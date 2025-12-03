Tối 2/12, buổi họp báo ra mắt phim Hoàng Tử Quỷ đã diễn ra ở TP.HCM, được đông đảo người hâm mộ đón nhận. Sự kiện chào đón bạn bè, đồng nghiệp, các đơn vị truyền thông và dàn sao siêu khủng như Ninh Dương Lan Ngọc, ISAAC, Thuý Diễm, Thu Trang - Tiến Luật, Lê Phương, Lâm Thanh Mỹ…

Không thể không kể đến ekip chính cũng có mặt tại nơi đây trong vòng vây khán giả gồm Lương Thế Thành, Thanh Trực, Hoàng Linh Chi, Rima Thanh Vy, Bình Tinh, NSX Hoàng Quân, Đạo diễn Trần Hữu Tấn… Giữa rừng mỹ nam mỹ nữ, Lương Thế Thành gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính và trẻ trung hơn tuổi, hoạt động trong showbiz hơn 2 thập kỷ nhưng chỉ mỗi fan là già đi.

Nam diễn viên diện bộ suit lịch lãm, xuất hiện trên thảm đỏ bằng thang cuốn giật trọn spotlight. Đúng chuẩn nam thần “thầu” mảng truyền hình phía Nam nhiều năm, Lương Thế Thành vẫn duy trì được diện mạo điển trai, sắc nét khiến nhiều thế hệ khán giả si mê. Chả trách bà xã Thúy Diễm yêu anh chàng đến vậy.

Trở lại với màn ảnh rộng sau 13 năm, Lương Thế Thành có được sự kỳ vọng nhất định từ công chúng qua dự án Hoàng Tử Quỷ. Lỗ Đạt, vai diễn cổ trang - kinh dị, được cho là thử thách lớn trong suốt hành trình sự nghiệp theo đuổi nghệ thuật của nam thần sinh năm 1982. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để anh thoát khỏi vùng an toàn và mở khóa một ngưỡng cửa mới trong diễn xuất.

Những bức ảnh đầu tiên về tạo hình của Lương Thế Thành trong Hoàng Tử Quỷ cũng đã kịp khiến hội chị em “để mắt” tới. Ở tuổi 43, anh vẫn tập luyện thể thao thường xuyên, tự mình “điêu khắc” body 6 múi săn chắc như tượng tạc. Phong cách cổ trang trong phim càng tôn lên sự rắn rỏi, cường tráng, không làm lu mờ đi visual của anh.

Lương Thế Thành thừa nhận đã tập luyện các pha hành động tại TP.HCM và từng bị chấn thương khi tập võ, còn khi lên Đà Lạt quay phim thì vẫn đau lưng phải bóp dầu. Anh cũng phải nhịn ăn cơm hơn 3 tháng, cắt tinh bột hoàn toàn, chỉ ăn rau và đồ luộc để giảm 5kg, siết body “khét lẹt” để phục vụ cho vai diễn.

Một số bình luận của netizen:

- Body 6 múi chuẩn không cần chỉnh, nhìn ảnh ngoài đời còn mê hơn phim ý. - Chuẩn bị có thêm nam thần cổ trang này mấy bà. - Sao ổng nhìn cứ như cái thời 2010 vậy, trẻ lâu thật. - Càng nhìn càng mê, 1000 điểm visual. - Hóng quá nha vì Thành ít khi đóng mấy phim kinh dị như này.

Hoàng Tử Quỷ được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị Lý Triều Dị Truyện, đặt bối cảnh thời Lý. Phim xoay quanh hoàng tử Thân Đức, kẻ được sinh ra từ tà thuật và mang tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng nhằm phục hưng giáo phái của mình. Đối đầu trực diện với Thân Đức là trưởng làng Lỗ Đạt (Lương Thế Thành) với sự chạm trán về quyền lực, tâm lý, nơi cái ác biết cách khoác áo “lương thiện”, còn chính nghĩa phải giữ được bản lĩnh trước mê tín, bạo lực và nỗi sợ.