biểu cảm phô trương, chỉ một khoảnh khắc cưỡi ngựa giữa không gian hoang vắng cũng đủ toát lên khí chất vương giả, cao sang và áp đảo - đúng kiểu “hoàng tử thời dân quốc” khiến người xem không thể rời mắt.

Tạo hình quân phục càng làm nổi bật vẻ đẹp nam tính và phong thái lạnh lùng đặc trưng của Thừa Lỗi. Bộ quân trang ôm dáng, từng đường cắt gọn gàng, kết hợp với thần thái trầm ổn khiến anh mang đến cảm giác vừa quyền lực vừa nguy hiểm. Cư dân mạng không ngớt lời khen khi cho rằng đây là kiểu khí chất “ăn vào máu”, không cần diễn quá nhiều vẫn khiến người đối diện cảm nhận rõ sức nặng của nhân vật.

Thừa Lỗi sinh năm 1994, là gương mặt đang lên của dòng phim dân quốc và chính kịch. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Vân Chi Vũ, Cẩm Nguyệt Như Ca và Dữ Tấn Trường An, từng bước tạo dấu ấn với hình tượng nam nhân trầm tĩnh, nội liễm. Sở hữu gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo cùng phong thái chín chắn, Thừa Lỗi đặc biệt phù hợp với những bối cảnh mang màu sắc lịch sử, nơi khí chất quan trọng không kém ngoại hình. Chính điều này giúp anh nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý trong dòng phim cổ trang và dân quốc những năm gần đây.

Trong Ngọc Điệm Thu, Thừa Lỗi đảm nhận vai Ngu Sưởng Hiên - Ngũ thiếu gia nhà họ Ngu. Nhân vật mang vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự bí hiểm và nguy hiểm, là người nắm giữ trọng trách lớn của gia tộc. Ánh mắt sắc lạnh, thái độ kiệm lời và sự đề phòng cao độ khiến Ngu Sưởng Hiên luôn tạo áp lực lên những người xung quanh. Tạo hình dân quốc kết hợp quân phục của Thừa Lỗi được đánh giá là “chuẩn bản gốc”, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một thiếu gia quyền thế sống trong thời loạn.

Bộ phim xoay quanh Diệp Bình Quân, cô gái nghèo buộc phải rời ghế nhà trường để đi làm thuê tại Hội quán Tương Tây nhằm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Thế nhưng ngay trong ngày đầu tiên, cô đã vô tình bị cuốn vào một vụ ám sát nhắm thẳng vào Ngu Sưởng Hiên. Từ một người ngoài cuộc, Bình Quân lập tức trở thành kẻ tình nghi số một và đứng trước nguy cơ mất mạng.

Để tự bảo toàn bản thân, cô buộc phải chấp nhận lời thách thức tàn nhẫn của thiếu gia họ Ngu: trong vòng mười ngày, phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát. Trớ trêu thay, phía sau vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc ấy, Ngu Sưởng Hiên lại đang che giấu một kế hoạch khác - liên quan đến thân phận, quá khứ và sinh mệnh của cả gia tộc họ Ngu. Mối quan hệ giữa hai con người đến từ hai thế giới đối lập dần trở nên căng thẳng, ngột ngạt, nơi yêu - hận và lợi dụng - bảo vệ liên tục đan xen.

Với bối cảnh dân quốc u ám, âm mưu chồng chéo và tuyến nhân vật giàu chiều sâu, Ngọc Điệm Thu được dự đoán sẽ là một tác phẩm kịch tính, lôi cuốn và nhiều cao trào cảm xúc. Và trong bức tranh ấy, Thừa Lỗi với tạo hình quân phục cưỡi ngựa, khí chất vương giả như sinh ra để thuộc về thời đại đó, đang là điểm nhấn khiến khán giả khó lòng làm ngơ.

Bình luận của cư dân mạng: - Vốn dĩ trên người anh Lỗi đã có cảm giác câu chuyện rất là mạnh rồi nên trạm tỷ chỉ cần để ý một xíu là bắt được ảnh xịn ngay - Mãi sau này mới thấy ở Trung có 1 diễn viên đẹp nam tính, đĩnh đạc thế này. Đã vậy diễn xuất sắc thái nào ra sắc thái đó vừa mắt tôi ghê - Nó men mà nó đỉnh gì đâu á - Người có vibe dân quốc hợp nhất mà tui mê huhu - Trạm tỷ này xứng đáng phong thần



